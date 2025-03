La especial relación de Isco con Pellegrini: «Es mi padre futbolístico»

Isco ha mantenido siempre una especial relación con Manuel Pellegrini . El chileno es su gran valedor para que firme con el Real Betis por una temporada. En la base de todo está la enorme campaña del mediapunta en el Málaga de la temporada 2012-13, donde destacó sobremanera antes de firmar por el Real Madrid. Isco siempre ha tenido palabras de elogio para Pellegrini, quien ahora apuesta por su fichaje por el Betis después de varios meses en blanco.

«Pellegrini ha dicho que le gusto mucho como futbolista y es un honor para mí porque ha sido mi padre futbolístico, sé que él me quiere y a mí me gustaría continuar bajo su dirección porque me genera toda la confianza del mundo», señalaba Isco en 2013 justo cuando acabó su gran campaña en el Málaga de Pellegrini, quien ya había firmado por el Manchester City.

Isco siempre ha sido una debilidad para Pellegrini, quien solicitó su fichaje el pasado verano a la dirección deportiva bética pero las condiciones no se daban para su aterrizaje en Heliópolis. Ahora lo conseguirá para tener un mediapunta más en su plantilla y de su total confianza.

Fue en la 2012-13 cuando Isco ofreció su mejor versión de la mano de Pellegrini, dado que en esa temporada el malagueño completó 47 partidos de los cuales en 46 fue titular y anotó doce goles y ofreció cuatro asistencias. Entonces eclosionó en el fútbol nacional e internacional y le sirvió para ser traspasado al Real Madrid por 30 millones de euros.