Una sensación habitual

Empeñado en reencontrarse con sus errores habituales, el Betis salió cabizbajo de Granada lamentando su suerte y con la frustración eterna de verse doblegado por despistes defensivos, perjuicios arbitrales e inocencia en la pegada. Todo ello se agita en la coctelera de siempre con un oponente aguerrido, que no negocia con las ventajas y que sabe manejarse ante los infructuosos intentos de un equipo con más nombre que peligro. El Granada vivió en su salsa desde el penalti cobrado a Guido Rodríguez por molestar a Luis Suárez y sentenció con un contragolpe pintado con fallos gruesos de la zaga verdiblanca. A partir de ahí el típico quiero y no puedo que el Betis interpreta ante el Atlético, Getafe o este Granada que no vivió ni siquiera apurado en esos minutos finales en los que Pellegrini hizo coincidir sobre el campo a Borja Iglesias, Loren, Juanmi, Fekir y Tello , desconectando a la ofensiva con la zona de creación, una mala lectura que ya cometía Rubi el curso pasado. Una historia ya vivida con el cameo de Sánchez Martínez, el árbitro que el curso pasado le evitó al Barcelona la pesadilla de Fekir con una expulsión injusta, que encadenó decisiones en contra de los verdiblancos mirando con lupa lo que hacían sus jugadores y dando palmaditas tras las infracciones locales. En definitiva, el Granada hizo 21 faltas y vio tres amarillas. El Betis cometió 16 y cuatro de sus jugadores fueron amonestados.

No fue Sánchez Martínez quien metió los goles. Ni conviene reducir la crónica de lo sucedido en Los Cármenes a la actuación del murciano pero tampoco resulta justo obviarlo por su incidencia. Porque el Betis había empezado bien, muy bien. Percutiendo con peligro por la banda de Emerson y con una internada de Miranda tras pared con Rodri que Sanabria cabeceó cruzado por poco. El Granada mostró uñas al ver el ritmo bético pero no le hizo falta más, ya que el regalo iba a llegar con un balón llovido al área tras dos desajustes defensivos. Luis Suárez se preparaba para fusilar a Joel Robles y Guido le molestó lo suficiente como para que el colombiano no encontrara portería. Sánchez Martínez vio lo que se intuía pero que ni el VAR pudo demostrar, un contacto leve del argentino que merecía, a su juicio, penalti. Antes hubo una falta a Víctor Ruiz pero esa acción quedó oportunamente escondida. Marcó Soldado y al Betis se le ponía el duelo en chino frente a un oponente que habla ese idioma con fluidez y que con intensidad bien entendida iba a empujar a los verdiblancos a la perdición con un contragolpe que Bartra convirtió en letal regalándole a Soldado el mano a mano con Joel, de nuevo incapaz de obrar un milagro.

Igual que ocurrió con el remate de Sanabria, el Betis tuvo en su cabeza entrar en el partido pero se le presentó esa dolorosa falta de pegada que completaba lo peor que le puede suceder a un equipo: errar en las dos áreas. William tuvo el 2-1 en un testarazo tras córner de Fekir. Luego Sanabria hizo un gran movimiento en el área y disparó alto, a Bartra se le fue largo el control en el área y los verdiblancos acumulaban llegadas y saques de esquina pero el marcador ya era definitivo al descanso con el 2-0.

Pellegrini quería participar en esta necesidad y leyó que faltaba velocidad y oportunismo desde las bandas con Tello y Juanmi y metiendo por dentro a Rodri con la salida de Guido y Aitor. Fue un error del chileno porque ahí empezó a desnudar de creación a su equipo, cada vez más atosigado en la salida con pocas referencias para los centrales y laterales y con un William Carvalho que no le daba el ritmo suficiente a la bola. Lo que debía ser una sucesión de llegadas béticas se convirtió en simples intentos de aparecer por las inmediaciones del área local. A Rui Silva únicamente le inquietó un disparo de Tello centrado desde la frontal. Listo. Y eso que Fekir lo intentó de todas las formas posibles. Duele ver a un futbolista de esa talla teniendo que echarse al equipo a la espalda desde la salida de balón de los centrales hasta la frontal del área. Mostró un gran compromiso pero también una soledad preocupante porque nadie le acompañó en esas aventuras en las que tenía que hacer proezas para llegar a ver de cerca a Rui Silva tras superar hachazos granadinistas.

Con Borja Iglesias y Loren arriba Pellegrini completó el desequilibrio en la estructura de un Betis que no supo irse arriba y veía cómo le costaba hasta salir limpio de su campo. Perseguía el Betis la idea de que si marcaba un gol se metía en el partido pero se desvanecía cada intento como en una pesadilla. A Borja se le nubló la puntería en una buena dejada de Loren y ahí murió un partido que hemos visto otras veces y en los que el Betis ha sido recurrente en errores que le acompañan desde demasiado tiempo y que desespera ver que no se corrigen ni con otras caras ni otras ideas.