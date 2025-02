Borja Iglesias: «Tengo ganas de ponerme la camiseta de España y escuchar el himno» «Es un premio enorme; y me alegro por mi familia y amigos que siempre me han apoyado y que lo puedan disfrutar conmigo»

El delantero del Real Betis Borja Iglesias trabaja con una sonrisa de oreja a oreja en la concentración de la selección española . A sus 29 años, ha recibido la llamada más que merecida de Luis Enrique y el gallego sueña ahora con estrenarse con la camiseta de la absoluta en los partidos previstos para este mes de septiembre frente a Suiza en Zaragoza y contra Portugal en la ciudad de Braga.

En una entrevista concedida a la RFEF, el delantero verdiblanco señaló que es «un sueño» y que espera «disfrutarlo aportando lo máximo » que pueda. «Cuando eres pequeño llegar a la selección es un sueño que crees que es fácil de alcanzar, pero cuando vas cumpliendo años y etapas te das cuenta de la dificultad que tiene y que igual no cumples nunca», indicó el gallego, para quien la citación de Luis Enrique «es un orgullo». «Es un premio enorme. Y me alegro por mi familia y amigos que siempre me han apoyado y que lo puedan disfrutar conmigo».

Y es que Borja volverá a coincidir con el técnico asturiano, con el que compartió etapa en el Celta : «El recuerdo que tengo es que siempre me hizo sentir muy bien, como uno más. Era un entrenador muy cercano que me ayudaba y me explicaba lo que él creía que podía aportar. Yo era joven y era difícil participar en el equipo, que estaba muy bien. Es un recuerdo especial y es bonito reencontrarnos», recordó.

En aquella etapa Borja Iglesias estaba en el filial y fue cuando surgió el sobrenombre de el Panda: «Me lo han apropiado a mí, pero es una canción de un rapero que poníamos en el Celta B antes de salir a jugar. Llegó un momento que el club, en redes sociales, nos llamó el Panda Team, y en las redes nosotros poníamos algún panda. Al año siguiente, cuando llegué al Zaragoza y marqué varios goles Héctor Ruiz, un comentarista, me llamó el Panda y así hasta hoy. Me gusta, porque me recuerda a una etapa muy bonita. Fue mi entrada al fútbol profesional», afirmó el punta.

Asimismo, Borja Iglesias recuerda sus inicios y a su primer ídolo: «Me fijo en delanteros de distintos estilos, porque me nutre. Recuerdo desde pequeño que con Fernando Torres tenía un idilio. Me gustó desde siempre y fue el primer futbolista profesional que conocí en persona. Por eso cuando se me acercan niños pienso en ese momento y trato de ser cercano. Ahora con Torres hablamos de vez en cuando y siempre me trata muy bien«.

«Vengo a disfrutarlo. Estoy muy feliz de estar aquí. Intentaré aportar lo máximo que pueda y seguir aprendiendo, porque es una experiencia que no todo el mundo vive pese a que todo futbolista trabaja para ello. Tengo ganas de ponerme la camiseta, escuchar el himno, compartir momentos... Estoy emocionado», concluyó.