Martino deja a Lainez en la grada y a Guardado en el banquillo

Los jugadores del Real Betis Andrés Guardado y Diego Lainez no participaron en la derrota de la selección de México ante Uruguay (3-0), partido amistoso de preparación para el Mundial de Catar 2022.

Gerardo Martino dejó fuera de la convocatoria al joven jugador verdiblanco que esta temporada no ha gozado de la confianza de Manuel Pellegrini y no ha disfrutado de un exceso de minutos si que había mantenido la del seleccionador que en esta ocasión lo ha dejado fuera del equipo, aunque en el amistoso anterior, contra Nigeria sí que jugó, once minutos.

Por su parte, el capitán de la Tri se quedó en el banquillo en esta ocasión pero partió de inicio en el choque del domingo ante el combinado africano.

Esta es la última concentración de las selecciones antes de la cita mundialista, por lo que mucho de lo que vea el seleccionador en ella puede ser determinante para la lista de jugadores que vaya a llevar el combinado mexicano a Catar, de ahí que cada detalle se mire con lupa y muchos aficionados del país norteamericano se hayan alarmado por la ausencia de Lainez en el último partido. Cabe señalar que Diego Lainez es muy querido entre los aficionados de su país desde que estaba en el América.

Más temas:

Betis