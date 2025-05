Fekir, a la espera de más pruebas

Nabil Fekir sólo pudo jugar diez minutos en el Real Madrid-Real Betis y tuvo bastante protagonismo en ese tiempo antes de pedir el cambio por lesión. El mediapunta verdiblanco saltó de inicio en la alineación de Manuel Pellegrini y reclamó penalti en una acción con Carvajal en el área que no pitó Sánchez Martínez y poco después, tras el gol de Vinicius, se marchó el campo siendo sustituido por Luiz Henrique al sufrir una contractura en los isquiotibiales, con lo que no parece de gravedad.

Fekir entraba en el área por la zona izquierda del ataque del Betis y fue trabado por detrás por Carvajal. Según Sánchez Martínez no era una acción suficiente para pitar penalti. La jugada siguió durante varios segundos más y el VAR no corrigió al murciano, con lo que las protestas de Fekir y los béticos se quedaron en nada. Ahora en el Betis están pendientes del alcance de la lesión ya que ahora viene un calendario muy ajustado y el francés es una pieza clave (el jueves juegan los béticos en Helsinki y el domingo en casa ante el Villarreal). Fekir se marchó tocándose la ingle con una contractura en los isquiotibiales, según aclaró Pellegrini, con lo que no debe revestir gravedad.

Pellegrini era preguntado por Fekir en la sala de prensa. Reconocía el técnico no saber aún qué tiene, aguardado pues «el diagnóstico médico. Me parece que tuvo una contractura en el isquiotibial. Vamos a ver el grado para saber le tiempo que va a estar fuera. Mientras estuvo, estuvimos más cercanos al área de ellos. Sin él nos costó más tener la posesión. Pero esto es un plantel. Si él no está, estará otro. Hoy nos superó un equipo más poderoso».

Mientras, acerca del mismo tema decía Canales que «es importante, pero muchas veces hemos jugado sin jugadores importantes y hemos respondido. Ahí vino el gol. También tuvimos ocasiones en el segundo tiempo para haber marcado otro. Cuando más tranquilo estaba el equipo, llegó el gol. Es verdad que metimos al Madrid en su área y tuvimos ocasiones, pero era complicado». También hablaba Borja Iglesias: «Una pena que se haga daño un jugador como él. Que sea además tan al inicio, un jugador con tanta personalidad... Es una pena». Y Guido concluía sobre Fekir: «Es un jugador muy importante para nosotros, sobre todo en el ataque. La lesión cambia los planes, es algo que no se tiene pensado antes del partido. Pero todos somos importantes. Lo demostramos el año pasado y debemos seguir demostrándolo ahora».