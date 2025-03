Pellegrini y el derbi: «Ambos equipos van a querer ganar desde el minuto uno»

A poco más de 48 horas del segundo derbi de la temporada 20-21, el entrenador del Real Betis , Manuel Pellegrini , ha ofrecido una comparecencia de prensa analizando el encuentro que se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC .

«Es lamentable que sea sin público pero hay razones mayores», empezó señalando Pellegrini. Sobre el posible desarrollo del encuentro, el entrenador del Betis espera un partido «con dos equipos en el que ambos van a querer ganar desde el minuto uno«. El técnico chileno considera el partido del domingo (21.00) como «una final más de las que tenemos que jugar de aquí al final de la temporada. Ojalá sea un buen partido para el televidente«.

Pellegrini espera «darle una alegría al hincha bético. Tenemos que tener la mente predispuesta a la máxima exigencia para cerrar una buena campaña. Jugamos contra un rival muy difícil».

«La clave está en el rendimiento individual, que esté en el nivel que corresponde y llevarlo al colectivo. Ojalá que mantengamos el nivel que hemos tenido en los últimos tiempos», ha comentado también el entrenador bético. Sobre los futbolistas elegidos para afrontar el partido ante el Sevilla, Pellegrini ha señalado que «vamos a ver cuál es el once. Tenemos alternativas, no sólo en el puesto de Borja Iglesias. Tenemos 48 horas. El partido lo inician once pero lo terminan 16«.

Noticias relacionadas Pellegrini sigue preparando el derbi con todos los efectivos disponibles