Eibar - Betis: papeles cambiados (1-1)

Un déjà vu . Este partido ya lo habíamos visto. Quizás con resultado de derrota. O de igualada no hace tanto. Pero el empate tampoco sacia el hambre de Europa. Papeles cambiados . Fue el Eibar el que quiso, el que tuvo la pelota, el que atacó, el que mereció. Se había encontrado el Betis un gol afortunado en el arranque y eso lo interpretó con la sensación de tener que defender algo. De haber logrado muy pronto lo que iba a buscar y jugar más que al triunfo, a la especulación. De ahí que se instalara en su campo confiado en su balance atrás y en las piernas de Tello o Lainez para, si acaso, asustar. Renunció a esa personalidad que le llevó hasta aquí. A esa manera de jugar con la pelota que le tiene sexto en la foto de LaLiga . Y esa lectura se transformó en errónea con el paso de los minutos. Sobre todo en una segunda mitad en la que se vio la versión más arrugada, más rácana, del grupo de Pellegrini en este curso. Y todo ante un Eibar agresivo, que mordía por cada centímetro. Que no sabía, porque no tiene, matar en los últimos metros pero alguna iba a tener. Y no vale justificar en que el equipo vasco se jugaba la vida en la lucha por la permamencia, porque la vida del Betis es ir a Europa. Y, visto lo visto, es una obligación ineludible. Ya Bravo manoteó para evitar el empate pero luego se encadenaron esos errores que ya se presentían en Ipurúa, clásico escenario para la pesadilla con estos ingredientes. Marcó Sergi Enrich y ni siquiera tuvo capacidad de reacción el Betis, al que los cambios empeoraron esta vez. Otro empate que es un tropiezo. Un paso atrás en el peor momento, ya que no aprovechó la derrota de la Real Sociedad y ve cómo el Villarreal sí aprieta. Y sólo quedan dos jornadas.

Aplaza así el Betis la firma de su pasaporte europeo. Lo tuvo en su mano, como otros tantos puntos en esta fase de tantas igualadas. De tantos es mejor no perder cuando no se puede ganar. Pero es que el Betis no quiso cerrar el triunfo, sino negociar con la mínima ventaja. Y así acabó perdiéndola. Porque el tanto de Guardado nada más comenzar había mostrado un camino que pocas veces se siguió: anticipación de Emerson , carrera de Lainez, pausa para ver que cuatro le rodeaban y búsqueda del compañero que tenía que estar solo, simplemente por una cuestión numérica. Llegada y disparo desde la frontal, mordido por un rival, pero que entra en la portería. El guion de un gol, la antesala de un encierro.

Vive el Betis al contragolpe con Fekir aislado y Borja peleándose hasta con su sombra . Tenía pinta de partido para Tello, como tantos otros. Pero también como demasiados, el catalán apareció a cuentagotas. Se desgastaron, eso sí, las alas ayudando en el repliegue porque el trabajo defensivo obligaba al Betis a recuperar muy atrás. Fekir sí sacaba rédito a su calidad provocando amarillas en el centro del campo. Justo antes del descanso el francés remata desde la izquierda y luego Tello casi calca el gol. Poco más.

El Eibar le mete otro poquito de intensidad para cortar el flujo de contragolpes béticos, que se quedan en lamentos por esos resbalones que dan que pensar en la elección del material. Ya todo es defensa. Ayudas en un lado y otro. Achique de espacios y de balones. Emerson protagoniza un ejemplo claro cuando tiene tiempo para controlar y lo que hace es despejar con fuerza. Lejos el balón en esa zona que es del Eibar. Bartra no está mal en los despejes pero el que más trabajo tiene es Víctor Ruiz, que resuelve siempre bien. Bravo aparece con un manotazo tras remate de Sergi Enrich en un córner.

Pellegrini aplica los cambios y el Betis pasa a una fase peor si cabe. Quita a Lainez, que andaba entonado, y entra un Aitor frío . Aparece Loren que sí dispara nada más entrar y Rodri , que parecía otro con respecto al que brilló ante el Granada. Es Bravo el que solventa a balonazos la incapacidad de un centro del campo cansado de correr tras los rivales. Aparece en el campo el reservado Canales pero su intervención fue nula. Edu Expósito lanza fuera solo en la frontal y Correa aprovecha el aire que le dan Álex Moreno y Rodri para colgar una pelota a la que no llega Bravo y que Bartra no disputa. Gol de Sergi Enrich que certifica los papeles cambiados. Un Eibar con pelota y un Betis desnudo sin ella. Europa tendrá que esperar una jornada más.

