Betis - Real Madrid: Con varios focos de atención

El calendario de la campaña 20-21 se vio modificado debido a los efectos de la pandemia. La competición regular en el fútbol español comenzó a mediados de septiembre y para el Real Betis lo hizo con un partido a domicilio. A continuación llegaron dos encuentros consecutivos en el Benito Villamarín, circunstancia idéntica a la que vive el equipo verdiblanco en la actualidad. Hace un año, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini ganó en las dos primeras jornada al Alavés (0-1) y Valladolid (2-0) antes de recibir en Heliópolis al Real Madrid (2-3). Once meses después, los caminos de ambos conjuntos vuelven a encontrarse en el Benito Villamarín, en la tercera jornada de LaLiga y justo antes del primer parón de la temporada por los compromisos internacionales de las selecciones.

Afronta el Real Betis la visita del equipo dirigido por Ancelotti después de firmar idéntico marcador en las dos primeras comparecencias de la temporada. Reparto de puntos en la visita al campo del RCD Mallorca (1-1) y también en el encuentro jugado en el como local contra el Cádiz CF (1-1). Los verdiblancos tratarán esta noche de encontrar el camino del primer triunfo en LaLiga 21-22, un resultado que les permitiría afrontar con más calma y optimismo los quince días de espera hasta el siguiente compromiso, el desplazamiento al campo del Granada, el cual está programado para el domingo 12 de septiembre.

El partido contra el Real Madrid llega para el Real Betis en el tramo final de una semana marcada por varios asuntos más allá del propio desarrollo del campeonato regular. Días en los que la atención se ha repartido entre la preparación del encuentro ante el conjunto madridista y las novedades relacionadas con el mercado veraniego de altas y bajas. El miércoles aterrizó en la capital hispalense Willian José , futbolista que vive sus primeras jornadas como jugador verdiblanco y que de momento tendrá que esperar para iniciar en el terreno de juego su etapa en Heliópolis. El brasileño se une a las ausencias de Lainez , Rober y Sabaly. El mexicano sigue con la recuperación de los problemas en el tobillo mientras que el canterano fue sustituido en la convocatoria de la selección española sub 21 debido a los problemas musculares que le dejaron sin opciones de estar en la segunda jornada ante el Cádiz. El que sí podría tener su oportunidad esta noche es Pezzella . El argentino ha acumulado algunas sesiones de entrenamiento con sus nuevos compañeros y ayer entró en la lista de 23 futbolistas confeccionada por Pellegrini para el encuentro contra el Real Madrid.

Además de Pezzella hay otras novedades en la convocatoria respecto al partido disputado hace ocho días en Heliópolis contra el Cádiz CF. Se trata de Bartra y Camarasa que, junto a Pezzella, entran en los lugares de Fran Delgado, Sidnei y Loren, futbolista que ya pertenece a la disciplina del RCD Espanyol. Para Bartra y Camarasa se trata de la primera vez que van convocados en el curso iniciado hace dos semanas. El rendimiento defensivo se ha convertido en uno de los asuntos más comentados en el análisis de los primeros 180 minutos de juego oficial del Real Betis esta temporada. Hubo dudas ante el Mallorca y también ocurrió lo mismo contra el Cádiz. El equipo de Pellegrini ha generado llegadas con peligro al área contraria en los dos partidos disputados en el presente campeonato regular y también ha sufrido en varias fases de los mismos con los ataques de los contrarios.

Esta noche tendrá el Real Betis una nueva prueba ante un rival que afronta entre el revuelo generado en torno al nombre de Mbappé su tercer desplazamiento consecutivo después de ganar en la primera jornada ante el Alavés (1-4) y empatar el pasado domingo en el campo del Levante (3-3). «El Betis es un equipo que juega bien, que se ha reforzado. Un equipo que tiene un entrenador con mucha experiencia. Creo que lo que tenemos que hacer es mejorar el aspecto defensivo, que ha fallado un poco en el segundo partido, contra el Levante. Creo que la llave para el partido será muy importante defender bien», comentó el entrenador del Real Madrid en la comparecencia previa al encuentro de hoy. «No trabajamos para empatar, en el Real Madrid no se puede trabajar por el empate. A veces puede ser bueno, pero otras no. Contra el Levante no fue bueno porque nos faltó defender mejor. Y mañana tenemos que intentarlo para ganar el partido del Betis», añadió Ancelotti, que, al igual que le ocurrió en las semanas previas a las dos primeras jornadas, afronta el partido con ausencias.

Pellegrini habla con los futbolistas en el entrenamiento de ayer J. J. Úbeda Alineaciones probables Real Betis: Rui Silva; Montoya, Bartra, Víctor Ruiz, Miranda; Guido, Canales; Aitor, Nabil Fekir, Juanmi; y Borja Iglesias. Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Miguel; Casemiro, Valverde, Asensio; Bale, Benzema y Vinicius Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario) Estadio: Benito Villamarín (22.00 / Movistar LaLiga)