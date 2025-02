Catalán: «Me parece injusto que las críticas ser carguen contra mí» El vicepresidente del Betis reconoce la falta de rendimiento del pasado curso y aboga por no mirar más allá del «partido a partido o meternos una presión extra»

Una vez conocido que el UCAM Murcia será el rival del Real Betis para la primera ronda de la Copa del Rey, José Miguel López Catalán , vicepresidente de la entidad, ha atendido a los micrófonos de Canal Sur Radio para tocar varios temas de la actualidad verdiblanca, aunque también tuvo tiempo de echar la vista hacia la temporada anterior, en la que el plantel no mostró el rendimiento que se esperaba.

Un tema por el que el vicepresidente fue cuestionado fue por la responsabilidad del fichaje de Borja Iglesias en el verano de 2019 . El delantero, que llegó procedente del Espanyol, continúa sin ofrecer el endimiento esperado, aunque afirma Catalán que "para mí sería erróneo valorar el fracaso de la temporada anterior con respecto al fichaje de Borja Iglesias . Venía con todos los parabienes de la secretaría técnica, entrenador... Había muchos clubes detrás dispuestos a pagar la cláusula y tuvimos que convencer al jugador".

Siguiendo con el ariete gallego, el vicepresidente reconoce que "hasta ahora, no ha tenido el rendimiento que se esperaba, pero está trabajando para ello. Ángel y yo somos los máximos responsables, pero el que diga que el año pasado quedamos el 15 por culpa de López Catalán... me parece injusto. Cuando un proyecto así no funciona, lo que hay que hacer es recapacitar y valorar, que es lo que hemos hecho".

Cuestionado a su vez sobre si Borja Iglesias es uno de los jugadores a los que el Betis podría dar salida en el siguiente mercado invernal, el vicepresidente verdiblanco afirmó que el equipo dispone de "tres magníficos delanteros. Nadie duda de la capacidad de Borja. Ahora mismo es importante esa posición. Ya hemos sufrido en años anteriores tener escasez de delanteros . En el mercado de invierno ya se tomarán las decisiones oportunas con el director deportivo y el entrenador".

Otro jugador por el que fue preguntado Catalán fue Mandi , sobre cuya renovación comentó que "estamos trabajando y en diálogo con él. Mandi es un jugador importante para nosotros, está más o menos cercano" .

En cuanto a los objetivos para el presente curso, el directivo bético no quiere mirar más allá del " partido a partido o meternos una presión extra . Vamos a pensar en el Athletic de Bilbao"; sin embargo, "tampoco vamos a negar que llegamos aquí para hacer que el Betis sea un asiduo en competición europea. El valor de plantilla actual del Betis es lo que merece".

Y es que, según quiso dejar claro Catalán, ni él ni Haro están en el Betis "por ningún motivo económico ni por figurar, estamos aquí para hacer un Betis grande. Entendemos la frustración de la afición. Me parece injusto que las críticas ser carguen contra mí . Es verdad que el año pasado hubo rendimiento que no funcionaron, pero tenemos que mirar hacia adelante".