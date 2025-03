Claudio Bravo: «El sinónimo de esta temporada es ir a ganador»

Habla con la serenidad que dan más de dos décadas defendiendo su meta. Una posición donde se forja una personalidad. Claudio Bravo (Buin, Chile, 1983) es historia en el fútbol internacional. Ha levantado 23 títulos, es el capitán de Chile, pasó por el Barcelona y ... el City y ha convivido con los mejores entrenadores. Ahora despliega su sabiduría en el Betis, donde ha importado la receta del éxito. Y quiere más, porque ganar es su alimento y lo que le mueve día a día.

Al preparar la entrevista uno repasa su trayectoria y se pregunta, ¿estamos ante una leyenda del fútbol internacional?

Bueno, en cierta medida los datos le pueden llevar a pensar eso. La longevidad que me ha tocado vivir en este deporte, la particularidad de que me ha ido bien, algo que asocio a conseguir logros, que no cualquier futbolista tiene la posibilidad de tener la consecuencia de traspasar su rendimiento a logros. No sé si ha sido fortuna o no pero creo que el trabajo sirve para alcanzar este tipo de cosas, ya sean datos, cifras o logros importantes. Con eso, lógicamente, te ponen la connotación de leyenda.

¿Y ese estatus le da mayor responsabilidad cuando se mira al espejo?

Más que responsabilidad, tranquilidad. Porque sé la forma en la que tengo que vivir el día a día para llegar a ese tipo de cosas. Lo tengo claro. Y me genera tranquilidad saber qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que insertar dentro de un grupo, porque aquí no juegas solo. Con el paso del tiempo vas adquiriendo el conocimiento de cómo sacar el rendimiento de un compañero. La labor grupal es sumamente valiosa. Y eso es lo que me toca hacer hoy, intentar motivar y que todos tengamos un objetivo claro y poder cumplirlo. Eso lo tengo súper asumido.

Con todo lo que ha vivido en el fútbol, ¿hay margen para la sorpresa?

Sí, y más en la posición que me toca desempeñar. El factor determinante ahí siempre es el error, que te condiciona poder perder un partido o una instancia decisiva y siempre tienes que estar pendiente de la mejoría, a buscar la perfección y minimizar ese grado de error. Trabajo al máximo para que no ocurra. Eso te lo dan los años, esa receta para saber cómo me tengo que preparar, cómo tengo que pensar los objetivos, cómo tiene que moverse mi cabeza en función de un escenario adverso, porque hay días en los que tu cuerpo no está bien y compites prácticamente con la cabeza. Eso a este nivel sucede mucho.

En su día arriesgó como portero considerado moderno y tuvo que convivir con la incomprensión hacia el error por arriesgar.

Eso te hace más maduro y acelera los procesos. Pero debes tener un carácter especial, una mentalidad súper fuerte porque a la mínima... Me tocó al principio jugar de una manera más moderna, si se puede decir así, donde me tocaba, y yo lo quería hacer, jugar fuera del área en una posición donde no se suele ver al portero. A veces puedes cometer un error pero vas creciendo, te haces más fuerte, vas dominando más las acciones del juego donde otros porteros no las dominan porque no han tenido el mismo carácter o la cabeza que sí tengo para resolver esas situaciones de presión extrema o porque en su día lo intentaron y a la mínima dijeron 'mira, esto no lo hago porque me voy a equivocar. Para mí lo contrario, intentar una acción de riesgo y que salga bien me genera seguridad.

Ya es obligatorio que un portero juegue bien con los pies, ¿usted ha creado escuela?

Puede que sí y puede que no. Me considero un aventajado en esa materia. La labor principal, está claro, es parar, que el balón no entre ahí y desenvolverte lo mejor posible con tus manos pero si le agregas el extra de contribuir en el juego, funcionar como un central... Tengo claro que hay mucha gente que te observa y quiere jugar como tú pero también está el valor añadido de que para jugar así tus compañeros también lo tienen que entender. Si no te dan una salida lo único que va a pasar es que te compliques. Es sumamente importante que tú, desde tu posición, eduques a tus compañeros.

¿Usted hubiera llegado a ser un buen jugador de campo?

No lo sé. Sí tengo buen control, golpeo bien el balón pero no era lo mío. No sentía que me causaba esa felicidad que sí me llega jugando de portero. No me gustaba correr detrás del balón, no me llenaba, pero sí el hecho de jugar de portero, de sentirme que soy el más valiente, que mi cabeza funciona en un lugar donde nadie lo quiere hacer porque tienen miedo a equivocarse, porque es arriesgado jugar ahí...

¿Quién le influyó más en su carrera?

La primera imagen que tengo en mi cabeza siempre es la de mi padre. Creo que era más deseo de él que mío poder llegar a estos niveles. A lo mejor era un sueño de él que no pudo cumplir y se vio reflejado en mí. A los 14 años vi qué iba a ser de mi futuro, quería devolverle a mi padre todo ese tiempo que invertía en mí, que era ir a dejarme en las mañanas, buscarme luego por la tarde. Eran muchas horas donde tenía que dejar a mis hermanos de lado.

Ha levantado 23 títulos, ¿cuál fue más especial, el primero o el último?

Creo que el último, tiene una connotación especial. Vine con esa intención porque sé lo exigente que puedo llegar a ser y que estoy en un lugar privilegiado donde jugamos con 60.000 personas en casa. Vine con ilusión de poder conseguir un logro en el Betis porque la gente te lo hace sentir, te dicen 'ojalá que ganemos algo para que celebremos', 'llevamos mucho tiempo que no lo hemos pasado bien'... Y cuando tienes un potencial así pues, ¿por qué no? Hay muy buena afición, un estadio increíble, muy buenos jugadores, muy buen cuerpo técnico, a nivel de estructura de club está funcionando a las mil maravillas. Ha sido un año maravilloso. Bueno, los dos. ¿Qué más se puede pedir? Y este año, los mismos objetivos. Queremos volver a salir en alguna foto de campeón. Para mí tuvo un sabor especial porque es doblemente difícil ganar acá un título a diferencia de lo que viví en Chile, Barcelona, City... Son clubes en los que están más próximos a jugar una final. Lo que hicimos fue espectacular.

¿Es más complicada esta temporada después del éxito?

Depende de nosotros. Lo que hicimos ya quedó atrás pero sí nos tenemos que aferrar a eso para creer. Fue una temporada increíble donde nos preparamos mejor que nunca y eso no lo debemos desperdiciar. Ya tenemos la manera. No sirve de nada hacer un año excelente y después otro malo. Hay que trabajar más duro que nunca, no hay otra receta en el fútbol. En el amistoso del otro día las primeras palabras que escuchas en el vestuario son competir, intensidad, vamos a ganar, da igual contra quién juguemos... Eso te habla de la exigencia que tiene cada uno, de los deseos de poder hacer otra temporada increíble. No hay nada más bonito que disfrutar de un título con tu gente, ver las calles con gente emocionada por haber ganado y que lloren y te den las gracias. ¿Por qué no vamos a querer intentarlo de nuevo? Ya sabemos lo que hay atrás, que es hermoso. Pero si bajamos la atención, si pensamos que el logro anterior nos va a llevar nuevamente a jugar una final estamos equivocados. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. A diferencia de cuando me tocó venir, la gente es más ambiciosa. El sinónimo de esta temporada es ir a ganador. No cabe otra palabra entre nosotros que volver a ganar.

Del paseo cno la Copa por las calles, ¿con qué se queda?

Con la felicidad del aficionado. Le hablo un poco a nivel más personal: tener a mis dos hijos más pequeños con una edad que se dan cuenta de las cosas... Disfrutaron como nunca de este título a diferencia de otros en los que por su edad no tenían la noción de lo que estaban viviendo. Pude disfrutar en plenitud de este logro con mi familia.

¿Hasta dónde puede llegar el Betis?

Yo no le pondría límites. Lo tiene todo para estar siempre siempre arriba pero no hay que dejar de lado la mentalidad de querer hacer las cosas bien, que el jugador sienta que lo que nos rodea es grandioso. Porque cuando las cosas no van el aficionado te lo hace sentir. Eso no pasa en todos lados. El jugador siente que no se puede relajar. Eso es magnífico. Me genera vida, intensidad, saber lo que tengo ahí y que cuando las cosas van bien vamos a disfrutar todos.

Claudio Bravo, durante la entrevista con Alfinaldelapalmera.com y ABC de Sevilla Manuel Gómez

Ha renovado por una temporada, ¿cómo se ve usted?

Para este tipo de cosas soy muy tranquilo, soy sereno con mis objetivos. Lo básico es el día a día, sentirte bien y lo que me encanta es competir, ganar, ganar, ganar y el lunes estar aquí volviendo con una idea fresca a prepararme y entrenar de la mejor manera posible para volver a ganar. Yo entreno ara competir y competir tiene que significar poder ganar. Ese es mi mayor objetivo. Ganar todos los fines de semana o cuando toque jugar. Firmé una temporada más. Me siento increíble, muy bien. A nivel familiar me pasa exactamente lo mismo. Estamos en una ciudad que te brinda muchas cosas fuera del fútbol y quieras o no eso para mí significa mucha tranquilidad.

¿Cansa que a a partir de determinada edad le preguntemos por la retirada?

No, porque eso te lo marca el rendimiento y el que me ha tocado vivir acá en las dos temporadas ha sido magnífico. Si pones un chaval de 20 años veremos si se acerca a los números que he tenido yo en estas dos temporadas. Es difícil. Me lo tomo con tranquilidad, tengo una madurez suficiente como para aportar en cualquier lugar.

Con los partidos a puerta cerrada la gente descubrió que usted es muy comunicativo en el campo...

Me acuerdo de que me enviaron un enlace en el que en la televisión me hicieron un seguimiento durante todo un partido a puerta cerrada. Mucha gente se sorprendía de la capacidad que tenía de dirigir o de hablar dentro del juego pero es algo que lo llevo haciendo toda la vida. Generalmente no te das cuenta porque, claro, tienes una masa de 60.000 personas y no se escucha pero a puerta cerrada se escucha y es lo que me toca hacer en el día a día acá. Si ves los entrenamientos cuando intervengo con el grupo soy así, me toca comunicar mucho, ordenar, dar instrucciones... Porque entiendo que es una parte sumamente importante. Yo lo que menos quiero es participar en el juego. Si yo no participo dentro del juego es una muy buena señal y quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que somos nosotros los que estamos atacando o estamos más próximos a meter un gol. Pero si dejo de comunicar ya se van a acercar mucho más, ya a lo mejor mis compañeros van a estar con esa sensación de relajo y no van a estar cien por cien alerta al juego. Y es una manera de parar pero dando órdenes e instrucciones. Me gusta y me mantiene alerta en las situaciones. Muchas veces llego a casa sin voz, con la garganta muy irritada pero es parte del juego, siento que los compañeros valoran que les echas una mano porque también les vas corrigiendo, les vas ordenando o dando esa tensión que requiere el juego y es importante tener gente que comunica durante el partido. A lo mejor el técnico no puede llegar a ciertos lugares pero sí lo podemos hacer nosotros que estamos dentro.

En el vestuario del Betis coinciden muchos jugadores con experiencia como Joaquín, Guardado, Canales, Bartra, usted...

Eso facilita las tareas, te encarrila a la gente que a lo mejor se está saliendo del camino y viene uno grande y le dice «no, hay que seguir por aquí». Y eso luego se visualiza dentro del campo. Cuando logras ganar, logras cumplir los objetivos y es como la parte que no se ve, que en este grado de complicidad le toca hacerlo a los más veteranos.

¿Cómo es Pellegrini?

En lo futbolístico tiene la propuesta muy clara, quiere ir siempre ir adelante. En nuestras alineaciones siempre hay gente muy ofensiva y si algo se destaca de sus equipos es que siempre los tiene jugando muy bien. En la parte personal es muy sereno, tranquilo, le da un poco de fuerza a la gente más grande para que lleve el vestuario, que tengamos eso en orden. Le respetamos mucho, deja mucho hacer al jugador dentro del campo. Eso para la gente que tiene talento es un beneficio grande que no te encasilla a jugar a dos toques, sino que le da la libertad a los que hay que dársela. Tenemos la fortuna de poder tenerlo y mire lo que han sido estas dos temporadas.

Ahora les pide encajar menos goles.

Sí, lo dijo aquí el otro día. A nivel de estadísticas él lo tiene todo anotado y lo pone ahí en una pizarra pero es complejo por la manera que tenemos de jugar al ataque. No somos un equipo que te va a aguantar todo el partido atrás para ver si sacamos premio con un balón parado o un balonazo en largo. Pero para minimizar esas acciones tenemos que defender todos, desde el primer delantero hasta el que está en la portería, y que haya concentración máxima. A nivel físico también te genera un desgaste extra porque los recorridos son distintos pero es algo que tenemos en mente, es parte de la mejoría que necesitamos en las dos áreas. Tenemos que bajar ese porcentaje defensivamente e incrementar el ofensivo, eso te va a ayudar a sacar más puntos y todo es más fácil así.