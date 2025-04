«Pellegrini es el mayor reclamo de esta gira»

Está el Betis en Mendoza (Argentina) ya aclimatándose para iniciar la gira por Sudamérica que le tendrá más de una semana explorando nuevas oportunidades. La apuesta verdiblanca por la internacionalización llega de la mano de LaLiga Impulso, el conocido acuerdo con CVC. La meta es ... agrandar el nombre del Betis por Argentina y Chile, áreas de influencia lógicas por la importancia de LaLiga y por la presencia en la plantilla bética de referentes como los internacionales Claudio Bravo, Germán Pezzella y Guido Rodríguez, más allá de la historia bética con jugadores chilenos y argentinos, pero el principal argumento tiene nombre propio: Manuel Pellegrini. «Con el Betis llevamos mucho tiempo hablando sobre Chile y Argentina principalmente por el tirón que tiene Manuel Pellegrini y la historia propia del club. Son países en los que el fútbol local es muy importante pero también tienen un seguimiento internacional. Uno de los equipos que cae más simpático es el Betis, sobre todo por el efecto Pellegrini pero también por Bravo, Pezzella y Guido Rodríguez. Todo eso hacía que la zona fuera apetecible para el Betis, que no viene por el tema económico principalmente sino por crecer en esta zona del mundo porque la considera un mercado estratégico para conseguir nuevos aficionados suyos», señala Marc Tarradas, delegado de LaLiga en el Cono Sur.

El representante de la competición española en esta zona de Sudamérica explica cómo surgió la idea del viaje del Betis para esta gira y desglosa los motivos que la han alimentado. «El Betis, con la creación de LaLiga Impulso (acuerdo con CVC) ya marcó el Cono Sur como un mercado prioritario. Llevamos tiempo trabajando en esto y la idea es seguir creciendo. La fortaleza de LaLiga se ve en cuestiones así y los clubes van ganando interés, que es el objetivo a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que el Betis no va a jugar con equipos secundarios, sino que se va a medir con Colo-Colo y River Plate, que son los clubes más importantes de Chile y Argentina y de esta región. Marcelo Gallardo se va a despedir ante el Betis y Colo-Colo va a celebrar su título frente al Betis», destaca Tarradas. «Llevábamos hablando cuatro o cinco meses y una promotora llamada Proenter impulsó la organización de un amistoso en Argentina y dos en Chile para el Betis. Hicimos un trabajo conjunto entre las tres partes, con la promotora, el club y LaLiga, y se ha concretado con esta gira. Ha sido arduo por muchas cuestiones. Porque en Mendoza y Santiago están en temporada alta y no había mucha disponibilidad hotelera. Y porque no había otra opción en el calendario más que esta semana. Pero lo hemos encajado todo perfectamente», continúa.

«La visita del Betis tiene un interés máximo en Argentina y Chile. Piense que es el último partido de Marcelo Gallardo en River y que además se enfrenta a Pellegrini, que ya lo tuvo como jugador en este equipo. Más de 30 medios de comunicación se han acreditado para las ruedas de prensa previas. Son dos técnicos de una relevancia internacional y se espera un lleno en Mendoza. Todas las entradas generales están ya vendidas y sólo quedaban en plateas techadas. Mientras, Colo-Colo es el campeón de Chile y la idea es acercar el título a todo Chile. Concepción, donde se jugará el primer partido, está a 500 kilómetros de Santiago. Y Viña del Mar está a una hora. Hay una locura máxima con estos encuentros. Pellegrini es el mejor entrenador de la historia de Chile y hay un seguimiento total por parte de los medios y los aficionados. Nadie se quiere perder estos partidos», manifiesta Tarradas.

Realza el delegado de LaLiga la trascendencia de la figura de Pellegrini para asociarla con el potencial del Betis en este escaparate sudamericano. «Está claro que Pellegrini es el foco principal. Incluso aunque vinieran Pezzella, Bravo o Guido también lo sería. Es el reclamo mayor de esta gira. Tiene una gran trayectoria y un prestigio indiscutibles. Estuvo en el Manchester City y en el Real Madrid y ahora en el Real Betis se ve que también está consiguiendo que le acompañen los buenos resultados. El Betis viene con un equipazo a pesar de las bajas que ya sabíamos por el Mundial y son jugadores muy reconocidos que podrían haber estado perfectamente en Qatar como Fekir, Canales, Borja Iglesias... Y también Joaquín, que es histórico. Un equipazo», añade.

El Betis tiene una agenda cargada en sus jornadas tanto en Argentina como en Chile y es que Tarradas detalla los objetivos concretos más allá del ingreso económico directo. La siembra de una semilla de relación entre el club verdiblanco y los seguidores futbolísticos de estos países con el paraguas de LaLiga. «Es importante en la estrategia de LaLiga Impulso. Nuestra idea era trabajar para que los clubes tuvieran mayor impacto internacional y entre ellos está el Betis. A nivel nacional está más difícil porque los mercados ya están copados pero fuera de España se puede. El Betis ha crecido un 600 por cien en redes en el Cono Sur el año pasado. Es un territorio muy importante, prioritario para el Betis. Vamos a aprovechar la gira para hacer varias acciones a nivel comercial y digital, tendremos a influencers para participar con los jugadores del Betis, una charla en una universidad en Mendoza y en Chile habrá un encuentro con empresarios y con la comunidad española, además de un meet and greet con los jugadores. Más allá del impacto económico y deportivo la importancia para el Betis es buscar ser un club de referencia en este territorio«, continúa antes de poner el acento en la meta clave: »El Betis no necesita presentación en Sudamérica pero sí trabajar la identificación. Que los seguidores al fútbol de aquí se hagan aficionados del Betis, que no sólo simpaticen sino que compren sus camisetas y le sigan en el día a día, que se unan patrocinadores, como ya está pasando, y que puedan generar escuelas aquí, futuros desplazamientos. Este es el gran objetivo que tenemos, conseguir más fans».