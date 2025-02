Roma - Betis: Lección de personalidad en la Ciudad Eterna (1-2)

Se acaban los calificativos para este Real Betis de Manuel Pellegrini. Una idea. Una filosofía de juego llevada a cabo desde que el árbitro pita el comienzo del partido hasta que cobra el final, tras el descuento que el trencilla crea oportuno. Da igual el campo que sea. Como advirtió Germán Pezzella el martes en una entrevista con los medios oficiales. Es lo que Manuel Pellegrini ha impregnado en la plantilla del Betis. Y Personalidad. Mucha. Como la que llevó, por ejemplo, al equipo a ganar la pasada temporada en el Camp Nou con el recordado gol de Juanmi. Así se plantó el Real Betis en el césped del Olímpico de Roma. Además superando inconvenientes. Durante la primera mitad se vio un equipo dominador. Todo lo que pasaba en el partido durante los primeros veinte minutos del choque era lo que proponía el equipo de Pellegrini. Pero imponderables, como la lesión, otra vez, de tu futbolista más diferencial y una mano dentro del área que se cobró como penalti en una jugada aislada cambió el rumbo del partido. Pero ahí sacó el Betis el sosiego que le caracteriza desde que Pellegrini se hizo cargo. La calma y el carácter para irse arriba y lograr un empate muy merecido antes de que el jefe de la contienda pitara el descanso. Y continuó así en la segunda mitad.

Los primeros tiros a puerta fueron del Betis. Primero, Canales, tras una larga combinación de los profesionales verdiblancos, encontró la pelota en la frontal del área y lanzó un zurdazo buscando el palo largo de la portería local. Rui Patricio atrapó en dos tiempos. Luego llegó la mejor opción para los heliopolitanos con el 0 a 0. En el minuto 13, Fekir tomó la pelota en el flanco derecho del ataque del Betis, combinó con Guido Rodríguez, que le devolvió la pared, y el francés se metió en el área hasta encontrar un disparo a la corta, que fue tocado, que se estrelló en el palo izquierdo de la portería romanista, que levantó de sus asientos a béticos y no tan béticos.

Todo ello antes de los inconvenientes. Fekir notó una molestia muscular en la parte trasera del muslo derecho. Cuando la pelota salió, se echó al césped y las asistencias entraron. Pidió el cambio y lo sustituyó Luiz Henrique, que a la postre sería decisivo. Después llegaría el 1-0. Un balón llovido al segundo palo del área bética lo tocó un futbolista de la Roma y, antes de que le llegara a Abraham, Aitor Ruibal tocó la pelota con la mano. Protestaron los jugadores de la Roma, el árbitro del VAR hizo que el árbitro de campo parase el partido porque se revisó la acción y, después de ver las repeticiones en la pantalla que hay entre los banquillos, Matej Jug pitó penalti. Dybala anotó el 1 a 0.

Pero el Betis no se arrugó. Nunca lo hace. Para tumbarlo hay que hacer mucho. Y ya debió empatar en Vigo. Porque lo mereció. Porque fue mejor que el Celta. Al borde del descanso, entre Luiz Henrique, que bailó a varios defensas de la Roma, y Guido Rodríguez se fabricaron el empate en el Olímpico. El brasileño, tras combinar con Aitor en la derecha, le dejó la pelota al argentino, que no se lo pensó y propinó un derechazo al balón que cogió portería hasta colarse pegado al poste derecho de la meta defendida por Rui Patricio. Esta vez, el meta luso no pudo hacer nada.

Antes del descanso, Bravo hizo un paradón a Dybala en un empalme del mediapunta argentino tras un rechace en la frontal del área. 1-1. El partido estaba donde quería el Betis.

La segunda parte se igualó. Y la Roma pudo ponerse por delante. Bravo salvó bajo palos un disparo a bocajarro de Ibañez. Pero los minutos avanzaban. Pellegrini, después del cambio de Fekir obligado en el primer tiempo, quitó del campo en la segunda parte a Joaquín y dio entrada a Rodri. Y después hizo un triple cambio que varió definitivamente el choque. El Panda, Álex Moreno y William Carvalho entraron al campo.

Fue picando piedra el Betis. Hasta que encontró el premio final. Jugada de Rodri por la izquierda y centro que parecía que no iba a ningún sitio. Hasta que apareció en el salto Luiz Henrique para cambiar la dirección de la pelota y hacer que el Olímpico se convirtiera en una fiesta en verdiblanco.

Tres puntos, remontada, liderato y cinco puntos de ventaja con el segundo clasificado. Esto pinta bastante bien a estas alturas de la competición europea antes de que la Roma visite el Villamarín el próximo jueves.