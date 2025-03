El Betis negocia «palancas» para mejorar su situación en el mercado

El término «palanca financiera» lo ha puesto de moda el Barcelona este verano con la activación de acuerdos con sociedades para la explotación de algunos de sus activos, principalmente porcentajes de los derechos de televisión o del negocio de retail (comercialización masiva de productos oficiales) ... durante varios años. Y el Betis está muy pendiente de estas gestiones y de su posible incidencia. Este movimiento de la directiva de Joan Laporta ha permitido al club azulgrana reforzar su plantilla con jugadores como Raphinha y Lewandowski, entre otros, pero también supone una hipoteca para el club de cara a los próximos años. El resto de entidades de LaLiga están muy pendientes de lo que está realizando el club catalán, que no se unió al pacto con CVC (LaLiga Impulso). Y entre ellos está el Betis, que ha puesto en marcha la negociación en varios frentes para poder ceder algún activo no deportivo con la idea de tener una mejor posición en el mercado y evitar malvender a algún jugador referente antes del 31 de agosto.

Es un diálogo muy incipiente que aún debe concretarse tanto en la vía que se elegirá finalmente como en las cantidades que se pueden manejar. No es fácil porque supondría ceder durante algunos años una fuente de ingresos para el club para poder contar con más dinero ahora, en esta fase de crecimiento de la entidad, y tener que compensarla en el futuro. En todo caso, lo que busca el club es no tener que trastocar la plantilla ya montada a las órdenes de Manuel Pellegrini y agotar todas las opciones posibles para mantener la competitividad de cara a lograr los objetivos deportivos.

Decía Pellegrini que «la mejor forma de generar ingresos económicos es con logros deportivos» y ésta es la idea del consejo de administración. En un mercado en el que la venta de futbolistas por cantidades relevantes está siendo muy compleja, ya que las ofertas no satisfacen no sólo la demanda bética sino el valor propio que tienen los jugadores tras la excepcional temporada realizada, el Betis abre el abanico de posibilidades de ingresos en busca de una estabilidad en el plantel incluyendo las mejoras ya realizadas (Willian José en propiedad, Luiz Henrique y Luiz Felipe).

Según dejan claro desde la entidad verdiblanca no serán aspectos que afecten en cantidades muy importantes ni que hipotequen el futuro de la entidad pero que sí pueden ser aprovechados en estos momentos en los que la viabilidad económica es clave para poder continuar el crecimiento tras la consecución de Copa y el buen cartel que tiene el Betis más allá de lo deportivo. En ese sentido trabajan ya varios departamentos y se espera que pueda conseguirse una vía exitosa.

El Betis ya impulsó el acuerdo con CVC que apoyaron casi todos los clubes de LaLiga y se ha mostrado de nuevo activo en la búsqueda de soluciones para la situación actual, que afecta a todo el fútbol internacional pero con más fuerza al español, ya que la restricción en el límite de gasto es superior para evitar situaciones de insolvencia como en décadas pasadas. En este sentido, varios clubes están presionando a Tebas para que relaje las condiciones del límite o bien amplíe la moratoria Covid para que en este curso se puedan inscribir todos los futbolistas ya fichados, ya que la mayor parte de las entidades tienen serios problemas en este punto.

En ese sentido era preguntado y respondía con claridad Ángel Haro, presidente del Betis, durante la rueda de prensa que servía para la puesta de largo oficial de Luiz Henrique, uno de los fichajes de este curso. Abonará el cuadro heliopolitano siete millones más variables por rendimiento al Fluminense por este joven extremo de 21 años que ya está destacando. «Como el 70-80% de los clubes de España, el Betis está con un límite asignado por LaLiga por debajo de nuestra masa salarial. Esa diferencia la tenemos que atenuar de alguna forma. Hay que ir generando plusvalías. O por venta de jugadores o por operaciones que supongan plusvalías por palancas, como le llaman ahora. Tenemos que estar tranquilos, ver todas las operaciones y estar atento a las herramientas que tiene el club para disminuir el gap entre la masa salarial actual y el límite que nos pone LaLiga. El Betis va a activar todo lo que tenga que activar para tener el equipo más competitivo posible».

Y sobre las palancas financieras del Barcelona en sí, Haro no era crítico como se han mostrado en otros foros del fútbol español, sino comprensivo siempre y cuando todo esté en regla y por ello se apunta a que pueda ser una opción para el Betis. «Que vengan buenos jugadores a España lo veo bien. En cuanto a las palancas, este término que se usa tanto. LaLiga te genera un límite en función a tu presupuesto, si a partir de ahí tienes plusvalías, aumenta. Creo que es lo que están haciendo, si es legal, que creo que lo es, no le veo problema. Habría que estudiar la operación, hay que detallarlo, pero en principio no me parece mal. Si las operaciones que hacen el Barça les permite aumentar sus ingresos, lógicamente se les abrirá un límite salarial nuevo», sentenciaba.