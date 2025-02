Brasil llama a Emerson para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio

Emerson Royal sigue acaparando los titulares más jugosos de una semana muy especial para él en la parcela individual. Ya fue noticia por su capacidad de acumulación de minutos al más alto nivel y, sobre todo, por el rendimiento tan positivo que está ofreciendo en el conjunto de Manuel Pellegrini en un 2021 trabajado que puede terminar con el premio de Europa. En ese contexto, el defensor ha recibido la llamada de su selección, la Brasil sub 23, para formar parte de la preparación previa a los Juego Olímpicos de Tokio que se celebrarán este mismo año.

A través de dos comparecencias, la Confederación Brasileña de Fútbol ha anunciado la lista de jugadores convocados para la canarinha de categoría absoluta y la de un peldaño inferior, la olímpica, en la que se sitúa el jugador heliopolitano. André Jardine , el seleccionador del combinado verdeamarelo , ha sido el encargado de facilitar esta nueva concentración que tendrá lugar del 31 de mayo al 8 de junio, y en la que estará inmerso el propio Emerson.

Los partidos que jugará la selección brasileña sub 23 en los Juegos de la XXXII Olimpiada serán los siguientes: el 22 de julio, Brasil sub 23 se medirá a Alemania sub 23. Tres días después, el 25 de julio, hará lo propio frente a Costa de Marfil sub 23, y para cerrar la primera fase, el cuadro brasileño jugará frente a Arabia Saudí sub 23.

Con Rodrygo y Martinelli

La lista completa de Brasil sub 23 para este campeonato junto a sus equipos es la que sigue a continuación: Cleiton (Bragantino), Breno (Grêmio) y Brazão (Real Oviedo). Gabriel Menino (Palmeiras) y Emerson (Betis); Guilherme Arana (Atlético-MG) y Abner (Athletico-PR). Gabriel Magalhães (Arsenal), Luiz Felipe (Lazio), Ibañez (Roma) y Nino (Fluminense). Bruno Guimarães (Lyon), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Borussia Dortmund), Liziero (São Paulo), Gerson (Flamengo) y Claudinho (Bragantino). Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Evanílson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Rodrygo (Real Madrid).