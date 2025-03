El plan de Pellegrini para el derbi es la normalidad

El Betis ha tratado en sus previas con total normalidad el derbi. No ha querido la primera plantilla verdiblanca varias sus hábitos. No quiere Manuel Pellegrini que se considere el choque como algo extraordinario, trata de evitar que la presión se convierta en una carga. ... Le vino muy bien a los verdiblancos la disputa del encuentro del jueves ante el HJK Helsinki para acortar las atenciones y comentarios a sólo dos días de previa. El técnico chileno ya le dejó claro a sus jugadores en las charlas previas al sexto y último duelo continental que no quería ni un ápice de relajación ante los finlandeses, que ahí ya se estaba jugando el derbi. Respondió la plantilla con creces, en un duelo que se saldó con un 3-0, buena imagen y ningún contratiempo en forma de lesiones o molestias. Un entrenamiento con árbitro oficial y con más de 35.000 aficionados entregados, con ganas de repetir triunfo esta noche en el mismo escenario, el Benito Villamarín.

No ha hecho desde entonces nada fuera de lo normal Pellegrini y su grupo de jugadores. Si acaso la inevitable exposición mediática por ser el derbi un partido de gran trascendencia nacional e internacional. Fue el viernes un día ajetreado para muchos de sus protagonistas pero ni el entrenamiento contuvo situaciones especiales ni tampoco en la sesión de ayer, ambas en la ciudad deportiva. «Lo hemos hecho todo como siempre», señalan desde la caseta bética. Dos jornadas de trabajo, de hecho, cortas en duración porque en este tiempo de la temporada ya se juega más que se entrena y el aspecto físico es el que menos preocupa dado el buen nivel del equipo y que restan sólo dos duelos oficiales para el parón por el Mundial. Antonio Cordón, director general deportivo, ha estado en las dos sesiones, como es normal.

Además, Pellegrini, como ha hecho en otras ocasiones en las semanas con partido intersemanal por la disputa de la Liga Europa, ni siquiera ha ensayado con un once inicial pensando en el derbi. No lo hace porque tiene un ramillete de jugadores con los que sabe que puede contar sin problemas para conformarlo, porque las dinámicas están asentadas y entre quien entre hay confianza en que se desempeñe con nota. Y porque seguramente no va a diferir de lo que habitualmente emplea el preparador bético en este curso en LaLiga, ya que muchos puestos están asignados por la propia dinámica grupal, con el exitoso cuarto puesto y la buena línea europea. Si acaso se conservan pugnas internas, mostradas en el duelo ante el HJK Helsinki como una especie de demostración individual de méritos, por dos o tres posiciones, en defensa y en el centro del campo.

«Ganar un derbi daría una alegría puntual al hincha, pero estamos viendo que la afición es feliz cuando ve a su equipo competir siempre, estar arriba una temporada completa o ganar una Copa del Rey. Lo que estamos buscando no es ganar partidos en concreto sino rendir a un nivel alto toda la temporada», así se expresó el propio Pellegrini a primeros de esta semana cuando se le cuestionaba sobre la trascendencia del partido. No ha parado de decir el técnico, y de repetir sus jugadores en todas las intervenciones, que el partido es importante para los aficionados y para el equipo pero que lo realmente trascendente es estar arriba, llegar a la Champions, ganar más títulos. Que el sentido de la apuesta de esta campaña es a lo grande, no sólo a la rivalidad local, pero es evidente que tienen ante sí una buena oportunidad de confirmar su trayectoria ascendente con tres puntos más en casa que además tienen sabor especial.

La plantilla verdiblanca, para no variar sus costumbres, se concentró anoche en el habitual hotel en el que pernoctan en Sevilla los futbolistas y esta mañana realizarán el clásico entrenamiento de activación de los días de partido en la ciudad deportiva. Una rutina normal como si jugaran ante cualquier otro equipo. Así quiere Pellegrini que sean las previas del derbi, con una normalidad que no inunde de nervios y tensión el vestuario. Han recordado en el plantel el error de la expulsión temprana de Guido en el duelo liguero de la campaña pasada y cómo salió el Sevilla en el inicio del choque en el Sánchez-Pizjuán en la segunda vuelta. Todas enseñanzas para saber cómo afrontar el choque. Y con la experiencia de hombres como Bravo, Guardado y Joaquín. No todos estarán en el campo pero el discurso de todos ellos, en especial del eterno capitán, también sirve para que de la normalidad pase el Betis a la pasión a las 21.00.