El Betis recorre la Sevilla más vintage para el vídeo del anuncio del fichaje de Héctor Bellerín

Héctor Bellerín está de vuelta en el Real Betis. El jugador catalán ya se ganó a la afición verdiblanca en su primera etapa en el club gracias a su buen hacer en el campo. No en vano tuvo un papel destacado en la consecución de la Copa del Rey de 2022.

No obstante, el futbolista también se convirtió en un reclamo por su estética fuera del césped . Bellerín destacó por su forma de vestir y su look noventero, no en pocas ocasiones llegó a lucir camisetas del Betis de las décadas de 1980 y 1990. Vegano y comprometido con el medio ambiente, el ex del Arsenal y el Barcelona suele utilizar ropa reciclada. Además, no ha sido extraño verlo en lugares de la ciudad poco frecuentados por futbolistas como la Plaza del Pumarejo, la Alameda o pasando sus vacaciones en una caravana en la costa de Cádiz.

Todo este cóctel l o ha aprovechado el Betis para producir el vídeo del anuncio de la vuelta del jugador en sus redes sociales. El club verdiblanco ha hecho un recorrido por la Sevilla más vintage de la mano del influencer @Brioenfurencida , que aparece con unos prismáticos buscando a Bellerín por lugares como la Sala X, antiguos pabellones de la Expo 92, la tienda de discos Record Sevilla o el almacén de los balancines del míticos Curros.

Finalmente, Brioche acaba encontrando a Bellerín en su nueva casa, el estadio Benito Villamarín, donde el futbolista va a volver a jugar hasta 2028. De hecho, ya se ha incorporado a los entrenamientos de la pretemporada con el resto de sus compañeros.

Por su parte, Brioche que había estado haciendo una campaña en las redes sociales para que el jugador volviera, reconoció en sus redes sociales que estaba encantado de haber podido participar en un vídeo muy especial. " Agradezco al Real Betis porque no puedo estar más fel iz. Ya subiré más cositas. Pero lo importante… Ya está aquí Bellerín", reaccionó en su cuenta de Twitter.

El vídeo ha tenido una importante repercusión y por ejemplo en twitter, red social futbolera por antonomasia, ya ha alcanzado los tres millones de reproducciones. El propio jugador del Betis Borja Iglesias se rendía a la creatividad del equipo de redes sociales. "No sé, igual nunca hemos dicho que el departamento de redes sociales es el mejor y ahora, de repente, os sorprendéis. Que maravilla", comentó el Panda.