Real Madrid - Real Betis: resumen, resultado y goles (2-1)

Ya hay once oficial en el Betis: Rui Silva; Álex Moreno, Luiz Felipe, Edgar, Sabaly; Canales, Guido Rodríguez, Guardado, Fekir, Juanmi y Borja Igleaias.

Paul no viaja a Madrid por precaución tras un accidente de tráfico

"Salta el Betis al Bernabéu con el once esperado ante las bajas de Pezzella y William Carvalho y las dudas de Aitor en la semana. El Madrid, con su alineación de gala. Partido por todo lo alto en un escenario privilegiado, donde se motivan jugadores como Fekir o Canales. Buena prueba para la ambición de este Betis que ha empezado con pleno y que quiere más y más. A partir de las 16.15 la pelota nos dirá".

"Un foco de atención es el duelo Vinicius-Sabaly. Tras las críticas sobre no poder fichar a Bellerín, lo que suceda no debe ser un juicio sumario al lateral diestro en el Betis. Si Vinicius hace de la suyas es lo habitual que veremos ante el 90 por ciento de los laterales de LaLiga, incluido Bellerín. Necesitará coberturas y ayudas de Canales o el interior que pueda jugar después".

Min. 5 (0-0): Pide Fekir penalti tras un contacto dentro del área en el que el francés no obtuvo respuesta. Sánchez Martínez indicó a Fekir que se levantase.

"Llega el Real Betis al descanso tras un primer tiempo con muchos detalles. Polémica inicial por la decisión de Sánchez Martínez de no decretar penalti en la acción de Carvajal con Fekir a los cinco minutos. Casi a continuación llegó el 1-0 marcado por Vinicius y dos minutos más tarde fue sustituido Fekir por molestias físicas. Pero el equipo entrenado por Pellegrini logró el empate con un gol de Canales tras un buen pase de Borja Iglesias. El Real Madrid tuvo más tiempo el balón y Rui Silva realizó una gran parada tras remate de Tchouaméni".