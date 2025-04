Este partido es mío (2-1)

Abrazó con su fútbol el triunfo de manera tan clara en un arranque soberbio que no se percató de que la distancia era exigua. Permitió que el revés quedara vivo y se lo encontró cuando ya quedaba poco para depedirse. Contrariado, airado, dolido en su ... orgullo, el Betis fue con todo a recomponer el estado de felicidad, a dejar los puntos como estaban. Este partido es mío. Y así lo demostró con el acceso de ira tras el gol de Muriqi. Le sirvió para despertar de su letargo, para enfurecer a las fieras, para sacar el amor propio que también se confunde en las rotaciones. Porque pensó que con lo demostrado bastaba y no. Ni se puede ganar siempre por cuatro ni antes de llegar a esa cifra hay nada cerrado. El esfuerzo no se negocia, que esto es Primera. Si pensó en relajarse y descansar con el balón en juego tuvo que batallar con el desgaste físico y mental de tanto tute entre Europa, Copa y LaLiga para incorporarse de nuevo, ordenar el marcador y sumar los tres puntos que le permiten brillar con 46 en la tercera plaza, a cinco de la segunda y en semana de derbi, ahí es nada.

Poliédrico, el partido pudo salir por cualquier lado pero lo ganó el mejor equipo sin desmerecer a un Mallorca que ha evolucionado de forma sensible al dar un paso adelante en la portería y en la delantera, sobre todo. Muriqi dejó muy buenas sensaciones ya que no sólo marcó sino que dio varios sustos desde su isla avanzada. Le discutió el balón al Betis el equipo insular y cerca estuvo de llevarse algún punto. Sin embargo, los verdiblancos emparedaron el duelo con su calidad. Abrieron las hostilidades de manera ciclónica, con una producción ofensiva de altísimo ritmo y nivel en media hora fantástica. Un deleite para los suyos, que se frotaban las manos y salivaban antes de hincarle el diente a un oponente encerrado, casi con las manos en la cara pidiendo que el daño no fuera fatal. Canales radiografía a la compacta defensa visitante para buscar los huecos que sólo él veía. Casi hace así el 1-0 Juanmi. Pero el hueco estaba claro: Kubo no seguía a Álex Moreno y el catalán volaba libre para convertirse en el destino de toda la fase ofensiva, volcada en su territorio con inestimables ayudas de Juanmi, Canaleas, Borja o Fekir, que iban cayendo por allí para lanzar al lateral, que vive un momento excepcional. Así llegó y disparó para que Sergio Rico desviara al poste.

Las llegadas eran constantes. Bellerín se aprovechaba de la atención al otro costado, Fekir serpenteaba con sigilo para picar en el área y hasta pedir penalti que Soto desechó, William Carvalho pisaba zonas de delantero... Se gustaban los verdiblancos, que tenían la pelota atada a una cuerda y tiraban de ella cuando el Mallorca se creía que podía dominarla. Siempre era bética y el gol tenía que llegar. Lo hizo tras una muy buena combinación en ataque en la que Canales toma el esférico y dibuja el pase que todos ven desde la grada pero sólo el cántabro es capaz de interpretar con esa precisión. Teledirigido, el balón llega a la cabeza del cohete Álex, que desvía su trayectoria para poner el 1-0. Y el Villamarín lo celebra.

El eco del gol aún se canta cuando llega la respuesta de Muriqi, empeñado en ser aguafiestas. Primero el susto con su remate al poste. Al Betis le queda aún inercia con un pelotazo de Canales que salva Rico y combinaciones entre Fekir y William que son exquisitas. Canales le pega con la derecha pero la saca Salva Sevilla, muy aplaudido por el público que tanto le quiere. Con una renta exigua para lo visto, el choque se encamina al descanso pero antes Víctor Ruiz le hace una entrada temeraria a Ruiz de Galarreta, al que lesiona.

Luis García hace cambios y el Mallorca se mete en otro partido. Juanmi empieza a desconectarse tras darse cuenta de que se pierde el derbi. Fekir es generoso con él pero no llega. Los 48.652 esperan una sentencia pero no llega. Canales vuelve a intentarlo desde lejos. El Betis combina circulaciones tranquilas con pelotas perdidas. El Mallorca crece paso a paso y el público tiene que aplaudir para avisar a su equipo. Es tarde, porque Muriqi hace el 1-1. Pero este Betis es otro. Un partido así se le iba entre las manos en otro tiempo. Ahora tiene fe y orgullo. Este partido es mío. La reacción es de furia. El balón se empadrona en el área visitante y ahí llegan las manos de Battaglia para detener el disparo de William Carvalho. Penalti. Marca Willian José, se suceden las ovaciones a Canales y a Joaquín. El Mallorca se va con todo para buscar el empate pero no hay ya tiempo ni para sustos. El partido acaba como debe porque era del Betis, porque lo quiso como suyo.