El día más esperado de mi generación

Diecisiete años han pasado desde que Dani provocó un terremoto en el Calderón y en todas las casas de los béticos con aquel gol que dio la segunda Copa del Rey. A las puertas de luchar por la tercera, aquellos recuerdos de 2005 han sido ... escuchados una y otra vez por los jóvenes béticos que han ansiado verse en una tesitura así. La larga espera ha finalizado y es el turno para que una nueva generación de béticos disfrute de una final. Chicos nacidos después de aquel 11 de junio de 2005 cuentan cómo viven las previas para el Betis-Valencia de este sábado, sus sueños, su sentido de pertenencia verdiblanca y cómo lo celebrarán si el título se queda en Heliópolis.

Marta, Ignacio, Juan y Curro se reúnen en la Plaza Nueva, lugar emblemático no sólo en la ciudad de Sevilla sino para los festejos béticos. No hacen falta presentaciones y todos muestran sus raíces verdiblancas. Habla Marta: «Mi beticismo viene de mi padre y de toda mi familia paterna. Soy socia desde que nací y soy accionista». Y Curro tenía claro que la filiación verdiblanca le venía con el apellido: «Cuando nací mi padre me llevó el carnet del Betis y mis patucos verdiblancos al hospital y es algo que ha hecho tanto conmigo como con mis otros dos hermanos. Para él esto es muy importante porque dice que es lo primero que tienes que hacer cuando llegas al mundo. Ahora que ya soy más consciente se lo agradezco mucho y pienso hacer lo mismo con mis hijos, cuando los tenga». No es diferente con Ignacio: «Mi beticismo viene por mi padre, que me lo metió en las venas llevándome al campo desde pequeño y hablándome siempre que podía del Betis». Y tampoco con Juan: «Tanto mi padre como mi madre como mis abuelos son béticos de nacimiento, y me inculcaron los valores de las trece barras desde que nací, haciéndome socio del Betis el 24 de marzo de 2006».

Jóvenes y sobradamente béticos desde sus primeros pasos, como especifica Ignacio. «De pequeño me ponía la equipacion del Betis para ir a cualquier sitio e incluso en casa». Parecido al de Marta: «Jugar de pequeña con la camiseta del Betis y unas vacaciones que fuimos a un partido a Bilbao que ganamos por cinco goles». Juan hace memoria y se va una década atrás: «El primer recuerdo bético que tengo fue el derbi que ganamos el 2 de mayo de 2012, con aquel doblete de falta de Beñat. Estuvimos todos juntos en casa de mis abuelos, recuerdo perfectamente la reacción de todos cuando Beñat marcó el tanto del 1-2 en el descuento que nos dio la victoria, fue increíble». Y de la misma época, Curro: «Una foto con Pepe Mel de entrenador a la salida de un entrenamiento en la ciudad deportiva. Mi primer partido creo que fue contra el Valencia que remontamos al final cuando llevábamos mucho tiempo sin ganar, eso me dice mi padre, que yo fui el talismán porque ese día me hice la foto infantil con el equipo».

Tienen memoria de producción propia e importada por vía familiar. «De la final de 2005 me han contado que la ganamos en el Calderón, que el Betis tenía un equipazo y que el gol final lo metió un canterano, Dani. Que mi bisabuelo pudo vivirla con toda su familia allí y que pudo sacarse la espinita de la que perdimos en el Bernabeu. Fueron toda la familia en un bus a Madrid y cuando acabó el partido volvieron todos para atrás soñando y llorando de alegría», resume Curro, mientras que Marta destaca «la enorme cantidad de béticos que fueron a Madrid y la celebración a la vuelta en Sevilla», según le han narrado. «Mis padres tuvieron la suerte de ir a esa final, y de ver al Betis ganando un título, una suerte que mi generación aún no ha vivido. Esperemos que lo podamos conseguir el sábado 23 de abril en la Cartuja. De aquella final me han contado que fue muy apasionante y vibrante para todos, ya que, hubo un gran ambiente desde el principio, además el partido se decidió en los minutos finales de la prórroga, con aquel famoso gol de nuestro canterano Dani», continúa Juan.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel feliz 2005 y la cuestión está en si el Betis le debe algo a esta generación en forma de título. Y hay debate en forma de sentimientos aunque con el mismo destino. Juan considera que «esta generación ha sufrido y ha llorado muchísimo, por decepciones, descensos y tragedias futbolísticas. Esta generación no conoce un Betis campeón, y creo que es el momento de conocerlo». Marta y Curro coinciden. Habla primero Marta: «A mí el Betis no me deberá nunca nada, es parte de mi vida». Y continúa Curro: «El Betis no nos debe nada. Al Betis solo hay que quererlo y mientras más, mejor, y cuánto menos crea la gente que se lo merezca, más hay que quererlo, así me lo han enseñado a mí. Si la ganamos, perfecto, sería una maravilla, pero si no, que nos quiten el año que hemos disfrutado con William, Canales, Fekir, el Panda....». E Ignacio tercia: «Sería estupendo por todo lo que la afición siente sus colores y está siempre con su equipo sea donde sea y pase lo que pase». Marta destaca a Borja Iglesias como su esperanza goleadora para la final después de los tantos de la semifinal e Ignacio pone por delante la gran campaña de William Carvalho, pero a Juan le sale como el personaje clave Pellegrini, artífice de este Betis que está a las puertas de ser campeón.

Y para disfrutar de este duelo, todos quieren estar en la Cartuja. El único de los cuatro que no tendrá entradas es Ignacio, que la verá «con amigos y familia». Mientras, los demás sí han mostrado antigüedad de socios suficiente. Marta tendrá una compañía similar pero sí en el estadio «con todos los béticos», al igual que Curro: «La voy a ver con mi padre en la Cartuja. Llevo muchos días pensando en la final, sueño por las noches y veo a Joaquín levantando la Copa del Rey. He visto otras competiciones y otros equipos cuando han ganado, pero me imagino a mi Betis haciendo eso y se me pone la piel de gallina solo de pensarlo, eso no se podría comparar con nada en el mundo y estoy deseando de vivirlo con mi padre y el resto de béticos que vayan a la Cartuja». Y Juan, también: «La final la veré en el estadio de la Cartuja. Podré disfrutarla con mi familia, padres, abuelos, hermana, tíos, primos, amigos, etc, todos con el número de socio para poder ir».

Lo que resta es que Hernández Hernández pite el inicio, pero sobre todo el final con un buen resultado verdiblanco. En ese caso la espera finalizará para esta generación que lleva muchos años escuchando las batallitas de sus mayores y esperan tener las suyas propias para contarlas de primera mano. En ese sentido tienen claro, al menos, lo que harán si el triunfo es verdiblanco. «Celebrarlo con mucha alegría, acordándonos de los béticos del cuarto anillo y en la Plaza Nueva», señala Marta, que coincide con Ignacio en el lugar de celebración tras hacerlo con familiares y amigos, mientras que Curro sabe que va a «celebrarlo con todos los béticos que pueda, porque además al ser en Sevilla la fiesta puede ser increíble. Pero mis padres me dicen que hay que ser humilde y que lo tenga que pasar pasará, pero a mí me quita el sueño». Y Juan añade que «si conseguimos llevarnos la Copa, que espero que sí, será la alegría más grande de mi vida, lo que llevó esperando 16 años para poder celebrarlo con todos los béticos, tanto en el estadio, como en la Plaza Nueva, como por la ciudad en los días posteriores al encuentro. No dudo que no se me olvidará nunca».