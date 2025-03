Betis - Sevilla: Los recuerdos de aquel derbi de la 96-97

Primavera de 1997 en la ciudad de Sevilla. La Semana Santa y la Feria de abril ya han quedado atrás y a lo lejos se vislumbra el verano. Antes, el calendario liguero había deparado el segundo derbi de la temporada en la ... trigésimo octava jornada de una competición formada por 22 equipos. Esta vez en el campo del Real Betis , el que visitaba el Sevilla FC con la esperanza de conseguir una victoria que le diera la moral suficiente como para agarrarse a la permanencia. Los locales, inmersos en la lucha por los puestos altos de la tabla clasificatoria mirando a Europa y, de reojo, a la final de la Copa del Rey que se disputaría en el Santiago Bernabéu a finales de junio. En los banquillos, un triunfador Lorenzo Serra Ferrer en su primera etapa en el banquillo heliopolitano y un Julián Rubio rescatado para la causa tras las marchas de José Antonio Camacho y Carlos Salvador Bilardo.

Al fina y al cabo, El Gran Derbi , como se conoce ahora al duelo de máxima rivalidad entre los equipos sevillanos, se parece un poco a la vida. Una montaña de rusa de sensaciones como la que se vvivió aquel día en el Benito Villamarín. El partido tuvo de todo. El Real Betis se adelantaba en el marcador gracias a un gol de Robert Jarni desde el córner que hay entre Preferencia y Gol Norte del estadio verdiblanco con un centro chut en el que Juan Carlos Unzué se vio sorprendido. El croata fue el jugador más destacado de su equipo aquella tarde de primaveral. Cuando el Betis controlaba el partido y lo tenía todo de cara para batir al conjunto sevillista, llegó una jugada que cambió el encuentro. Un error defensivo propició que José Mari , más tarde jugador bético, se plantó ante Toni Prats , y cuando iba a disparar, Roberto Ríos lo derribó. El colegiado Carmona Méndez decretó penalti y expulsión y el equipo local se iba a quedar con un futbolista menos en el minuto 26. Robert Prosinecki iba a ser el encargado de anotar la pena máxima engañando al guardameta balear. A partir de ese momento el choque cambió y los sevillistas se volcaron ante la portería defendida por Toni Prats, que evitó varios tantos de los nervionenses en las botas del propio José Mari, Tsartas o Marcos . El resultado al descanso sería de empate (1-1).

Tras el intermedio, y lejos de esperar a su rival para lanzar las contras, el Real Betis saltó al terreno de juego con la intención de marcharse a por los otros tres puntos. Una pared de Robert Jarni, con el recién entrado en el terreno de juego, Juanjo Cañas, propició que el extremo croata batiera, de nuevo, a Juan Carlos Unzué y volviera a poner a su equipo por delante en el marcador. El Sevilla FC quiso volcarse ante el arco rival, pero el cuadro verdiblanco tenía mucha pólvora arriba con el tridente formado por Finidi, Jarni y Alfonso . En la recta final del partido, con los cambios de ambos técnicos, el partido se convirtió en una ida y vuelta de ocasiones en la que el Real Betis, en el minuto 87, iba a poner la que parecía la sentencia en el marcador. Finidi hacía una buena internada por la banda izquierda y Juanjo Cañas iba a aprovechar su asistencia para hacer el tercer tanto del equipo local y desatar la locura en el Benito Villamarín. El Sevilla FC, consciente de que era todo o nada, quiso reaccionar y lo consiguió. Ya en el descuento, un centro de Oulida desde la banda izquierda iba a ser rematado de cabeza por Salva Ballesta para recortar distancias . El propio delantero hispalense quiso recoger el balón ya dentro de la red para irse al centro del campo y sacar rápido, pero Toni Prats cogió el esférico y ambos se enzarzaron en una disputa que provocó una tangana entre los jugadores de los dos equipos. Ya con el juego reanudado, el Sevilla apuró sus opciones hasta que Loren bajó un balón de espaldas y se la puso en bandeja a Jesús Galván, que iba a disparar desde la frontal ajustando su tiro a la cepa del poste derecho de la meta verdiblanca y, esta vez, la locura se desataba en la afición visitante , que se encontraba en la grada Alta de Fondo del coliseo heliopolitano. Pero todavía quedaba la puntilla para un partido no apto para los cardíacos. En la jugada siguiente al gol del Sevilla FC, el Betis jugó en largo y Cañas sufría una falta en la frontal. Jarni, el jugador más destacado del encuentro, iba a ser el encargado de disparar. El balón tocó en la barrera, y después de estrellarse en el palo izquierdo de la portería sevillista, pareció haberse introducido en el arco y que Juan Carlos Unzué lo sacó de dentro, pero el colegiado extremeño Carmona Méndez decretó el final del encuentro, lo que provocó que los jugadores del Betis se comieran al linier, que debió ver dicha acción. El resultado no se iba a mover y

Dos de los protagonistas de aquel derbi fueron Pierluigi Cherubino , en el Real Betis, y Jesús Galván , en el Sevilla FC. De hecho, el sevillista fue el autor del gol definitivo del choque tras saltar al terreno de juego en el minuto 70 en sustitución de Thomas Rytter. Por su parte, el delantero internacional verdiblanco tuvo que ser sustituido al descanso en lugar de Juanjo Cañas tras la expulsión de Roberto Ríos para otorgar más consistencia al centro del campo.

¿Cómo se vivió esa semana previa al derbi Betis - Sevilla de la 96-97 y en qué circunstancias llegaban los equipos?

Pier : «Son momentos distintos a los que se han vivido en los últimos años. En esa época, yo estuve dos temporadas, más las que vinieron después con algunos futbolistas. El Betis estaba en un estado muy superior al Sevilla en ese momento. Para nosotros, que estábamos peleando por estar en la parte de arriba de la tabla en LaLiga y por la Copa del Rey, fue un partido que además de ser un derbi, creo que si el Sevilla perdía, estaba prácticamente descendido. Creo recordar que bajó dos jornadas después, pero ese partido era importante por eso. Toda la semana fue importante porque era el derbi. Antiguamente en el Real Betis no teníamos los vestuarios en la ciudad deportiva donde se encuentran actualmente e íbamos del estadio a la ciudad deportiva ya cambiados para entrenar. En ese trayecto nos paraba mucha gente para hablarnos del derbi, de lo que nos jugábamos, de lo que podía pasar... fue una semana muy especial. En el partido el ambiente fue como siempre en el Benito Villamarín cuando hay un derbi. La gente estuvo volcada».

Jesús Galván : «La semana de los derbis en esa época, que no había tantísimos partidos como hay ahora, era especial. La semana de entrenamientos se vive de una manera más intensa, todo el mundo tiene una predisposición al trabajo brutal. Y más en una situación tan delicada como la teníamos nosotros. El derbi llegaba en un momento vital porque creo que era todo o nada. Me acuerdo perfectamente de aquel día. Nos concentramos en un hotel que hay en Benacazón, en el mismo que se alojó Maradona al comienzo de su etapa en el Sevilla FC. Salimos con la hora muy justa y llegamos al estadio apenas una hora y cuarto antes. Recuerdo que los fisioterapeutas, que eran Domingo Pérez y Troncoso, se quejaron. Tenían que vendarnos y calentar y no había tiempo material. A Julián Rubio le gustaba llegar muy justo a los estadios. Él daba el once antes, y entonces llegábamos, nos vestíamos y salir a calentar para jugar después. No le gustaba estar mucho tiempo en los campos porque decía que daba lugar a pensar demasiado y que nos entrara ansiedad. Después de cambiarnos deprisa y corriendo, salimos al césped y Gol Sur del campo del Betis estaba ya completamente lleno. A los porteros, Unzué y Monchi, que solían ir a ver cómo estaba el área, les tiraban de todo. Aquello me impactó y lo tengo grabado».

¿Cómo fue el partido?

Pier : «Nos pusimos por delante muy pronto, teníamos el partido muy controlado, pero extrañamente se complicó todo. La verdad es que el partido fue una fiesta hasta esos minutos de descuento».

Jesús Galván : «En el partido hubo de todo. Penaltis, expulsiones, golazos como el de Jarni. Nosotros dimos la cara como pudimos y empatamos y creo que salvamos una situación delicada, aunque no nos dio para conseguir eludir el descensoEllos se quedaron diez muy pronto y como siempre le digo a él, Cañas salió en el descanso y corrió por tres. En vez de tener a diez jugadores el Betis, parecía que tenía trece. No recuerdo a un futbolista correr tanto en todos los días de mi vida en apenas 45 minutos. Estaba en todos lados. Ellos tenían un equipazo. Yo pensaba que no salía aquel día. Fui suplente y en aquella época sólo había 16 convocados y había tres cambios. Salió Onésimo, luego Salva Ballesta y cuando me llamó me sorprendió. Era cambio de hombre por hombre porque yo salí por Rytter, que también era lateral derecho y encima él era más ofensivo que yo. Salgo y nos meten el tercero. Me sacaron amarilla porque intenté cortar la contra parando a Alfonso, pero el balón quedó suelto y lo cogió Finidi. Estaba nervioso por la tensión del propio partido, pero no pensaba que iba a salir».

¿Cómo vivió los minutos finales?

Pier : «Me cambiaron en el descanso y viví desde el banquillo los últimos minutos. Cuando nos marcaron el 2-3 no pensé que fueran a empatar porque era el minuto 91. Y enseguida nos hicieron el 3-3».

Jesús Galván : «El gol de Salva fue en descuento, lo que pasaba en aquella época es que el descuento no se anunciaba por la famosa tablilla que hay ahora. Claro, cuando metimos el 2-3, Salva peleó con Prats para poder coger rápido el balón. Hubo un conato de tangana y creo que eso fue lo que propició que Carmona Méndez diera un poco más de descuento. Aunque sinceramente, creo que no pasó ni un minuto entre el 3-2 y el 3-3, porque luego dio tiempo a la famosa falta de Jarni. Recuerdo que fue un balón largo y a la desesperada de Pepe Prieto al área, saltó Salva con Vidakovic, creo recordar y el defensa del Betis la despejó. Oulida, que estaba jugando de lateral izquierdo, la volvió a meter al área de cabeza y le cae a Loren, de espaldas, dentro del área. Yo estaba en la frontal a pesar de ser lateral porque ya Julián Rubio nos había dicho que los laterales actuáramos de centrocampistas y cada balón que fuera directo, estuviéramos cerca del área para apretar ahí. Cuando Oulida la metió otra vez en el área, vi que Loren me había visto desmarcado y vio que estaba solo en la frontal y le pegué porque el balón me lo dejó muy franco . Era casi la única opción que tenía. Lo recuerdo perfectamente. Fue una jugada muy rápida de esas que piensas: «Si se trabaja, sale. Pues no lo sé, pero salió como si se hubiese trabajado». Recuerdo irme en la celebración para dirigirme a la grada Alta de Fondo, pero los más veteranos como Onésimo, Prosinecki y Prieto me decían: «vámonos que tenemos que meter el 3-4», ya que estábamos muy necesitados de resultados positivos«.

¿Cómo vivió el polémico gol fantasma de Jarni?

Pier : «Jarni tenía un gran golpeo y la falta era en la frontal. Después de dar en la barrera, estoy seguro de que el balón entró. Si hubiera sido ahora con tecnología de gol con el VAR, se hubiera visto que entraba a pesar de la estirada que hizo Unzué. Estaba en el banquillo y saltamos todos hacia el juez de línea. Entre la tensión y los nervios protestamos mucho la decisión y nos fuimos de ese partido con cara de haber perdido. Si nos llegan a dar el gol de Jarni, que hubiera supuesto el 4-3 después de que nos habían empatado a tres, se hubiera caído el estadio. Al final, quedó empate (3-3). El Sevilla lo celebró por la manera en la que se dio, pero yo creo que estaba claro que iban a bajar igualmente. De hecho, descendió a las dos semanas».

Jesús Galván : «No sé en qué minuto marqué, pero no creo que fuera tan tarde porque luego dio tiempo a que Jarni lanzase la falta y que la sacara Unzué, aunque creo que la sacó cuando ya estaba medio metro dentro. Si ese día hubiera habido VAR, nos hubiera matado porque creo que fue gol. No recuerdo si fue a mí en el que rebota el balón, pero cuando Juan Carlos Unzué la sacó de dentro, pitó el final Carmona Méndez y que todos los jugadores del Betis se comieran al árbitro. Incluso, recuerdo que Lopera estaba en el túnel de vestuarios gritándole al árbitro».

¿Cómo ve el derbi Betis - Sevilla del domingo?

Pier : «Es cierto que en el derbi puede pasar cualquier cosa, pero creo que desde la temporada pasada se veía el cambio de ciclo. En nuestra época, el Betis estaba un escalón por encima del Sevilla y ahora el Betis creo que vuelve a estarlo después de muchas temporadas. Aunque nunca se puede saber lo que va a ocurrir. Lo más importante es la confianza que te pueda dar, porque los argumentos futbolísticos que tiene el Betis ahora mismo creo que son muy importantes. Hace fútbol de calidad, el ambiente en el estadio es espectacular, la sintonía que hay entre el equipo y la afición es importantísima... enfrente hay un equipo como el Sevilla, que es verdad que no está bien esta temporada, pero que en un derbi se puede arreglar muchas cosas. Yo confío en el que partido lo saque el Betis adelante. El día del derbi de Copa, que por desgracia se tuvo que suspender por el lanzamiento del palo, pero creo que ese día iba encaminado todo a que el Betis demostrase su superioridad en el campo. Espero que el domingo sea la continuación de ese día, con toda la deportividad del mundo y que no ocurra nada antideportivo. Que sea un partido que se disputen los dos equipos, pero que gane el Betis».

Jesús Galván : «A nivel de clasificación está claro. Los derbis son siempre especiales y creo que está en la mente de los futbolistas y si los futbolistas del Sevilla se centran en que es un partido especial pero que lo que se juegan son tres puntos, creo que el Sevilla FC va a tener sus opciones, incluso estando el Betis en el momento de forma que está, que está muy bien, pero que eso es un derbi no importa. Es la cabeza lo que rige y si eres capaz de tener esa templanza y sabes manejar esa situación de ansiedad, de nervios y tensión y después jugar como sabes, creo que a nivel individual están muy parejos los dos equipos».