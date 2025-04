Betis - Valencia: Noche triste, quedan 96 horas pa ver de nuevo al Betis

Muchos días, 4 na ma y na menos, que se van a pasar a cualquier bético como un parón de selecciones por lo menos hasta la hora de ver el siguiente partido. El sentimiento ahora mismo es como cuando eres jovencito, te enamoras por primera ... vez (en este caso, perdura el amor siempre) y no quieres colgar, ese mariposeo, esa felicidad, ese Pellegrini que va tener to las cosas de Sevilla abierta pa Nochebuena y Nochevieja. Ese Pellegrini, que es capaz de hacer que me guste ir un viernes a las 15.00 al Ikea sin saltarme las calles, lo que usté diga Donmanue, y además, sin ningún tipo de duda.

Pero antes de esto, siempre hay que acordarse de pequeños detalles, o grandes, según se vea, minuto 2, ocasión clara del Valencia y don Bravo hace un paradón que cualquiera sabe si hubiera cambiado la cosa mucho o no. Perdonó, y este Betis es ambicioso y rencoroso, como se la haga, te la devuelve con intereses, y a los 14 minutos, el Panda se inventa una jugada provocando un penalti, se abre la lata, y anda que tira los penaltis igual que Nono. El Betis se puso en modo festival, Canales con una ocasión clara, Fekir al palo, hasta que en el minuto 30, otra vez aparece el Panda, aquello de la competencia que hace crecer a todos, verdá? Y el equipo seguía con ganas de más pero el árbitro no quería un partido tranquilo, y en el 39, en un córner, dio como legal un gol de Gabriel Paulista con más boca que una caja de mariscos Emilio, desde shiquetito te enseñan, que en el área chica ni toserle al portero, pero hará alguna excepción si este es del Betis. No contento, añadió minutos en el primer tiempo coma para verse repetido de nuevo Arrayan. Y ni así, el equipo salió el segundo tiempo, sin tanta alegría arriba pero con mas tranquilidad, por si acaso, y también le funciona, es que es capaz de repescar a Cedric y que te de un balón al pie. Y en el minuto 61, tras un caramelito colgado pro Fekir, Pezzella metió un golazo de cabeza, y como ruge el estadio, como ruge la gente. Añade 40 minutos más hombre que estamos ansiosos de Betis. Y como el Betis sigue viviendo una fiesta, no de ahora, sino todo el año, llega el minuto 68, balón para el rey del balompié a mi humilde parecer, Orei de los espetos, Orei Juanmi, que define con tranquilidad el cuarto, ya como los cracks, ni los celebra, son tantos que se le acaba el repertorio de celebración, que cosa mas grande. Desde ahí hasta el final de partido, Pellegrini se dedicó a una cosa que sabe mu bien, meter a mas gente, que disfruten y que estén todos tan enganchados como están, ni el Candy Crush enganchó a tanta gente como mi Betis. Me despido con un cantico: « Oh Juan miguel, Oh juan Miguel, todos queremos que marque Juan Miguel» Viva el Betis, manque gane El tuitaso @Mrlopera__ te decían exagerao a ti con los años de contrato porque no vieron los descuentos del primer tiempo aquí #eltuitaso — Juandomu (@JuanDomuu) October 27, 2021 El artista Hoy se podría elegir cualquier pero merece mención especial un hombre que todos pensábamos que ya no podía dar mas, y no, el que sabe de futbol es mi José Mercé, y es Don William Carvalho. Impresionante recital del portugués, nivel extratosferico. El fatiga Nabil Fekir, lo único que tenia que hacer hoy es una cosa, provocar una tarjetita pa descansar y llegar al Derbi limpio y no tenernos el domingo con el corazoncito de mala manera, pero no, lo quiero jugar todo. El sieso El arbitro, antes del penalti lo señaló fuera, la falta que se come a bravo en el gol del Valencia y los 8 de añadido que solo vió él, po ni asi hijo. El tangao Montoya, este no es el Montoya de primeros de temporada, nos lo han cambiado, lleva varios partidos a gran nivel, y estoy por renová..bueno, vamo a esperá. El runner Alex Moreno, otro que ha cambiado totalmente, no se que les estará dando Pellegrini pero el tio está que se sale, nivelazo también del lateral/extremo/delantero/portero…juega de to ¿Sacordai de... ? Yo también, pero con mi copita de vino sonriendo y viendo el partido otra ve, si, otra ve

