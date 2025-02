Pellegrini: «Me alegro mucho por Borja Iglesias, se lo merecía»

Pellegrini ha comparecido este sábado en la previa del Betis - Girona de mañana y, evidentemente, ha sido cuestionado en rueda de prensa por el estreno en una convocatoria de la selección española de su delantero Borja Iglesias . El técnico chileno no ha ocultado su satisfacción al respecto: «Me alegro mucho por Borja, se lo merecía, ha trabajado mucho y mejorado mucho su juego, de espaldas a la portería y en la definición. Me alegro mucho por él, está en un gran momento, y espero que ese premio llegue para más jugadores del plantel con más citaciones», dijo el entrenador del Betis.

En cuanto a ese parón que llega tras la cita con el Girona, no ve problema alguno ni tampoco ventajas: «Los parones están definidos desde antes de que empiece el campeonato. Son siete partidos los que llevamos, no son muchos y los jugadores no tienen mucha carga todavía. Lo importante es tener jugadores en las selecciones nacionales, es un orgullo para ellos defender a su país», destacó.

En la misma línea, Pellegrini añadió que «los jugadores que van a las selecciones son los que están mejores en cada momento. Eso refleja el buen estado del equipo, del Betis, ahora mismo», sentenció.