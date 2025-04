Betis - Osasuna: La unión es la gran ventaja

Que el Betis esté en la zona más alta de la tabla siendo prácticamente el último equipo que va a inscribir futbolistas en LaLiga Santander esta temporada habla claramente de lo asumido que está el altísimo rendimiento deportivo en el que vive instalado ... desde hace mucho tiempo este grupo. Conviene recordarlo por si acaso. Mucho antes de levantar aquella copa, cuando le preguntaban qué tal se sentían los flamantes campeones, que no se detenían a valorar siquiera uno de sus mayores logros en sus carreras individuales, sino que hablaban de que querían más. Mucho más. Este viernes, el equipo de Manuel Pellegrini al completo, con inscritos como Luiz Felipe, recuperados como Sergio Canales, Víctor Ruiz y Youssouf Sabaly, y los cinco fuera de inscripción al cierre de esta edición -Claudio Bravo, Andrés Guardado, Luiz Henrique, Joaquín y Willian José-, que pueden ser menos antes del pitido inicial, se concentra para volver a enseñarle a su gente de lo que es capaz: ya lo hizo contra el Elche, en Mallorca y ahora quiere superar a Osasuna (22.00 / Movistar LaLiga ) sabiendo que hay cinco futbolistas que matarían por ser uno de los veinte verdaderamente convocados. De momento.

Todo es esperanza siempre para un equipo que no se ha puesto de espaldas a este problema, por más que vaya a un ritmo de puntillas. Lo mira siempre de frente: los máximos accionistas poniendo parte de su responsabilidad para arreglarlo en cuanto LaLiga lo permita; Antonio Cordón, con un oído en los entrenamientos y otro al móvil para sacar un traspaso útil antes de que ruede otro balón liguero; Pellegrini siendo elegante públicamente sabiendo que él es de plantillas largas y ésta necesita un estirón para sacar lo mejor de ella; y los cinco pendientes, todos ellos con una actitud intachable pese a estar involucrados en una situación en la que jamás debieron verse. Hay mucho en juego en Heliópolis, porque de no ser cierta esa afirmación aquel día de estreno no habrían ido la friolera de 50.622 personas en una cifra que todavía quiere superarse esta noche.

Es el once de Pellegrini uno de los secretos mejor guardados en las últimas horas en Sevilla. Porque el técnico verdiblanco ha incluido a Víctor Ruiz y Sabaly, amén de Luiz Felipe, como refuerzos en la primera línea defensiva, pero podría seguir contando con un eje de la zaga mejor que engrasado como el que forman Edgar y Pezzella , y sobre todo Aitor Ruibal, que también apunta a repetir en el flanco diestro. Sí puede haber más cambios en el centro del campo, toda vez que Pellegrini vea en plenas condiciones a Sergio Canales, que decidirá junto al cuerpo médico del club y su propio entrenador si los minutos que puede jugar son los iniciales o los finales, que son situaciones totalmente distintas y su lesión muscular una cuestión sensible. En cuya negativa a su participación, Rodri podría volver a repetir por ese perfil, pero si Canales se ve bien y a Pellegrini le dan luz verde el cuerpo médico no habrá dudas en emplear al santanderino. Pero las últimas horas serán vitales antes de tomar la decisión final.

Le pide a sus hombres en su comparecencia Jagoba Arrasate agresividad bien entendida con el balón en los pies y concentración en las marcas. Personalidad, a fin de cuentas, para seguir siendo un equipo peligroso por las bandas, «rozando la perfección» a nivel defensivo, pedía Arrasate, porque el preparador vasco considera el del Betis como uno de los mejores ataques que se pueden ver en LaLiga. Areso y Barbero, como lo fueron contra el Cádiz, son bajas en el equipo pamplonés, con la misma relación de citados que le valió el triunfo que coloca a los osasunistas en la cuarta plaza del campeonato. El de Cascante se marchó cedido al Burgos en las últimas horas, y el almeriense también hará las maletas pronto para buscar minutos fuera de El Sadar. Kike Saverio sigue lesionado.