Canales: «Lo que me ha pasado me ha provocado miedo a la hora de hablar»

A finales de marzo, el Comité de Competición anunció una suspensión de cuatro partidos para el futbolista del Betis Sergio Canales por unas declaraciones en referencia al colegiado Mateu Lahoz. El centrocampista cántabro se convirtió durante muchos días en nombre propio de la actualidad del equipo bético.

El campeonato acabó de manera oficial este fin de semana y apenas 24 horas después de la última jornada, Canales ha participado en un nuevo capítulo de 'Encuentros AFE'. Foro para debatir, en esta ocasión, en torno a 'La libertad de expresión en el fútbol'.

«Tras lo que viví hay un antes y un después. Siempre he intentado actuar con respeto y ayudar, porque el arbitraje es muy difícil. Pero lo que me ha pasado me ha provocado miedo a la hora de hablar, cuando creo que es importante opinar y debatir. Nos debemos abrir los uno a los otros, porque todos buscamos un fútbol más grande y justo», ha comentado Canales en el transcurso del encuentro.

Canales cree que «falta diálogo y creo que, en pretemporada, en las charlas arbitrales que nos dan, se debería hablar de este tema. En mi caso, se hizo una montaña por una simple palabra». «Una declaración puede parecer grave a unos y menos a otros, el problema es de interpretación. Creo que hay que humanizar todo un poco más, que los protagonistas puedan dar sus opiniones libremente tras un partido, porque eso hace más grande y cercano el fútbol».