Betis - Real Madrid (2-3): Resumen y goles del partido, en vídeo

Al Final de la Palmera 26/09/2020

Actualizado 27/09/2020 a las 08:49h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El Real Betis ha caído contra el Real Madrid en el partido disputado este sábado en el Benito Villamarín. Los de Pellegrini consiguieron llegar al descanso por delante en el marcador pero en la segunda mitad la expulsión Emerson y un penalti de Bartra tranformado por Sergio Ramos inclinaron la balanza del lado blanco.

En la primera parte el Betis saltó al campo con dudas y eso conllevó que lso primeros golpes los asestase el Real Madrid con un gol de Benzema anulado por fuera de juego en el minuto dos. Los de Zidane apretaban y los verdibalncos no sabían reaccionar hasta el punto de que Fede Valverde convertía el primero para los blancos en el minuto 13. El equipo capitalino no supo aprovechar la ventaja y rematar el partido y los verdiblancos se rehicieron y se metieron en el partido y consiguieron igualar la contienda con un gol de Mandi tras un centro de Canales. Los verdiblancos se pusieron por delante dos minutos más tarde con un gol de William Carvalho .

Tras el descanso llegaría como un jarro de agua fría el tanto de la igualada del partido a tan solo dos minutos del inicio con un gol de Emerson en propia puerta. El mazazo definitivo lo dio la expulsión de Emerson, tras consultar De Burgos Bengoetxea el VAR , por derribar a Jovic al borde del área. Aunque en esa falta no llegó el tanto que dio la victoria a los madridistas. De nuevo el VAR fue protagonista, tras señalar un penalti por mano de Bartra que transformó Sergio Ramos. El Betis no se rindió y trató de igualar pese a jugar con uno menos pero al final agradeció no marcharse con una diferencia mayo en el marcador.

De este modo, el Madrid consigue vencer al Betis después de no haber sido capaz de hacerlo en las tres ocasiones anteriores.