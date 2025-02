El Betis renueva a Dani Pérez hasta 2025: «Si me dan a elegir...»

El Betis continúa preservando el desarrollo de sus canteranos más destacados. Si bien hace unos días fueron noticia futbolistas de la plantilla del Betis Deportivo como son Félix Garreta y Óscar Cantarero, en esta ocasión es Dani Pérez, centrocampista de 17 años, quien acapara todas las miradas a nivel mediático tras firmar su ampliación hasta 2025.

No es una renovación al uso la de Dani Pérez, de segundo año de juvenil, que ha decidido anunciar el Betis este martes a través de la cuenta oficial de su cantera. Porque se trata de una de las mayores perlas de la fábrica heliopolitana que va quemando etapas a un ritmo mayor.

Dani Pérez es ya una realidad en el Betis Deportivo de Aitor Martínez, donde apunta todas las maneras en la línea de tres cuartos pese a que todavía le restan año y medio para llegar a la edad senior. Ya ha dejado muestras de su calidad tanto en el División de Honor juvenil que él mismo lideró el curso pasado, como en el resto de categorías inferiores de la cantera del Betis, ya que el mediapunta hispalense se inscribió desde edades muy tempranas al conjunto verdiblanco.

Si me das a elegir… 💚 https://t.co/E4h2f7EtxN — Dani Pérez (@daniperez_8) October 4, 2022

Un sueño al final de la palmera

«Si me das a elegir...», ha escrito el futbolista en sus redes sociales tras inmortalizar el acuerdo con Miguel Calzado , director de cantera. El gran avance en la cantera del Betis de Dani Pérez ha ido de la mano de la selección española, y recientemente el sevillano recibió la llamada del combinado nacional, junto a su compañero Pablo Busto , también del primer filial verdiblanco, para acudir al Trofeo Internacional de Turquía. Razón por la que Dani Pérez se perdió el derbi de filiales, no así el enfrentamiento ante el Xerez Deportivo, donde el Betis Deportivo no pudo pasar del empate pese a su gran inicio liguero (1-1).

"Estoy muy feliz. El club ha depositado mucha confianza en mí. Y hay que devolverla en el campo para que algún día pueda cumplir el sueño que es jugar en el Benito Villamarín. Seguí formándome en el club en el que me he formado desde pequeño, y al final es un privilegio. A seguir, a ver si podemos hacer un buen año y a seguir mejorando", decía el futbolista bético a los medios del club tras estampar su firma.

