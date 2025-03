Todos los caminos conducen a la siguiente ronda. Los pilares que ha asentado el Betis con los primeros nueve puntos ya a buen recaudo le hacen mirar con optimismo el trío de compromisos que le restan para pensar en el play off o directamente en ... los octavos de final. Un salto que ha de completar porque la faena no estará resuelta hasta que las matemáticas no puedan decir lo contrario. Anda siempre presente el debate de los dos frentes, pero es que cuando el curso doble la esquina del nuevo año serán tres y hasta cuatro las competiciones que deberá, si todo transcurre como debe, el grupo heliopolitano en ese frenético arranque de 2023 que merece un ligero alivio borrando la ronda previa a octavos para quitar peso, kilómetros y fatiga justo cuando más falta hace ir ligeros, ahorrar esfuerzos y centrar el tiro. Ganó el Betis en Roma a un equipo que entonces tenía a Dybala y Zaniolo, ausencias hoy, pero no haría bien en confiarse porque el aldabonazo que protagonizó en el Olímpico fue hijo de un esfuerzo y una madurez que se destacaron entonces y si hoy vuelve a vencer no será por generación espontánea.

Se la juega el bloque de José Mourinho, que de ser el cabeza de serie número 1 en el grupo ha pasado a vivir en la tercera plaza y con riesgo de quedarse fuera firmando un fracaso mayúsculo. Decía el técnico portugués que ya renunciaban a la primera posición. Argucias. Importa poco lo que se declare sino lo que salte al campo. Y la Roma no esconderá nada de lo que tiene disponible, que es mucho. Sí contará el Betis con un ambiente fenomenal puesto que es día grande en Heliópolis y para vivir estos encuentros hay que tener presencia en las competiciones continentales. La confianza del público bético con los suyos es alta, sobre todo en su cara europea en los tiempos más recientes, y se registrará una excelente entrada a pesar de la temprana hora en día laborable. Un rival de peso y un Betis con buena línea son atractivos suficientes para poblar las gradas del Villamarín, que se reencuentra con su equipo casi un mes después, desde aquella remontada ante el Girona, que hace parece ya un lustro que se vivió. Tira Pellegrini de todos sus efectivos a excepción de Juanmi y Fekir, a quien se le mima para que pueda ir entrando parcialmente con el grupo a finales de la semana próxima e ir, con prudencia, asegurando su salud para su regreso en las jornadas previas al parón mundialista. La rotación volverá a ser alta, como es habitual. Hay jugadores con titularidad fija para esta noche como Bravo, Pezzella, Miranda, Paul, Guardado, Rodri, Joaquín o Willian José. Quiere el técnico chileno pocas distracciones, atar la clasificación y, si es posible, el primer puesto y después ya habrá días y horas para pensar en el Almería, duelo que se ha tornado en obligación de triunfo para enderezar el camino liguero tras el uno de seis en las jornadas más recientes (frente al Celta y al Valladolid). El impulso del Villamarín será determinante esta tarde. En Roma los jugadores se motivaron con un ambiente espectacular y no será menos el de esta tarde por el tiempo sin ver a su equipo y por la necesidad de obtener un triunfo que asegure el pase y que pueda permitir mayores reservas en el tramo previo al parón, derbi incluido. De todas formas, hay alicientes de sobra para un Betis-Roma, con atractivo más allá de lo que pueda interesar a los contendientes. Abraham, que fue titular en el Olímpico; Lorenzo Pellegrini, que ya está recuperado; y Belotti, uno de los fichajes de la temporada, conformarán, según todas las previsiones, la delantera del equipo de Mourinho. Ahí es nada. El técnico portugués llega al Villamarín por quinta vez. Perdió en tres de las anteriores con tres conjuntos diferentes: Chelsea, Real Madrid y Roma. Y siempre dejó una historia que contar. El árbitro griego Tasos Sidiropoulos será el encargado de impartir justicia en este encuentro. Se le recuerda un precedente muy negativo en el Betis, ya que fue protagonista en el duelo en Rennes de ida de dieciseisavos de final de la Liga Europa de 2018-19. Concluyó el duelo con empate a tres después de que el heleno validara un tanto en fuera de juego del conjunto local y pitara un penalti inexistente de Guardado. No había VAR. En esta ocasión sí existe ayuda de vídeo y su amplia experiencia como colegiado internacional puede servir para conducir un duelo con tanto en juego entre dos rivales de peso. Le conviene al Betis, como hizo en Roma, tener el balón para manejar el ritmo, para domeñar a un rival al que le gusta ceder espacio, cerrarse bien y salir al contragolpe. Evitar las transiciones es fundamental, así como estar pendiente de las apariciones de Smalling al segundo palo en el balón parado. Tendrá que volver a emplear Mourinho a Zalewski a banda cambiada dadas las bajas de Çelik y Karsdorp en la derecha. Y la creatividad de Zaniolo y Dybala no tiene sustitutos como tales en Pellegrini, Abraham y Belotti pero estos tres jugadores sí cuentan con mucha verticalidad directa, por lo que insistirá más la Roma en ceder el balón y buscar fallos en la salida verdiblanca. Un choque de altura con el que el Betis puede dar un paso definitivo, mirando o no al Ludogorets, para ahorrarse una cita doble en febrero (y el riesgo que supone) y poder convertir los dos próximos duelos intersemanales en la Liga Europa en meros trámites, con lo que le daría más aire para afrontar LaLiga. Todo son beneficios, además de los económicos, en el triunfo y en la certificación del pase a la siguiente ronda. Todos los caminos, como se indica, van hacia ese destino y sólo ha de transitarlos, como sabe, este Betis de Pellegrini, maduro y fiable. Alineaciones probables Real Betis: Bravo; Aitor, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Paul, Guardado; Rodri, Canales, Joaquín; y Willian José. AS Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Belotti y Abraham. Árbitro: Tasios Sidiropoulos (Griego). Estadio: Benito Villamarín (18.45 / Movistar Liga de Campeones). Noticias relacionadas Betis - Roma: horario, canal y dónde ver en TV y online

Pellegrini: «No esperábamos estar en este partido ya con nueve puntos, no es normal»

Lista del Betis con Luiz Henrique para recibir a la Roma

