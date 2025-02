La experiencia es un grado en el Betis

Inevitablemente, a todo jugador le llega el difícil momento de colgar las botas. Más tarde o más temprano llega la hora de la retirada; sin embargo, en un club como el Real Betis, en el que nueve integrantes de la plantilla superan la treintena, la ... idea de poner punto final a sus carreras no parece percibirse en el ambiente. Mucho menos cuando, en esta temporada 2022-23, el Betis se encuentra en una posición privilegiada: sexto en LaLiga (empatado con el quinto y el cuarto), clasificado como primero de grupo de la Liga Europa para la siguiente ronda, semifinalista de la Supercopa de España y a la espera de hacer su aparición en una Copa del Rey en la que figurará como vigente campeón. Y es que, pese a que los jóvenes vengan pisando fuerte y dispuestos a romper la puerta del primer equipo que comanda Manuel Pellegrini, los veteranos continúan teniendo un papel fundamental en los planes del entrenador chileno.

Desde su llegada a Heliópolis en 2020, el técnico ha demostrado no dejarse llevar por la edad de los futbolistas a la hora de alinearlos o incluso de pedir al club su continuidad. Siempre ha primado el rendimiento sobre el césped, así como el peso en el vestuario, una faceta en la que destaca ante todo el capitán Joaquín Sánchez. El portuense, con 41 años, no solo es el jugador más veterano del Betis, sino también de LaLiga. Tras la consecución de la pasada Copa del Rey, pese a que todo indicaba que aquella campaña sería la última, Joaquín decidió renovar un año más. Este curso acumula diez partidos (la mitad del total hasta ahora). En el amistoso ante el Inter reapareció tras varias semanas de lesión. Se le vio dinámico por banda, con energía e incluso asistió a Juanmi en el gol de su equipo. Si el Betis mantiene su dinámica y logra clasificarse para la Liga de Campeones, habiéndose ganado el derecho a decidir sobre su futuro, pocos dudan de que el capitán bético acabe renovando una temporada más.

Otro de los más veteranos de LaLiga es Claudio Bravo (tercero, tras el espanyolista Diego López y el propio Joaquín). El guardameta de 39 años copa el protagonismo en competición europea; sin embargo, dada la carga de partidos que debe afrontar el Betis en los próximos meses, será sin duda una baza más de Pellegrini en sus ya clásicas rotaciones. Esas con las que mantiene a todo el plantel metido en dinámica y siempre a punto para competir. En total, Bravo lleva disputados esta temporada siete partidos, dejando en tres de ellos su portería a cero. Más notable aún es el protagonismo de Andrés Guardado en las alineaciones del entrenador. Recién llegado del Mundial (donde ha hecho historia participando en cinco seguidos con México) y habiendo sumado ya minutos en estos amistosos otoñales, el centrocampista es una opción para el centro del campo que siempre tiene en cuenta Pellegrini. En total, trece partidos este curso, mostrando a sus 36 años una jerarquía que agrada enormemente al preparador chileno.

Asimismo, uno de los veteranos que más fuerza ganó en las alineaciones en los últimos encuentros fue Víctor Ruiz. Las lesiones lastraron la continuidad del central, quien a sus 33 años se ha erigido como salvavidas para el entrenador en una zona excesivamente mermada este curso. Hasta la fecha, el zaguero solo ha disputado siete partidos, aunque se prevé que ese protagonismo en los onces prosiga durante el transcurso de la presente temporada. Una relevancia de la que goza enormemente Sergio Canales, quien con 31 años continúa erigiéndose como uno de los buques insignia de este Betis de Pellegrini. El cántabro solo se ha perdido tres encuentros esta temporada (dos por lesión y uno por sanción). Su convocatoria con España para acudir al Mundial fue una incógnita hasta última hora. Sin embargo, lejos de desanimarse, el futbolista siempre ha antepuesto el club, una cualidad que aficionados y cuerpo técnico le reconocen. Menos fortuna en lo deportivo ha corrido Martín Montoya, con la misma edad que Canales. Tanto el pasado curso como este, al lateral le han lastrado considerablemente las lesiones. Por ello, esta campaña solo ha disputado tres partidos oficiales. Aun así, siempre que está disponible, Pellegrini le tiene en consideración y no duda en darle los minutos necesarios para que coja ritmo competitivo en su particular plan de rotaciones.

Otro jugador de 31 años con especial protagonismo es Germán Pezzella, más aún después de que se haya coronado como campeón del mundo con Argentina. El internacional albiceleste es el central más utilizado por Pellegrini esta temporada, lo cual es un indicativo de la valía del jugador para el técnico. En total, Pezzella ha disputado 16 partidos esta temporada, los mismos que Willian José, también con 31 años. El Betis ejerció la opción de compra del delantero brasileño el pasado verano tras un gratificante año cedido en Heliópolis. Su acierto goleador parece haber decrecido esta temporada (solo dos goles, ambos en el primer partido de la Liga Europa ante el HJK Helsinki); sin embargo, el ex de la Real Sociedad reúne otras muchas cualidades que Pellegrini pone en valor para darle galones sobre el césped.

Cierra este listado de veteranos verdiblancos el único jugador con 30 años del plantel, William Carvalho, a quien tampoco le pesa la edad para mantenerse como uno de los ejes fundamentales de las formaciones del entrenador. Su papel junto a Guido Rodríguez en el centro del campo parece del todo inamovible. Es más, Pellegrini logró sacar a relucir la mejor versión del portugués en un momento delicado, cuando parecía más fuera que dentro del club. El año pasado ya fue uno de los grandes artífices de los éxitos béticos y en el actual, con 18 partidos a sus espaldas (además de los disputados con Portugal en el Mundial), continúa postulándose como clave en los objetivos del equipo.

Cuatro futuros inciertos

El Betis es el tercer equipo de LaLiga con mayor media de edad de los jugadores que ha utilizado Pellegrini hasta el momento. También es el séptimo de la competición que tiene más jugadores de treinta años o más tiene en sus filas, los mismos que Osasuna, Real Madrid y Girona. Pasada esta edad, las lesiones o el bajo rendimiento físico pueden decantar el futuro de un jugador. Sin embargo, como en el caso de estos nueve jugadores béticos que igualan o superan la treintena, también los hay que siguen teniendo un papel relevante en sus equipos.

Eso sí, la última palabra siempre será del entrenador; en este caso, un Pellegrini que en los próximos meses deberá abordar junto con el club el tema de los contratos de cuatro jugadores de más de 30 años. Son los casos de Joaquín, Bravo, Guardado y Víctor Ruiz, cuyos contratos ya fueron prolongados hace escasos meses por una temporada más, finalizando este nuevo compromiso contractual con el Betis el próximo 30 de junio de 2023.

A excepción del central, los otros tres jugadores que acaban contrato se vieron en la tesitura de no haber podido ser inscritos a inicios de LaLiga en la competición. No obstante, todos ellos contaron con el respaldo del plantel y del propio técnico, quien no estaba dispuesto a que Joaquín, Bravo o Guardado se buscasen una salida en vista de tal situación. Por aquel entonces, el club logró hacer un esfuerzo económico y, antes de que finalizara el plazo, todos quedaron inscritos.

En el caso del contrato de Bravo, este fue renovado en abril, primando por encima de su edad el buen rendimiento ofrecido desde su llegada a Heliópolis en 2020, la confianza de Pellegrini y el respaldo de Antonio Cordón. Es más, una de las filosofías del director deportivo verdiblanco es la de aprovechar la experiencia de los veteranos para que sirvan de ejemplos a los más jóvenes. “Con los veteranos, a veces la gente te dice que no dan más de sí y puede que tengan razón en que no dan un nivel deportivo enorme, pero el aporte que hacen a nivel mental, sumando al grupo y dando valores de esfuerzo y de identidad del club a los que llevan menos tiempo invita a hacer una mezcla”, comentó la temporada pasada Cordón, en declaraciones a Radio Marca, donde también recalcó que “en el Betis hemos dado con esa tecla hasta ahora. Hemos hecho lo fundamental, hacer grupo y crear un ambiente positivo”.

La renovación de Guardado el pasado mes de marzo ya siguió una línea muy similar a la del guardameta. El mexicano, segundo capitán de la plantilla, prolongó su estancia en Heliópolis una temporada más, considerándolo Pellegrini una pieza importante dentro de sus rotaciones, a pesar de la edad. A su relevancia sobre el césped se suman sus dotes de liderazgo, las cuales comparte con el capitán y emblema del beticismo Joaquín. La renovación del portuense se hizo más de rogar, siendo anunciada por el propio jugador durante la celebración por la consecución de Copa del Rey. El Betis hizo oficial en julio que el jugador cumpliría su 23ª campaña como profesional, dejando siempre a su elección el hecho de renovar. Distinto es el caso de Víctor Ruiz, quien llegó en el verano de 2020 a la capital hispalense y un año después, tras haber disputado un total de 31 partidos, fue renovado hasta 2023.

De cara a los meses venideros, antes de que expiren sus respectivas vinculaciones, las opiniones del entrenador y el director deportivo volverán a ser fundamentales. Las necesidades de rejuvenecer la plantilla y rebajar masa salarial serían, sin embargo, dos factores determinantes para dar por cerrado el periplo de todos estos jugadores en Heliópolis. Aun así, todavía no hay nada decidido en firme. Las renovaciones de Guardado y Víctor Ruiz deberán ser sometidas a estudio. El contrato de Bravo, extendido hace unos meses, incluyó una cláusula por la que el guardameta sería renovado una temporada más en caso de disputar un número determinado de partidos (entre 25 y30). Y en el caso de Joaquín, tal y como han asegurado no pocas veces desde la directiva, si quiere seguir, seguirá; más aún en caso de que el equipo logre posicionarse entre los cuatro primeros clasificados a final de temporada.

A las puertas de los 30

En los próximos meses, cinco jugadores del Betis se sumarían a todos esos veteranos que igualan o superan la treintena. Estos son Borja Iglesias, Sabaly, Juanmi, Álex Moreno y Fekir, todos con 29 años y con un peso específico en el equipo de Pellegrini.

El ‘Panda’ cumplirá los 30 en enero; el senegalés, en marzo y el delantero de Coín, en mayo. Álex Moreno hará lo propio en junio, mientras que a Fekir le tocará en julio; sin embargo, en esos meses, la temporada ya habrá finalizado. De todos ellos, quien menos protagonismo ha podido tener ha sido Sabaly, lastrado por las lesiones. Aun así, la confianza del técnico se mantiene intacta en él para ser titular en el lateral diestro si se encuentra en plena forma, habiendo desarrollado ya grandes actuaciones como bético en algo más de un año.

Los otros cuatro jugadores que están cerca de los 30 años se erigen, no solo como líderes del proyecto bético, sino incluso como posibles fuentes de ingresos, dado el incremento (deportivo y económico) que han podido experimentar en los últimos años. En todos ellos influyó enormemente la mano de Pellegrini, quien ha sabido sacar los rasgos más diferenciales de Fekir, la chispa de Álex Moreno por banda y la faceta goleadora de Borja Iglesias y Juanmi, quienes apenas veían puerta en Heliópolis antes de la llegada del técnico.