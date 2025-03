Betis: En los números del PSG, la Juventus y el Nápoles entre parón y parón

Se marchó el Real Betis al parón de octubre por los compromisos de las selecciones nacionales con la agridulce derrota del domingo en La Cerámica de Villarreal . Es verdad que el cuadro de Unai Emery es ... un equipo de la Champions League esta temporada y que venía haciendo un muy buen fútbol en escenarios como el Santiago Bernabéu, donde sacó un empate sin goles frente al Real Madrid , y Old Trafford en la competición continental, aunque del choque ante el Manchester United no lograra sumar ningún punto al caer derrotado por 2 a 1. Pero el Betis, además de los errores puntuales de Bellerín y Álex Moreno en las acciones que dieron lugar a los dos goles de Danjuma , adoleció en tierras castellonenses de esa intensidad , sobre todo en la presión en la salida del balón del equipo rival, que los pupilos de Manuel Pellegrini demostraron en los partidos anteriores. Además, anulado Fekir por el planteamiento de Emery, el equipo bético creó muy pocas ocasiones de gol ante Rulli.

Pero el choque de la octava jornada ya ha quedado atrás y son Pellegrini y sus técnicos los que deben trabajar con los futbolistas para analizar lo sucedido y ponerle solución. La derrota en Villarreal supuso el final de una gran racha de juego y resultados del Betis entre parón y parón y teniendo en cuenta las dos competiciones que disputa, la doméstica y la europea. Han sido siete partidos en los que los heliopolitanos han sumado 16 puntos , diez en LaLiga, después de tres victorias, un empate y una derrota, y seis, pleno de dos partidos, en la Europa League.

Echando un vistazo a lo ocurrido en las cinco grandes ligas europeas y poniendo por delante que tanto en la Premier League inglesa como en la Bundesliga alemana en este lapso de veintiún días se ha jugado un partido menos , se puede comprobar como los números del Betis están a la altura de equipos como el Paris Saint Germain, el Nápoles y la Juventus . Los parisinos y los dos equipos italianos también han acumulado 16 puntos en siete partidos, cinco de la competición liguera y dos de la continental.

Estos cuatro equipos han acumulado más puntos entre parones por encima de otros conjuntos, como el Bayern de Múnich , el Borussia Dortmund y el próximo rival del Betis en la Liga Europa, el sorprendente colíder de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen . Estos tres equipos han acumulado 15 puntos , pero en su caso en cuatro partidos ligueros y dos continentales. También ha acumulado 15 puntos la Roma de Mourinho en la Serie A y, en su caso, la UEFA Conference League.

Por ejemplo, el mejor equipo británico en esta hipotética clasificación es el Liverpool , que en cuatro partidos de la Premier y dos de la Liga de Campeones ha sumado 14 puntos , ocho en su competición de la regularidad y seis, haciendo pleno con dos victorias en el grupo del Atlético de Madrid en la máxima competición continental. También han acumulado 14 puntos el Lyon , con ocho conseguidos en cinco partidos de la Ligue 1 y seis en la Europa League , y el Mónaco , que ha sumado diez puntos en la liga regular y cuatro en el grupo de la Europa League de la Real Sociedad.

En LaLiga española, el Betis ha sido el mejor equipo entre parón y parón , aunque hay que tener en cuenta que el Villarreal, el Barcelona y el Sevilla tienen un partido menos. Es el Atlético de Madrid el segundo que más puntos ha sumado, 14 , después de cuatro triunfos, uno en la Champions League, dos empates, uno en la competición continental, y una derrota, la que sufrieron los de Simeone frente al Alavés, el próximo rival liguero del conjunto bético. Con trece puntos se quedó el Real Madrid , tras cuatro victorias, una de ellas en la Champions League, un empate liguero contra el Villarreal, y las dos últimas derrotas seguidas cosechadas, primero ante el Sheriff moldavo en la máxima competición europea y frente al Espanyol. La Real Sociedad es el único equipo que no ha perdido en este periodo , pero no suma más puntos que el Betis porque en la competición continental no conoce la victoria , tras acumular dos empates frente al PSV Eindhoven y el Mónaco.

También es de los que más gana

Además, si sólo nos fijásemos en los partidos ganados , también es el Betis , en este último espacio entre parón y parón, de los equipos de las cinco grandes ligas europeas que más victorias ha acumulado. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini ha ganado cinco partidos , tres de LaLiga -al Granada, el Osasuna y el Getafe- y dos en la Liga Europa, al Celtic y al Ferencvaros. El Paris Saint Germain también ha ganado cinco encuentros, cuatro en la Ligue 1 y uno en la Champions. En Alemania, el Dortmund, el Bayern y el Leverkusen también han ganado cinco partidos, tres en la Bundesliga y dos en la Champions , los dos primeros, y en la Europa League , en el mismo grupo que el Betis, los pupilos del hispano-suizo Gerardo Seoane. En Inglaterra , sólo el Liverpool ha sido capaz de ganar cinco partidos , si contamos el triunfo que logró frente al Norwich en la Copa de la Liga. Y por último, en Italia, la Juventus, el Nápoles y la Roma también han ganado cinco encuentros , llamando la atención lo realizado por el equipo en el que milita el exbético Fabián Ruiz , que ha logrado el pleno en los partidos de la Serie A.