Rodri, líder y destacado con la selección española sub 21

El Real Betis, como todos los clubes que se mueven en el mercado para reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada, está muy atento a la disputa de la Eurocopa sub 21. Pero en la entidad heliopolitana también están muy pendientes de la ... evolución que dos de sus canteranos puedan tener en el campeonato, Juan Miranda y Rodrigo Sánchez, 'Rodri'. La selección española sub 21 que dirige Santi Denia debutó el miércoles en el nuevo estadio del Steaua de Bucarest ante Rumanía, una de las anfitrionas del torneo, con un 0 a 3 que coloca al joven combinado español en busca de su sexto entorchado de la categoría como líder de su grupo, que además del equipo rumano comparte con Croacia y Ucrania.

En el debut español destacaron Miranda y Rodri. El lateral de Olivares anotó el segundo tanto de los de Denia, al rematar con llegada y acierto una combinación en el área rival en la que participaron Rodri, Abel Ruiz y Sergio Gómez. Pero el que más destacó fue el de Talayuela. El '10' de la selección española sub 21 lideró al equipo nacional en ataque en su posición de mediapunta escorado a la banda derecha. Con mucho desparpajo, pidiendo la pelota y encarando con valentía al lateral izquierdo, el fútbol de ataque de España pasó por las botas del futbolista extremeño del Betis, que se sintió con mucha confianza en los poco más de ochenta minutos en los que estuvo sobre el terreno de juego. Además del tanto de Miranda, Rodri también tuvo una activa participación en la jugada del primer gol, obra del jugador del Villarreal Álex Baena, puesto que abrió la pelota hacia la entrada por la derecha del lateral Víctor Gómez antes de que el futbolista que milita en el Braga portugués centrase al punto de penalti para que el talentoso jugador de Roquetas de Mar batiera al meta Popa y abrir el marcador.

Rodri lideró en el primer encuentro del Europeo sub 21 a una pléyade de jugadores que ha convocado Santi Denia en la que se encuentran jóvenes que vienen apuntando muy fuerte, la mayoría de ellos ya en Primera división, como el propio Baena, el osasunista Aimar Oroz, Sergio Gómez, que ha formado parte del Manchester City campeón de la Liga de Campeones; Rodrigo Riquelme, que pertenece al Atlético de Madrid pero que destacó en las filas del Girona en la pasada campaña 22-23; o Gabri Veiga, el talentoso centrocampista del Celta que está llamado a formar parte de grandes equipos europeos en un corto espacio de tiempo.

Tal fue el gran partido que Rodri jugó ante Rumanía que la UEFA le designó como el mejor jugador del partido y al término del mismo le otorgó el trofeo al MVP del encuentro. En la rueda de prensa posterior, el futbolista de Talayuela valoró que «tenemos un grupo muy bueno. Yo estoy muy contento y me siento muy a gusto, antes con Luis (de la Fuente) y ahora con Santi (Denia). Hoy me ha dado de nuevo la oportunidad de jugar y creo que he respondido bien».