Otra marcha verde, ahora a Roma

Ya está aquí el, hasta el momento, viaje más atractivo de la temporada para la afición del Real Betis. Roma. La Ciudad Eterna. Un enfrentamiento inédito, en cuanto a la oficialidad se refiere. Y tres puntos en juego para comenzar a jugarse el primer puesto ... del Grupo C de la Liga Europa. Como lo fue el de hace casi cuatro años a Milán, también en la fase de grupos de la misma competición continental. Entonces, 'tomaron' la capital lombarda en torno a 7.000 aficionados del Betis que disfrutaron de lo lindo, porque, además del desplazamiento, su equipo les regaló en San Siro una victoria histórica (1-2) gracias a los goles de Sanabria y Lo Celso. Ahora, el periplo bético por Europa será en un número algo inferior, puesto que según ha podido saber este periódico, el Betis ha vendido entre sus aficionados 3.400 localidades, aunque el club verdiblanco no descarta que seguidores béticos hayan adquirido entradas por su cuenta en zonas donde el club romanista haya puesto tickets a la venta, distintas a la pastilla de la grada del Estadio Olímpico destinadas a la afición visitante, a través de la web oficial del equipo giallorosso.

Nada más conocerse el sorteo de la fase de grupos el aficionado bético, en su mayoría, se fijó en cuándo y a qué hora se disputaría el partido ante la Roma en tierras transalpinas. Y una vez que se conoció que se disputará el 6 de octubre a partir de las 21 horas, los seguidores verdiblancos se pusieron manos a la obra para conseguir billetes y noches de hotel, en muchos casos, para teñir de verde y blanco la capital italiana. Desde la jornada de ayer martes ya había seguidores béticos por las calles de la Ciudad Eterna esperando con impaciencia y ganas el partido.

Antes del mismo, como suele ser habitual, habrá previa. Y para que todos los aficionados del Betis que acudan a Roma se junten, no sólo por compartir las horas previas al choque, sino para que las autoridades policiales italianas también los tengan controlados, el grupo de animación verdiblanco, Gol Sur 1907, convocó a todos los seguidores verdiblancos que acudan a Roma a partir de las 14 horas en la Piazza del Popolo. Desde ahí, saldrán hacia el Estadio Olímpico y recorrerán andando juntos y escoltados por la Policía italiana, los poco más de 3,5 kilómetros que separan ambos puntos neurálgicos. El equipo llega hoy a Roma y no se descarta que ya en la llegada del equipo al hotel de concentración, que será el The Westin Excelsior. pueda haber algunos aficionados béticos recibiendo a la expedición.

Sabaly vuelve a la lista

Dado que el viaje de la expedición bética, encabezada por el presidente Ángel Haro -que atenderá a los medios en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla-, comenzará pocos minutos antes de las diez de la mañana, Manuel Pellegrini ofreció tras el entrenamiento de ayer, el último en tierras hispalenses antes del desplazamiento, la lista de convocados para el partido. Con el lesionado Juanmi y teniendo en cuenta que ni Montoya ni Loren pueden estar a disposición del chileno al no haber sido inscritos en la competición continental, son 22 los futbolistas que se desplazan. La principal novedad en la convocatoria es la presencia de Sabaly. El senegalés se perdió, por un problema muscular, los partidos ante el Ludogorets, el Girona y el Celta, tal y como confirmó el propio Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque ante el equipo búlgaro. En esa comparecencia, el preparador verdiblanco advirtió que el franco-africano regresaría tras el parón. El de Chesnay ya se ejercitó con el equipo en el penúltimo entrenamiento antes del choque ante el Celta y su técnico confirmó que esperaba tenerlo ya a su disposición para el primer choque europeo contra la Roma. Como así ha sido.

Por su parte, Dani Martín sigue fuera de la dinámica de entrenamientos con el resto de sus compañeros por unos problemas musculares que ya le impidieron viajar a Vigo. Entonces, el Betis viajó con los otros dos porteros, Rui Silva y Bravo. Pero para este encuentro europeo, dado que queda un entrenamiento en el escenario del partido, esta tarde, a partir de las 19 horas, y para evitar riesgos, fue citado Germán García, portero del equipo de División de Honor Juvenil que esta temporada entrena Arzu.

Además, se conoció durante la mañana de ayer que será el colegiado esloveno Matej Jug el árbitro designado por la UEFA para que dirija el Roma-Betis de mañana. Internacional desde el 2007, esta temporada dirigió el Olympiacos-Friburgo que acabó con 0 a 3 para el equipo alemán en Atenas.