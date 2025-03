Betis - Roma: Hay que rematar al rival cuando lo tienes en la mano (1-1)

El Real Betis ha conseguido el pase a la siguiente ronda de la UEFA Europa League tras lograr su primer empate en la presente edición de la competición continental. Eso sí, tendrá que cerrar el billete directo a los octavos de final en los dos encuentros que aún quedan frente al Ludogorets y el Helsinki, respectivamente. Y es que al primer empate en LaLiga, el cosechado el domingo en Valladolid tras cinco victorias y dos derrotas anteriores, le han seguido las primeras tablas también en la competición europea. La rácana Roma de José Mourinho sacó un punto en su visita al Benito Villamarín que le sirve de bien poco. Aunque para su entrenador para bastante, a tenor de las imágenes que protagonizó el portugués en el área técnica pidiendo a sus jugadores que perdieran tiempo y haciendo señales de que el partido estaba acabado al colegiado del partido. Al Betis le vale para avanzar en la competición, pero aún deberá nadar para llegar a la orilla de la primera plaza del grupo. Y todo ello tras un primer tiempo espectacular. Excelso. Pónganle el calificativo que quieran. El equipo de Pellegrini bailó como quiso al de Mourinho. Quizás el único pero que el partido sólo se fue al descanso con una exigua ventaja para los verdiblancos gracias al gol de Sergio Canales. Luego la Roma apretó lo justo para rascar un empate, con un polémico tanto de Bellotti que fue revisado en la sala VOR durante muchos minutos, porque o el internacional italiano o Camara podían estar en fuera de juego en el arranque de la jugada. El Betis fue mejor que la Roma, dominó al equipo transalpino, pero cuando a un equipo de este tipo lo tienes en las manos hay que saber rematarlo.

La primera mitad fue una oda al fútbol en verdiblanco. Otra vez. Como hace una semana en el Olímpico, aunque esta vez el que se adelantó en el marcador fue el equipo que lo estaba protagonizando todo sobre el perfecto verde del Benito Villamarín. Estuvieron acertados hasta Willian José bajó más balones que en Roma y Paul en el centro del campo con el sempiterno Guardado. Porque el Betis todo lo hizo bien. Fruto de ello, la gran ovación con la que el bético despidió a su equipo Quizás, y sólo quizás, por ponerle un pero, las veces que le costó encontrar remate lejano al equipo dirigido por Manuel Pellegrini, aunque el gol de Canales llegase en un tiro desde más allá de la frontal del área. Elaboró muchísimo fútbol el equipo bético. Entrando por la derecha, con protagonismo para Rodri, apoyado por el siempre presente Aitor, que estuvo cumbre también en labores defensivas; también hubo jugadas por la izquierda, menos eso sí, aunque Joaquín, Guardado, Miranda e incluso Rodri alguna vez cambiado de banda, llevaron peligro. Y también entró el Betis por el centro, con un Willian José acertado en la pelea principalmente con Smalling y combinando con los compañeros. En defensa, pocos problemas. Pezzella es mejor cuando tiene a Luiz Felipe al lado y ambos mantuvieron a raya a Abraham y Belloti.

El primer tanto llegó en el minuto 34, pero lo mereció el Betis antes. Porque desde el pitido incial el equipo de rayas verdes y blancas quiso la pelota. Mandaba él. Y no importaba dar la vuelta en zonas de centro del campo o de tres cuartos, si no se veía un pase en ataque claro, para salir desde atrás con los centrales o, pocas veces, Bravo. Eso no desesperaba a la afición, que animó como siempre para llevar a su equipo en volandas. Y es que el primer '¡uy!' que se escuchó fuerte en la grada bética fue de su equipo. En el minuto 3, Rodri disparó desde la frontal del área buscando un hueco que el de Talayuela había visto en el palo izquierdo de la portería visitante, pero Rui Silva se estiró y atrapó la pelota. Luego, en una de las pocas acciones de la Roma, dos de las novedades de Mourinho respecto al partido de hace siete días, crearon un tiro sobre Bravo. Spinazzola centró desde la izquierda y Pellegrini, Lorenzo, se entiende, remató mordido hacia la portería. Sin problemas para el chileno. En el minuto 17, Canales buscó a Miranda como si fuera Álex Moreno, por ejemplo en uno de los goles al Mallorca de la pasada temporada. El Betis elaboraba y elaboraba sin cansarse en la frontal. Y el cántabro encontró al de Olivares que tuvo quizás demasiado ímpetu para llegar a la pelota y finalmente no hubo remate ni control dentro del área pequeña.

Se paraba el partido para atender a varios futbolistas, aunque cuando el griego Sidiropoulos daba continuidad a la contienda el guión continuaba igual. Protagonista el Betis, la Roma, casi sin centro del campo, buscando alguna entrada por banda o un pelotazo para Bellotti o Abraham que provocase algún fallo defensivo del equipo verdiblanco. Hasta que llegó el 1-0. El equipo romanista se pertrechaba atrás bien, pero Guardado robó un balón alto que le dejó a Willian José. El brasileño lo vio claro y tras un par de amagos disparó desde fuera del área. Smalling le repelió el tiro. Pero la pelota quedó en favor del equipo verdiblanco. El esférico le llegó a Canales y sin pensárselo soltó su pierna izquierda, el balón rozó en el cuerpo de Ibañez lo que hizo que, con la velocidad que llevaba el tiro, despistara a Rui Patricio, que no pudo evitar el tanto del Betis. El equipo de Pellegrini acabó el primer tiempo en el área defendida por la Roma, con acciones en las que el público se asombró provocara algún '¡oh!' u '¡olé'! en las gradas del Villamarín, que seguía disfrutando con su equipo.

El segundo tiempo empezó con el mismo guión de un Betis, pero Mourinho introdujo a Camara por Matic y eso le dio a la Roma algo de más presencia en el centro del campo. Fruto de ello llegó el tanto del empate, polémico en cualquier caso. Una pelota larga hacia la izquierda la recogió Abraham, que controló y se fue yendo por el centro, buscando remate lejano con algún amago. Mientras, sus compañeros se movían. Y precisamente el exjugador del Chelsea le dejó el balón a la entrada de Bellotti y Camara. El primero tocó para el segundo, que, tras salvar al último defensor verdiblanco, embocó para el fondo de la portería. En un principio, el árbitro no dio validez al tanto, porque su asistente lo anuló por fuera de juego. Pero el tanto subió al marcador después de varios minutos de revisión en el VAR. Mourinho lo celebraba incluso antes en el área técnica.

Después, empezó Pellegrini a mover a su equipo. Sacó del campo a Joaquín, que dejó dos acciones para la galería marchándose de un rival en cada una de ellas pasándole la pelota por encima, lo que provocó la ovación cerradísima de todo el Villamarín, y a Willian José para dar entrada a Luiz Henrique y a Borja Iglesias. El partido varió, porque la Roma mejoró sus prestaciones. Y porque el Betis pasó a ese fútbol control con el que, sin desesperarse, intentar a llegar a la portería contraria y lograr el segundo tanto.

No hubo tantas llegadas peligrosas del equipo heliopolitano como en la primera mitad. Incluso el porcentaje de la posesión se igualó. Y la Roma también perdió bastante tiempo tras la igualada en el marcador, que el colegiado griego no supo parar. Las imágenes de Mourinho desde el banquillo eran también bastante clarificadoras. Pero eso es fútbol también. Al final, tablas en el marcador que dan al Betis el billete para la siguiente ronda de la competición, aunque deberá cerrar el pase a la siguiente ronda ante el Ludogorets y el Helsinki.