Fekir, sobre la tangana en Alemania: «Me arrepiento y tengo que aprender»

Este jueves el Real Betis ha presentado el bote con el que competirá en la regata Sevilla - Betis que se celebra el sábado en el río Guadalquivir. A la presentación han acudido Nabil Fekir, Nick Spire, del Coosur Betis, Rubén Cornejo, del Betis Futsal, y Sini Laaksonen, del Betis Féminas.

Tras estrenarse como remero, el centrocampista francés Nabil Fekir atendió a los medios ante los que habló sobre los últimos resultados del equipo y en concreto sobre la tangana que protagonizó al final del partido contra el Bayer Leverkusen en Alemania. «Claro que me arrepiento pero es algo que no se controla y he reaccioné mal y tengo que aprender de eso», señaló Fekir. Sobre la llamada de atención de Joaquín al respecto, comentó que «tiene mucha experiencia. Creo que no le gustó el gesto pero esas cosas pueden pasar en el campo pero tenemos buena relación».

Así mismo habló de las sensaciones del equipo tras las tres derrotas consecutivas. «Todo el mundo sabe que fue una semana negra pero seguimos con el mismo objetivo y la misma confianza», aseguró.

Sobre el derbi comentó que «pienso que con la expulsión de Guido nos costó más hacer juego nuestro, presionar y no vimos al Betis de siempre, pero hay que aprender. No es tan grande la distancia (con el Sevilla) se ve en la clasificación . Hay que seguir luchando».

«Entiendo la decepción porque para ellos es un partido muy importante y no pudimos conseguir la victoria y nos da pena a todos», señaló al ser cuestionado por la afición.

También fue cuestionado sobre el trato que recibe de los árbitros. «Es mi juego provocación y entiendo que a veces los rivales se enfadan pero voy a seguir igual».

En cuanto a los objetivos del equipo aseveró que «es ganar todos los partido posibles y estar lo más arriba y al final de temporada veremos. No se habla de Champions porque jugamos Europa League, LaLiga y la Copa del Rey no tenemos tiempo para hablar de lo demás», concluyó.