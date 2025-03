Canales: «Queremos ser una de las mejores plantillas de la historia del Betis»

Sergio Canales atendía a los medios de comunicación junto a su compañero Borja Iglesias en la presentación de las equipaciones oficiales del Real Betis para la temporada 2022-23 en la nueva tienda del club. Y mostraba toda la ambición del grupo. "Estamos ilusionados. Esperamos devolver el cariño que recibimos de la afición este año como hicimos el año pasado. El objetivo del club era ser constientnes, seguir creciendo de manera que siempre entremos en Europa. Con la plantilla que hay tenemos que seguir siendo ambiciosos. Sabemos que en la historia del club ha habido buenas plantillas y tenemos que estar ahí y ser una de las mejores plantillas de la historia del Betis. Queremos seguir creciendo y mirar adelante a lo más alto", manifestaba.

"Yo vine con muchas ganas, hemos tenido temporadas regulares y hemos seguido siendo felices y con la motivación de que el club quiere llegar a coneguir un Betis grande", insistía Canales, quien no le ponía límites al equipo: "El año pasado estuvimos cerca de la Champions, todos fuimos conscientes de que hasta la última jornada íbamos a luchar por ella y que era el objetivo. Una de las cosas importantes del año pasado era ir cada partido jugándolo al cien por cien sin pensar en el siguiente aunque en teoría fuera más importante. El crecimiento pasa por ahí. No había que tener miedo a la palabra título y este año tampoco a ninguna palabra. Ni presión ni miedo nos causa ningún tipo de reto, todo lo contrario".

Y para ello quieren empezar a tope. "Son tres meses a los que queremos llegar en condiciones muy buenas, haber pasado el grupo de la Liga Europa y estar en LaLiga lo más arriba posible. Tengo muchas ganas, es de las primeras pretemporadas que a las que llego sin molestias. Eso es un lujo. Estoy entusiasmado después de la temporada pasada, con una motivación y ganas tremendas de seguir creciendo. Tenemos una ilusión tremenda en la Liga Europa y en el resto en lo que hemos hecho el año pasado", marcaba.

Sobre la selección española, Canales señalaba que "está difícil pero hay que ir a full estos tres meses, sin especular. Es lo que hicimos la temporada pasada y ahora tenemos más motivación si cabe. Hace mucho que no voy pero nunca se pierde la esperanza y hay que ponerle las cosas difícles".

Y del Betis no se quiere ir nadie ahora: "Es en lo que tenemos que trabajar. Ahora es más fácil con el título y entrando en Europa. Hemos estado cerca de la Champions para el que no está aquí es más fácil verlo, pero los de aquí ya ves, no se quiere ir nadie. Con la cláusula que tengo es complicado que vengan a por mí, no me da miedo eso".

Sobre Joaquín bromeaba Canales: "Ha venido muy fino, le vi sin camiseta y no sé qué hace pero no veas cómo está... Muy bien. Ha venido con muchas ganas, con una ilusión termenda como si estuviese prácticamente debutando y es lo que le hace estar ahí y ser un ejemplo. Ya le dije que tenía que aguantar hasta que yo me retire, así que espero que le queden unos años más".