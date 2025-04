En directo, la rueda de prensa de Manuel Pellegrini previa al encuentro

Manuel Pellegrini comparece públicamente ante los medios de comunicación para analizar los últimos aspectos previos al duelo correspondiente a los dieciseisavos de Copa del Rey que disputa el Betis este domingo ante el Sporting de Gijón (16.00).

El conjunto verdiblanco, tras eliminar al UCAM en su estreno y a la Mutilvera en la segunda ronda, quiere seguir haciendo sendero en el torneo del KO ante el conjunto asturiano, un equipo cuya afición siempre ha mantenido buenas relaciones con el cuadro bético.

En este difícil tramo competitivo, cuando más mermado ha estado el Betis en sus últimos compromisos, Pellegrini busca recuperar activos que poco a poco vayan recuperando el tono competitivo.

Esta semana se han ido incorporando jugadores importantes de la plantilla verdiblanca como lo son William Carvalho, Tello y Guardado; una lista a la que se han unido, desde este mismo viernes, Joaquín y Montoya , que unidos al mexicano eran los tres casos positivos por Covid que el club notificó el primer día de enero.

Sigue a partir de las 12.15 con Alfinaldelapalmera.com las declaraciones del técnico chileno antes de los dieciseisavos de Copa del Rey:

Manuel Pellegrini, acerca de si cree que el mayor rendimiento se debe a haberse enfrentado a rivales de menor envergadura: "Uno nunca sabe qué rival es más difícil. Jugamos contra el Atlético y el Real Madrid de los mejores partidos; y sí jugamos contra Sevilla, Osasuna... hay que jugar no en cuanto a un nombre, sino a una realidad. Depende de que el equipo ha tenido una capacidad de mejora porque los rendimientos individuales han mejorado".

¿Habrá rotaciones en la portería? ¿Cómo está Miranda? Pellegrini: "Lo determinaremos mañana. Tengo que ir evaluando bien para ver cuál es el mejor once para continuar en la Copa del Rey. Miranda tuvo un golpe que no le ha permitido entrenar, pero no es un golpe importante. Estará mañana".

¿Se irá Carvalho? Pellegrini: "Viene de reaparecer de aquella lesión muscular. Lo veo absolutamente comprometido y concentrado en el equipo. No veo que tenga ninguna de intención ni ganas de irse".