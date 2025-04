Betis - Wolverhampton: partido serio, primera derrota (0-1)

Colas en la puerta de entrada. Esa e alargada en «Betis, Betis» . Camisetas que llevaban tiempo esperando a estrenarse. Paréntesis vacacionales para reencontrarse con una pasión. Gargantas dispuestas a cantar por los suyos. Palmas dispuestas a ser oídas. Demasiados meses llevaba el bético sin ver a su equipo. Jugó con público muy reducido y casi siempre local en algunos partidos iniciales de la Copa del Rey y en el último choque liguero, en Balaídos, ante una representación de la parroquia celeste. Pero no lo había hecho en un estadio en el que puede considerarse como local. Sobre todo ante un equipo extranjero, aunque un trozo de Reino Unido estaba aquí al lado. Las ganas de Betis las demostraron los más de 2.000 seguidores que se dieron cita en La Línea de la Concepción para ver a su equipo, que se tomó muy en serio el duelo sobre todo porque era un examen, aunque aún lejos del inicio de la competición, desde el cual se puede comprobar qué va bien y qué necesita mejorar el grupo que adiestra Pellegrini, pero no pudo regalarle una victoria a los suyos. El Wolverhampton , apoyado por 200 seguidores, también fue a por todas y ambos conjuntos se entretuvieron en una intensa pugna en el centro del campo, con pocas concesiones. Ni siquiera a estas alturas, cuando se perdonan pecados veniales de pretemporada. Hasta los técnicos respetaron la importancia del duelo y no sólo mostraron onces viables cuando los puntos empiecen a disputarse, sino que no abusaron de los cambios hasta bien entrada la segunda mitad. Respeto a quienes viajaron y pagaron por ver otra vez a su Betis con sus propios ojos y no a través de la frialdad de la pantalla. El duelo sirvió para ver el debut de Rui Silva , los primeros minutos de Nabil Fekir, un bravo Edgar, un competente Camarasa, detalles de Rodri y cosas por mejorar como algunos despistes defensivos y la falta de mayor contundencia en la pegada arriba para concretar el peligro que se generó en un tramo, sobre todo al comienzo.

Al descanso no se había movido el marcador. La primera parte fue intensa y competida en la primera prueba de nivel para los verdiblancos al medirse a un bloque de la Premier League tras golear en Suiza al Winterthur. Pellegrini, que dejó en tierra a Juanmi, Bartra, Joaquín y William por diferentes circunstancias, apostó por un once reconocible, con pocas probaturas. Edgar en el centro de la defensa, Camarasa en el pivote, Canales a los mandos y una línea con Rodri, Fekir y Tello por detrás de Borja Iglesias. Las mejores ocasiones del inicio fueron para el Betis, que estuvo activo por la derecha con Rodri, quien se adornó quizás demasiado ante el meta Ruddy después de un robo alto de Camarasa . Luego otra acción de presión bien ejercida entre el propio Rodri y Borja Iglesias acabó con un disparo del gallego tras recorte del canterano que taparon entre la zaga y el portero del equipo inglés. Ahí se lesionó Boly y entró Kilman.

Pellegrini dialogó en la charla de hidratación con Sabaly y Lage, técnico del Wolverhampton, reunió a todo su once. A la media hora, uno quería retoques y el otro, un cambio radical. El juego estuvo más atascado en el centro del campo a partir de ahí y los porteros no temieron por sus metas. Hubo varias interrupciones, como uno choque entre Tello y Hoever y el duelo continuó igualado. Estuvieron contundentes Edgar y Víctor como centrales, libre Fekir en la creación, firme Sabaly, intenso Camarasa y participativo en un gran tramo Rodri de esta primera mitad. Sí llegó más el Wolverhampton pero la buena línea de fuera de juego de la zaga bética y la rapidez del linier en levantar la bandera frenaban cualquier indicio de peligro.

El choque no ganó claridad en este tramo, precisamente. El Betis se fue a presión alta para tratar de seguir incidiendo en errores de la zaga inglesa, pero no encontraba su camino en la circulación. Álex Moreno lo intentaba pero con más amagos que realidades. Fekir fue apagándose y fue Neves quien probó a Rui Silva, que tuvo que estirarse para desviar la pelota abajo. El choque tuvo acciones duras de intensidad, con un colegiado que fue discutido por ambas partes. Los equipos iban de verdad al balón y no lo daban nunca por perdido. Neves tuvo una falta para poder lanzarla directa y Edgar, muy valiente en cada acción, salvó de cabeza desde la barrera. Tras varios cambios por ambos equipos, le tocaba a Canales un libre directo en una posición de dulce para su izquierda. Minuto 70 y a Canales le sucede lo mismo, su disparo choca en la barrera. Más expectativa en ambas faltas que logro final. Lo que no cambia para el santanderino es su jerarquía en el juego del equipo, todo pasaba por él. Un córner que iba directo, de nuevo de Neves, también permitió que Rui Silva se luciera sacando una mano.

Acababa el Betis en el campo con siete jugadores que han pasado por su filial . Edgar, Kike Hermoso, Marchena, Yassin Fekir, Aitor, Rober y Loren. Era una fase más de ida y vuelta porque ambos equipos iban soltándose de sus planteamientos iniciales pero sin dejar la intensidad. Se notó en este tramo la capacidad física del Wolverhampton y una internada de Semedo por la derecha le sirvió para el gol de Cutrone en el minuto 83. Se había marchado el portugués solo ante la ausencia de Álex Moreno en su banda y batió el italiano desde cerca a Rui Silva. Sacaba Pellegrini a Raúl para ver si podía hacer algo en el tramo final. Otro canterano. Pero poco más iba a variar. El Wolverhampton se agarró a esa ventaja para hacer que pasara poco en el encuentro ya a partir de ese momento a pesar de los intentos de Rober, Loren y Raúl. Se le reclamó un penalti a Loren que el árbitro no quiso ver. La tuvo Rober tras un saque de banda largo de Álex Moreno pero no llegó bien al balón y sólo se llevó un uy. Y el Betis encajó su primer gol del verano y se produjo su primera derrota de la pretemporada.

Sabaly Ficha técnica Real Betis: Joel Robles (Rui Silva, m. 46); Sabaly (Montoya, m. 46), Edgar, Víctor Ruiz (Kike Hermoso, m. 73), Álex Moreno; Camarasa (Marchena, m. 46), Canales (Raúl, m. 83), Rodri (Rober, m. 73); Nabil Fekir (Yassin Fekir, m. 60), Tello (Aitor, m. 60) y Borja Iglesias (Loren, m. 60). Wolverhampton: Ruddy; Hoever (Semedo, m. 46), Saiss (Otasowie, m. 77), Boly (Kilman, m. 17), Marcal (Mosquera, m. 60); Perry (Neves, m. 46), Moutinho (Marques, m. 60), Ait-Nouri (Bueno, m. 77); Gibbs-White (Fabio Silva, m. 60), Trincao (Cundle, m. 60) y Raúl Jiménez (Cutrone, m. 60). Gol: 1-0, m. 83: Cutrone. Árbitro: Expósito Jaramillo (Comité Andaluz). Amonestó a Marcal, Neves.