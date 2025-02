«Enmarcaría en el salón de mi casa una foto con Joaquín en el sorteo de campo»

Mañana miércoles comienza la Copa del Rey para el Real Betis. Los pupilos de Manuel Pellegrini se desplazarán hasta Alcoy para jugar con el CF Independiente de Alicante, equipo del Grupo V de la Regional Preferente valenciana, que celebró de forma muy efusiva el emparejamiento ... con el cuadro bético. ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com hablan con Pablo Chinchilla, capitán del plantel alicantino, que muestra la ilusión por enfrentarse a todo un Betis europeo.

¿Cómo está el Independiente de Alicante de cara al partido de la Copa?

Sobre todo, súper ilusionados. Creo que para nosotros es un partido único que difícilmente repitamos muchos de los que formamos la plantilla. Este partido es el todo para nosotros.

¿Algún jugador del CFI Alicante ha jugado en Primera o Segunda?

Es una plantilla que, para la categoría en la que estamos, es bastante buena, de mucha calidad. De las mejores para nuestra categoría. Tenemos a jugadores que han estado en la antigua Segunda B. Y el jugador así más reconocido puede ser Óscar Rico que ha estado varios años en Segunda, creo que jugó varios partidos con el Reus.

¿Cómo está siendo su temporada?

El sábado le ganamos al que iba segundo clasificado, que llevaba sólo una derrota. Sí que es cierto que no hemos empezado del todo bien, somos un equipo prácticamente nuevo. Con un entrenador nuevo sólo quedamos cuatro jugadores de la temporada anterior. Empezamos la pretemporada más tarde por una fusión que ha habido y ha ido todo un poco más contrarreloj a la hora de trabajar, incluso para fichar. El inicio no ha sido como esperábamos, pero creo que vamos de menos a más.

¿Y en la Copa?

En la Comunidad Valenciana funciona diferente, por ejemplo, a Ceuta, que fue el rival al que nos enfrentamos antes de llegar a jugar ahora contra un Primera. Ellos llegaron a esa eliminatoria directamente por su clasificación en liga el año anterior. Nosotros para entrar tuvimos que ser campeones de nuestra liga el año pasado. Finalmente no conseguimos el ascenso. Después, tuvimos que jugar una liguilla con otros dos campeones de la Comunidad Valenciana de otros grupos. El que más puntos consiguiera en esa liguilla a ida y vuelta era el que se clasificaba para la previa, que fue la ronda que jugamos ante el equipo de Ceuta. Supongo que aquí en la Federación Valenciana, al haber muchísimos equipos, cuesta más llegar a este partido contra un Primera que otras comunidades, con menos equipos, que seguramente el campeón se clasificará directamente a la ronda previa.

En el sorteo, el Betis no era un Madrid o un Barcelona...

Para nosotros, era de los más grandes. Es verdad que no están Barça o Madrid, que son la cúspide de todo esto, pero dentro de lo que nos podía tocar, Betis, Valencia, Sevilla o Villarreal, seguramente eran los preferidos de casi todo el mundo. Para mí ha sido como si nos hubiese tocado el gordo. Un equipo de Regional, como es el CFI Alicante, recibir al Betis y con lo que arrastra… Es un equipo que en los últimos años ha ido a más, es potente, en Europa está bien, el otro día en Elche lo tuvimos cerca y vimos que es un equipazo… Venga con titulares o suplentes son todos jugadores de primer nivel. Si viene Joaquín, que es al que todos estamos esperando, será una alegría para todos. Cualquier jugador del Betis, su potencial, ya sea titular, suplente o incluso algún jugador del filial, el nivel es muy importante.

Hay ganas de enfrentarse a Joaquín, Fekir...

Bueno, Fekir vimos que en LaLiga le sacaron la quinta amarilla y no podrá jugar en el Camp Nou. No sé si por no darle tantos días de descanso a un jugador de ese nivel vendrá, saldrá un rato para no estar tanto tiempo parado… De eso sí nos hemos dado cuenta. Pero es que además es Canales, Juanmi, que está al nivel que está, Willian José, Borja Iglesias… Te he dicho gente de arriba que son titulares, suplentes y el que salga es un jugadorazo. Verse al lado de esa gente, es lo más grande. Y para nosotros, que somos de Regional y que difícilmente nos vamos a ver en otra ocasión como esta, es un premio enorme.

¿Trastoca muchos sus planes tener que jugar el partido en Alcoy?

Muchísimo. Mi opinión, y creo que no es sólo mía, sino de muchos equipos de Regional, es que la gracia de esta Copa del Rey es que el equipo grande juegue en el campo del pequeño. Es verdad que hay campos que no están en condiciones, pero no es normal que la Federación, a equipos de Regional, le exija que tenga los requisitos que piden para este partido. Porque hay muchos equipos incluso de Tercera y Segunda B que no los cumplen. Creo que se pierde la gracia que tan bien han hecho de meter a equipos de Regional en este formato de la Copa del Rey. Una de las cosas que he leído es que el palco esté separado de la grada. ¿Qué campo de Regional tiene el palco separado de la grada, o una zona mixta dentro del túnel o un túnel de camino al césped bueno, tapado…? Me estás pidiendo cosas que tú mismo sabes que no se van a cumplir. Mi opinión es que para el aficionado, este partido es bonito cuando el equipo grande va a su casa. A mí, por ejemplo, desplazarnos a Alcoy, que está a una hora de Alicante, se me han caído familiares y amigos que no van a poder venir. Si quieren hacerlo así es preferible que el digan que el equipo pequeño va al campo del equipo grande. Si ya sabemos que tenemos muy pocas opciones de pasar. Si tú quieres que un jugador no se te lesione, que no venga. Lo que no puede hacer la Federación es que desde que sale el sorteo y se juega son dos semanas, tardan cuatro días en venir a tu estadio a examinarlo y darte el 'no apto' y luego te dan ocho o nueve días para buscarte tú las soluciones para ese partido, sin dar facilidades ninguna. Porque al campo al que vayamos hay un alquiler que hay que pagar. El equipo pequeño que sobrevive con venta de décimos de lotería, jamones que se sortean… Si antes de vender la primera entrada ya me están solicitando un alquiler… Por eso te digo que me parece una hipocresía todo este formato de la Copa. Pero lo que decimos es que se haga bien, que se haga lógico.

¿Por qué no se juega en el Rico Pérez, el estadio de Alicante?

Son relaciones muy difíciles de llevar. Nuestros jefes, a día de hoy, son los del Intercity, que compite en la misma categoría que el Hércules. De forma indirecta nos perjudica al Independiente de Alicante. Por no crear esa polémica, el Intercity no se ha movido. El Rico Pérez no es del Hércules ni del Ayuntamiento de Alicante, es de la Generalitat, tengo entendido. Pero es que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat se han movido para nada. Es un equipo de Primera el que viene, es bueno para la ciudad, se van a beneficiar restaurantes, hoteles… Por qué hay que llevarlo a Alcoy que se va a beneficiar de estas cosas, cuando Alicante se puede beneficiar. Los alicantinos aficionados al fútbol no van a poder ver a un equipo de Primera división cerca de casa. Ni el Ayundamiento ni nadie se ha mojado y al final el equipo pequeño es el perjudicado, porque no tenemos ni voz ni voto. A nosotros nos dicen 'el miércoles, a Alcoy'. Y nosotros vamos a Alcoy, jugaremos y nada más. Es una ocasión única para nosotros y ese es nuestro fastidio, no le veo la gracia a la Copa si al pequeño se le quitan las posibilidades, por muy pequeñas que sean, de hacer algo. El Betis, con el equipazo que tiene, le pegó un repaso al Elche en su campo. Tú te crees que si nosotros vamos al Martínez Valero, que somos de Regional… ¿Quién va a disfrutar?, ¿el Betis va a disfrutar? Ni los aficionados disfrutarían.

¿Creen que pueden eliminar al Betis?

Nosotros nos vamos a dejar la vida, sobre todo por nuestra afición. Sabemos que lo nuestro es la liga, que queremos subir a Tercera. Esto para nosotros es un premio, pero un premio que nosotros vamos a intentarlo de todas las formas dentro de nuestra idea de juego. Tenemos delante a un Betis de Europa, que ya tiene les tiene que salir todo fatal y a nosotros todo muy bien. Claro que hemos pensado '¿y si los eliminamos?'. Se te pasa por la cabeza, pero somos realistas, no nos vamos a engañar

¿Hace falta motivación ante rivales así?

Sólo podremos jugar unos cuantos de la plantilla y a todos nos gustaría participar, porque esto será una posibilidad única en nuestra carrera. Ver el campo lleno, a parte de nuestra afición allí… Es algo que sucede pocas veces en la vida para jugadores de esta categoría.

Supongo que querrán quedarse con algún recuerdo de Joaquín, Canales, Fekir...

El tema de las camisetas ya se ha hablado en el vestuario. Estamos como locos porque venga Joaquín. Yo que soy capitán, en caso de que juegue, enmarcaría en el salón mi casa la foto con Joaquín del sorteo de campo. Somos jugadores de estas categorías, con una edad algunos ya que no tenemos esperanza de llegar a ningún lado, pero este premio de verte cara a cara con Joaquín, Canales, Fekir… Esto no lo volveremos a vivir nunca más. Si Joaquín viene y juega, esa foto ya tiene el hueco en casa.