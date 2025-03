Pellegrini: «El peor error sería pensar que con esta dinámica vamos a ganar el partido siguiente»

Manuel Pellegrini , entrenador del Real Betis , señalaba desde el Groupama Arena de Budapest, escenario del duelo que enfrentará este jueves a su equipo con el Ferencvaros húngaro que el partido es «importante pero en ningún caso definitivo. Es un grupo de cuatro equipos y hay que intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Ganar mañana no quiere decir que estamos clasificados. Ojalá hagamos una buena actuación y sumemos los tres puntos».

Confirmaba Pellegrini lo avanzado por alfinaldelapalmera.com dado que Canales no estará tampoco ante el Villarreal y hablaba también de las molestias de William Carvalho : «Canales en el primer tiempo del último partido tuvo una pequeña molestia en el tobillo, se hicieron exámenes y seguramente tenga unos 10-15 días para poder recuperarse bien. El domingo en ningún caso estará. William Carvalho tuvo un golpe en la rodilla con líquido. Era arriesgado que jugara mañana y vemos cuando volvamos a Sevilla a ver si está para el domingo».

«Como técnico prefiero tener a todos los jugadores para mí es más fácil decidir así que si no tengo jugadores. Son dos bajas que hay que saber suplirlas con el plantel, vamos a ver mañana cuál es el mejor once para empezar el partido», afirmaba sin querer dar pistas sobre el once y añadía: « No pensamos en el domingo, sino en el Ferencvaros . Está Guido y varios más y los analizamos de acuerdo a factores como la recuperación, el sistema y otros. Queremos empezar mañana con el equipo más fuerte posible«.

Acerca de la racha positiva del Betis, Pellegrini era muy claro: «Estamos muy contentos con la dinámica del equipo, jugando bien y con rendimientos individuales muy altos pero el peor error sería pensar que con esa dinámica vamos a ganar el partido siguiente. Tenemos que mantener esa dinámica , exigirnos y saber que con 2-3 balones te marcan el resultado final. Debemos intentar seguir siendo un equipo competitivo en todas las competencias que juguemos«.

Sobre el Ferencvaros , rival de mañana, Pellegrini advertía: «Creo que tiene muchos puntos fuertes y esperamos un partido complicado aquí porque es un equipo grande acostumbrado a salir a ganar todos los partidos. Hemos visto todos los encuentros suyos de esta temporada y tenemos que estar concentrados en defensa porque tiene buenos jugadores en ataque y debemos ser creativos para batir a una defensa buena. En local siempre tienen una ventaja pero estamos preparados para tratar de igualarlos. Con Fernando siempre hablamos y ahora se suma muy positivamente que conoce el medio por los años que estuvo aquí y también conoce a los jugadores. Del Ferencvaros destaco al equipo más que a un jugador. Viene con varios triunfos seguidos«.