Celtic - Betis: prestigio, economía y mucho más

Se ha ganado el Betis, con su buen caminar en la Liga Europa, poder tomarse el duelo de esta noche en la atmósfera inconfundible de Celtic Park como un privilegio. Con red en cuanto a la clasificación, porque ya nadie moverá las posiciones del Grupo ... G y el lunes espera un rival que cae de la Champions League. Pero sí con bastante en juego, toda vez que se trata de mantener arriba el buen nombre del Betis en el continente, consolidar la estupenda línea desde el parón, ingresar 630.000 euros y conservar los depósitos de confianza llenos para lo que viene, un tirón competitivo hasta el final de este fantástico 2021 con Real Sociedad, Talavera y Athletic.

Pellegrini volverá a rotar. Y el once que va a emplear esta noche en Glasgow estará conformado por nueve jugadores diferentes de los que protagonizaron la machada en el Camp Nou. Repiten Rui Silva porque a Bravo, aunque sigue avanzando en su recuperación, aún no le ha dado tiempo a llegar y Aitor, que variará su puesto desde el extremo al lateral derecho. Bellerín se quedó en Sevilla junto a Fekir, que cumple su segundo partido de sanción de los tres que le cayeron, y Rodri, aún no recuperado del todo. Aitor, así, jugará de lateral diestro como hizo frente al Levante. Montoya regresó a la convocatoria pero verá el inicio del duelo desde el banquillo.

Planteará así Pellegrini un once reconocible, competitivo y con elementos suficientes para superar a un Celtic que suma cuatro triunfos consecutivos en la liga escocesa, en la que es segundo tras su rival de siempre, el Rangers. Sí estarán pendientes los verdiblancos de Glasgow de la final de la Premier Sports Cup que juegan ante el Hibernian el día 19, el primer título en disputa de la temporada. La baja de Jota es la más relevante entre los de Ante Posteglou.

Para los béticos, la ausencia más importante es la de los centenares de béticos que se han tenido que quedar en tierra sin poder viajar al Reino Unido debido a las restricciones por el Covid-19. Con su viajes ya cerrados y sus entradas compradas, los seguidores heliopolitanos tuvieron que renunciar a participar de la fiesta de un Celtic Park que estará lleno ya que agotó sus localidades hace varias semanas. Sí estarán presentes alrededor de 200 béticos que han llegado por su cuenta a Glasgow, principalmente porque residen en el Reino Unido.

Se trata de un duelo en el que el Betis se juega de manera grupal tres puntos que le permitirían un ingreso nada desdeñable, primas para los jugadores, cuerpo técnico y empleados, y el fortalecimiento de una línea ya sólida de por sí para evitar incomodidades y sí incrementar la competitividad de cara a que Pellegrini siga teniéndolo difícil a la hora de pintar las alineaciones en cada jornada liguera, puesto que los mejores de esta noche ante el Celtic pueden tener la opción de integrar la formación que aparezca el domingo con un Villamarín repleto para dar otro golpe en LaLiga esta vez frente a la Real Sociedad, rival directo para todo en este curso.

La cuestión del mérito y de la economía. El premio a quien trabaje bien y responda a lo que se le pide, como bien está haciendo Juanmi, ejemplo de todo lo positivo que puede llegar cuando el esfuerzo está por delante. Igual Álex Moreno. Turno ahora para que Lainez o Tello sigan reivindicándose, para que Miranda reclame su anterior titularidad frecuente, para que William Carvalho llame a las puertas del mediocentro en LaLiga o que Borja haga lo propio con sus goles. Otro triunfo del Betis abrocharía un ciclo de seis triunfos para encarar con garantías el choque del domingo y mostrarle a Europa que este equipo se toma en serio todo lo que se propone. Porque vendrán más retos antes del cruce del 17 y 24 de febrero, ya que LaLiga sigue para el actual tercer clasificado y la Copa del Rey está ahí como otro frente interesante. Pero todo se empieza a ganar desde esta noche en la fría Glasgow, aunque con el ambiente verdiblanco que se espera la temperatura no será excusa y sí motivación.