Betis - Rayo: resumen, resultado y goles (1-1)

El Real Betis se clasificó para la final de la Copa del Rey en un final de partido muy emocionante con el gol de Borja Iglesias en el descuento que igualaba el que anotó poco antes Bebé de falta directa. El duelo ante el Rayo Vallecano finalizó con empate a uno y dio validez al 1-2 de la ida en Madrid con los goles de Borja Iglesias y William Carvalho.

El duelo fue muy igualado y el Villamarín tuvo que apretar mucho para animar a su equipo hasta conseguir el pase al final para el duelo decisivo de la Copa del Rey ante el Valencia el próximo 23 de abril en el estadio de la Cartuja.

El Betis mereció marcar antes en la segunda mitad y tuvo muchas ocasiones pero sus disparos no atinaban a batir a Luca Zidane bien porque se iban altos o porque iban centrados. El Rayo no asustaba mucho pero un tirazo de Bebé de falta directa batió a Bravo y puso el 0-1.

Quedaba poco para el final pero el Betis fue a por todas. Joaquín inició una jugada en la izquierda y siguió con un pase en profundidad a Canales, quien superó a Luca. El balón casi iba dentro pero lo sacó entre Fran García y el poste pero ahí llegó Borja Iglesias para poner el 1-1.

Y llegó la locura al Villamarín para cerrar el pase a la final de la Copa del Rey 17 años después.

Primera parte del Betis - Rayo

El Real Betis y el Rayo Vallecano empatan a cero goles en la primera parte del encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El duelo de ida dejó la ventaja bética por 1-2.

Tuvo una buena oportunidad Juanmi con un cabezazo tras centro de Sabaly desde la derecha. El delantero malagueño se impuso a todos en el salto y el meta rayista se estiró para salvar el gol. Luego fue Juanmi quien no vio a Fekir solo tras un robo alto cuando entraba en el área.

El Rayo respondía con algunas internadas de Álvaro García, su mayor recurso ofensivo por velocidad. Edgar sacó un centro del utrerano y hubo una sucesión de saques de esquina para los visitantes pero sin verdadero peligro.

Una ocasión clarísima la tuvo Álex Moreno justo antes del descanso con una internada en la que se fue de Isi y llegó a la línea de fondo. Su centro cerrado y raso lo salvó Luca ayudado por el poste.

La afición se entregó desde el minuto uno para animar a su equipo en un partido tan importante con un ambientazo espectacular en el Benito Villamarín.

Todo se decide hoy. El Betis conocerá esta noche su futuro a corto plazo en la Copa del Rey, con el Rayo Vallecano como testigo, y el destino le mantiene sólo dos puertas abiertas: La Cartuja o la enfermería. Espera abrir la primera el beticismo, consciente de que debe validar la ventaja del partido de ida en Vallecas (1-2), sin opción de que los goles a domicilio valgan fuera, pero con toda la ilusión intacta que da poder disfrutar de un pase a toda una final en un coliseo bético que lleva 45 años sin hacerlo.

Ya se conocen las alineaciones oficiales. Por el Betis saltarán al césped desde el inicio Bravo; Sabaly, Pezzella, Edgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi; y Willian José.

Las bajas en el Betis para un día clave son bastante claras. Manuel Pellegrini no podrá contar esta noche con Martín Montoya, Víctor Camarasa, Rodri, Miranda y Diego Lainez , que son las principales ausencias en verdiblanco para el partido más importante del curso en el feudo bético.

Por lo que la lista definitiva de citados para el compromiso ante los de Andoni Iraola es la siguiente: Claudio Bravo, Rui Silva, Joel Robles, Sabaly, Bellerín, Bartra, Édgar, Pezzella, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Paul, Guido, Guardado, William Carvalho, Aitor Ruibal, Joaquín, Tello, Juanmi, Canales, Fekir, Willian José y Borja Iglesias.

Como es bien sabido, Claudio Bravo seguirá en la portería verdiblanca después de que así lo indicara su entrenador en la rueda de prensa previa al choque. De lado visitante, tanto Valentín como Falcao se pierden el partido más ambicioso del Rayo Vallecano en todo el año. Los rayistas encadenan cinco derrotas en LaLiga y no se encuentran en su mejor momento de la temporada, pero desde Madrid hay voces autorizadas que apuntan que tiene ante sí la mayor oportunidad del club a lo largo de su historia a un paso de la gran final. Y en esa final quiere estar el Betis.

Min. 23 (0-0): ¡¡¡¡Uyyyyy!!!! ¡Fuera de juego en una ocasión muy clara para el Betis! Recogió el centro Willian José después de que Canales estuviese en posición antirreglamentaria. La sacó, no obstante, Luca.

"En el inicio del partido se ha visto a un Betis que ha pisado el área de Luca Zidane y que ha tenido una oportunidad clara cuando Juanmi no vio a Fekir solo para encarar al meta. Los dos equipos están con las líneas defensivas adelantadas y alternan la presión. Pocas oportunidades pero el Betis sí maneja más en zonas delicadas con criterio. Bien Sabaly con todo el trabajo que tiene en la derecha con Álvaro y Fran García".

"No ha estado muy cómodo el Real Betis en los primeros 45 minutos. Ha faltado algo más de continuidad a la hora de dar velocidad y verticalidad a la circulación del balón. Tuvo un par de ocasiones (remate de cabeza de Juanmi y una incorporación de Álex Moreno) que no aprovechó".