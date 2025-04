El Betis llegó a Huesca para disputar el encuentro

La expedición del Real Betis ya se encuentra en Huesca para disputar este lunes el encuentro de la 18ª jornada de LaLiga Santander en El Alcoraz. El grupo verdiblanco partió desde el aeropuerto de San Pablo esta tarde para volar hasta Zaragoza. Posteriormente completó el trayecto en el autobús oficial del equipo hasta el hotel de concentración en la capital oscense.

De esta forma, el Betis ha llegado sin problemas a Huesca para poder disputar el encuentro a pesar de las dudas generadas por las difíciles condiciones atmosféricas derivadas del temporal Filomena, que provocó intensas nevadas también en Aragón.

Manuel Pellegrini había expresado su opinión sobre la conveniencia de la disputa o no del encuentro y apostaba por la posibilidad de suspender o aplazar el duelo: «Sin lugar a dudas que sí. Me parece muy arriesgado cómo se va a viajar, el estado del campo, que está nevado. Me parece bastante irresponsable permitir que se juegue. Vamos a esperar a lo que va a suceder. Nosotros por ahora tenemos que estar disponibles a la decisión de LaLiga. Hemos programado el viaje a las 18 de la tarde con un vuelo hasta Zaragoza y luego un autobús de una hora hasta Huesca. Veremos si en las próximas horas se varía«.

El Alcoraz , estadio donde se disputará el encuentro este lunes a partir de las 21.00, amaneció el sábado nevado y los operarios del club oscense han trabajado para despejar el terreno de juego y que el equipo local pudiera ejercitarse esta tarde en sus instalaciones.

La expedición del Betis está formada por los siguientes jugadores: Joel Robles, Claudio Bravo, Carlos Marín, Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Sidnei, Geovanni, Miranda, Álex Moreno, Fran Delgado, Paul Akouokou, Canales, Fekir, Juanmi, Aitor Ruibal, Lainez, Rodri, Borja Iglesias, Sanabria y Loren.