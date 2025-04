El Betis prevé formalizar casi todas las inscripciones la semana que viene

El Real Betis está buscando soluciones para la complicada situación que está sufriendo con las inscripciones en LaLiga. Un error de previsión con las plusvalías que se esperaban en el mercado de fichajes que obliga a encontrar alternativas para sortear un problema que ... afecta deportivamente dado que seis de sus jugadores no pudieron actuar en la primera jornada y tampoco podrán hacerlo en la segunda pero también en el ambiente del plantel y en la imagen de la entidad. Ante esta tesitura, el consejo de administración del club verdiblanco está en diálogo permanente con LaLiga para acabar de perfilar la que se apunta como el camino más viable para mantener la competitividad del equipo campeón de la Copa del Rey dado que siguen bloqueadas, y con pocas expectivas, las opciones provenientes de un traspaso en cifras notables que enjuguen los alrededor de 18 millones de euros de desfase con el límite de gasto en plantilla deportiva.

La previsión del Betis en estos momentos es que casi todos los jugadores que no han podido ser inscritos ya tengan regularizada su situación la semana próxima y puedan actuar en el Betis - Osasuna del viernes 26 de agosto en el estadio Benito Villamarín. Los afectados son Luiz Felipe, Luiz Henrique, Guardado, Joaquín, Bravo y Willian José. ¿Cómo va a conseguir inscribir a estos futbolistas el Betis? A través de la fórmula que ha abierto LaLiga con la aportación directa en una cuenta de la institución que preside Javier Tebas de una cantidad que alcance hasta el cinco por ciento del presupuesto del Betis, es decir, aproximadamente 6,5 millones de euros, por parte de los principales accionistas de la entidad, Ángel Haro y José Miguel López Catalán . Con ello se cubriría cualquier contingencia en la inscripción de estos jugadores y LaLiga dará luz verde. Eso sí, en la próxima junta de accionistas tendrá que tratarse cómo se tratarán estas cantidades de aportación directa de los máximos responsables y se abre el escenario a plantear una ampliación de capital. En todo caso es una vía que se está tratando y aún no está cerrado del todo ya que no se ha alcanzado un acuerdo con el acta pero se sigue dialogando sobre ello con expectativa de una solución pronta.

La otra posibilidad, la palanca de la venta de un porcentaje de los derechos de abonos y ticketing de las próximas campañas, necesita unos pasos que son difícilmente aplicables con tan poco tiempo de margen ya que precisa de la creación de una SPV (una sociedad vehicular) y la opinión de los auditores. Se trata de una posibilidad de futuro pero no con la premura actual.

Resta por perfilar sólo detalles para aplicar esta «palanca» de la aportación directa en LaLiga que devolvería gran parte de la normalidad a la estructura deportiva. Todo teniendo en cuenta que el mercado sigue estancado en cuanto a las posibles salidas de jugadores. Optó el club verdiblanco, viendo el éxito de estas dos campañas precedentes, a hacer su planificación (y se recoge en los presupuestos de la 2021-22, que incluyen hasta 30 millones de euros de plusvalías) teniendo en cuenta traspasos que dieran importantes beneficios pero hasta la fecha la oferta más cuantiosa que ha llegado a las oficinas de Heliópolis ha sido de doce millones de euros por Guido Rodríguez, directamente rechazada porque entre porcentajes compartidos con el América, amortización y la ley de que los clubes sobrepasados sólo pueden destinar a nuevas contrataciones un cuarto de los ingresos por ventas era inviable una operación con esas cifras.

El Betis ha ido reduciendo en los últimos años el límite de gasto en plantilla deportiva impuesto por LaLiga debido a las pérdidas que ha arrastrado desde la irrupción del Covid. Primero se encajaron por ese impacto en todas las cuentas anuales de los clubes pero la solución de poder equilibrarlas con ventas no se pudo articular con la parálisis de un mercado en España que ha pasado de mover 1.000 millones a 300. La última venta notable de los béticos fue la de Sanabria en enero de 2021 (muy superior a las de Feddal, Ismael o Bartra). Antes, los cien millones de euros ingresados en el verano de 2019 con salidas como las de Junior, Lo Celso o Pau López. A aquel mercado el Betis llegaba como décimo clasificado en LaLiga y tuvo enormes plusvalías. Ahora, tras ser sexto, quinto y campeón de Copa, se encuentra con ofertas insuficientes. Y esa caída ha condicionado absolutamente el proceder de la entidad. La operación con CVC ya permitió al Betis mantener a sus puntales el pasado verano pero para esta campaña era fundamental el ingreso por ventas y no se ha producido.

Eso sí, el Betis se movió en el mercado con anticipación con las contrataciones de Luiz Felipe y Luiz Henrique (la de Willian José estaba encauzada desde el verano de 2021) considerándolas oportunidades de mercado para seguir creciendo deportivamente en la línea llevada por el grupo de Pellegrini y esperando compensarlo con ventas que no han llegado. Ahora afronta una situación que requiere de decisiones difíciles pero la entidad tiene claro que no va a malvender a ningún activo y por ello aplica estas palancas con las aportaciones directas que tendrán que luego evaluarse en la junta de accionistas para saber si la entidad ha de ejecutar una ampliación de capital.