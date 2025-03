Ramón Alarcón: «Este consejo, que ha recibido apoyo masivo, no necesita una mayor cuota de poder»

El Betis convocó el pasado 25 de julio una junta general extraordinaria de accionistas para tratar una posible ampliación de capital. La misma tendrá lugar el próximo 25 de agosto y Ángel Haro y José Miguel López Catalán ya se encargaron de defender la necesidad de llevar a cabo esta medida, mientras que algunos accionistas relevantes mostraron su disconformidad. Ramón Alarcón , CEO del Betis, por su parte, también ha manifestado en Radio Sevilla que el club necesita sacar adelante la citada ampliación de capital.

"Es necesaria. El origen ya lo hemos explicado: pérdidas COVID. Hay quien lo pone en duda, pero en la Liga hay un informe que dice que hubo 2.100 millones de pérdidas. "Casi 30 millones de pérdidas en entradas, que se suma a la caída del mercado de fichajes, televisión, contratos que se cayeron...", enumeró Alarcón que defendió que el consejo apuesta por la ampliación de capital descartando la venta de jugadores y la activación de palancas debido a que «esta entidad venía dando beneficios, pero estos tres ultimos años hemos tenido perdidas».

"Desde 2014 el Betis ha ido recuperando fondos propios, pero cuando tu punto de partida es bajo, no tienes capacidad de superar este tsunami. Las pérdidas de Betis han sido parejas respecto a clubes de nuestro mismo escalón", indicó tras haber comentado que «hay que dejar claro es que es la sociedad anónima deportiva la que recibe el dinero». «Es la gran beneficiada», comenta.

Sobre las voces críticas que señalan que el Betis puede dejar de ser de los béticos, Alarcón no dudó en afirmar que «la estructura actual del club tiene un grupo de señores, en torno al consejo, que tienen un 26% aproximadamente, no más del 10% a título individual ninguno de ellos. Otros, los considerados oposición, en torno a un 24% aglutinado. Y enfrente, un cuerpo de accionistas minoritarios. Actualmente, existe también la posibilidad de que si todos llegaran a un acuerdo, también tendrían el control. Cuando se habló del Betis de los béticos, se pensaba que no hubiera nadie con más del 50%. Pueden pasar diferentes escenarios. Si fueran todos los béticos, sería el mismo. Si muchos accionistas minoritarios no acuden, le tocará a los mayoritarios hacer frente a esta necesidad. Qué puede pasar, que el que ponga dinero en lugar de un 10 tendrá quizá un 12, pero no será mayoritario. Va a cambiar el escenario, sí; va a haber alguien con un 51, no. Que haya un grupo que pueda controlar el club se puede dar en la conformación actual, en el momento que una serie de accionistas relevantes se pongan de acuerdo». Poco después quiso reforzar el mensaje señalando que «este consejo, que ha recibido un apoyo masivo en las últimas juntas, no necesita una mayor cuota de poder». «Como accionistas, no le viene bien esta ampliación de capital, al que le viene bien es al Betis», concluyó al respecto.

