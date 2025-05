Canales y el Betis - Athletic: "Llego seguro"

Como estaba previsto desde que se conoció su lesión tras el amistoso entre el Real Betis y el Manchester United, Sergio Canales reaparecerá en el duelo liguero que significará el regreso a la competición de los verdiblancos, ante el Athletic el día 29 en el estadio Benito Villamarín. El cántabro ha tenido un problema muscular que le impidió estar en la concentración de Marbella y en el choque ante el Inter y tampoco le ha permitido entrar en la lista con el Atalanta por precaución.

Canales lo confirmaba todo en declaraciones a Radio Sevilla . "Llego seguro al partido contra el Athletic. Hemos hecho control de carga para llegar en las mejores condiciones", explicaba el centrocampista, que esta mañana no se ejercitó en el estadio con sus compañeros.

"Estoy con ganas de que empecemos a jugar otra vez. Estoy bien, a tope, con ganas, que nos vienen partidos duros y estar bien preparados físicamente", continuaba Canales.

Sobre el parón liguero por el Mundial, Canales señalaba que "al final no ha sido tanto tiempo parado. No has perdido una forma física grande. Más para ajustar cosas, volver a trabajar tácticamente, y luego nos vienen mucho partidos. Creo que va a ser una buena carga", ha dicho Canales.

"Lo que nos viene es exigente y bonito. Tenemos ilusión, tenemos una competición por delante dos partidos para ganar un título y eso genera ilusión. Y en liga hay que seguir luchando por estar arriba, que es el objetivo", concluía Canales, uno de los capitanes del Betis.