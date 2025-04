Sergio Ramos, rendido a la afición del Betis: «Este es uno de esos campos que marcan la diferencia»

Sergio Ramos fue una de las grandes leyendas que estuvo presente el pasado martes en el homenaje a Joaquín Sánchez celebrado en el Benito Villamarín. El estadio verdiblanco estuvo abarrotado para honrar a su eterno capitán y el futbolista con más internacionalidades con la selección española en toda la historia quedó rendido ante el ambiente que se vivió en el coliseo bético.

En declaraciones a los medios oficiales del Real Betis, Sergio Ramos -con pasado en el Sevilla- no dudó a la hora de alabar a la afición del Betis sin dejar de deshacerse en elogios hacia Joaquín. «Impresionante. Felicitar no sólo a Joaquín, a la afición del Betis. Está a la altura de lo que es Joaquín, no sólo como jugador, si no como persona . No es normal llenar un campo, que la gente venga a verte a ti. Se lo merece todo el bien y el cariño que se lleva después de tantos años y de tanta fidelidad al Real Betis. Felicitar a esta gran afición porque es una maravilla. Cuando se dice que el público te lleva en volandas no es una casualidad. Este es uno de esos campos que marca la diferencia y gracias a Joaquín hoy podemos de un momento como este», comentó tras ser sustituido durante el partido.

Cuando se anunció que salía del terreno de juego, Ramos señaló a Joaquín y se le vio decir que el portuense es el número uno, algo a lo que también se refirió. « Hay poca gente tan querida en todas partes. Al final cada uno somos de una manera y es difícil agradar a todos, pero Joaquín es un tío que cae bien en todos sitios . Es el número uno y aquí estamos mostrando el respeto y cariño a su persona», señaló el camero.