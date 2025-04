Joaquín y el crecimiento

El Betis realizó su ya tradicional acto Siempre Verdiblancos de reconocimiento a los 3.000 socios más antiguos de la entidad. Lo hizo en el estadio Benito Villamarín. En la grada baja de Gol Sur se sentaron los más fieles verdiblancos para escuchar ... de boca de la entidad un repaso al momento actual con sorpresas como la aparición e intervención de Joaquín y la emotiva actuación musical de Cantores de Híspalis. Los mensajes de los representantes del club, José Miguel López Catalán, vicepresidente, y Ramón Alarcón, CEO, fueron encaminados a reforzar el crecimiento del Betis en todas las áreas. No pudo participar Ángel Haro, aquejado de un leve problema de salud.

Joaquín fue el plato fuerte de la noche. Posó como uno más del consejo al que pertenecerá en breve y se sentó junto a Rafael Gordillo. Subió a desvelar el diseño del carnet del club, que le homenajea en esta campaña 2023-24, y se emocionó. «Me vais a hacer llorar otra vez», dijo antes de bromear con que le iba a recordar a Pellegrini que no quería retirarse. Joaquín agradeció el apoyo de todos los socios y se mostró orgulloso de los datos de crecimiento del club, con su tercera clasificación europea seguida y con el gran ambiente en el Villamarín partido tras partido. «Solamente tengo palabras de agradecimiento para vosotros. Sois el escudo, el sentimiento que llevamos todos por dentro, ustedes mejor que nadie lo representan, con esa manera de sentir y de sufrir, que es diferente y hay que llevarla con orgullo. Me voy, pero me voy feliz, porque mi pasión por el Betis es lo más grande que he tenido. Por eso me he movido y eso ha marcado mi carrera deportiva. Os doy las gracias, voy a seguir a vuestro lado como un bético más, sufriendo, animando y luchando por seguir creciendo. Este club no crece por años, sino por momentos. Gracias a todos y ¡viva el Betis!», señalaba.

El nuevo estadio, la ciudad deportiva y la evolución deportiva fueron los argumentos principales esgrimidos por los responsables del club. Así hablaba López Catalán en su alocución. «El club está creciendo a todos los niveles, a nivel de imagen, social pero sobre todo deportivo. Hemos logrado por tercer año consecutivo clasificarnos para Europa, un hecho que nunca conseguimos en nuestra historia. Es buena muestra de la fortaleza del club. En nuestro decálogo de Ahora Betis Ahora pusimos el crecimiento deportivo como uno de los retos más importantes y lo estamos consiguiendo. Desde hace muchas temporadas miramos hacia arriba y competimos por Europa. Crecer no es fácil y para hacerlo hay que invertir. Ha sido una de nuestras máximas. Hay que tener ambición responsable. Todos sabemos que la economía del club está tocada, sobre todo desde la pandemia. Hemos demostrado que sabemos gestionar recursos al máximo y éxito llegar aquí con limitaciones económicas. Tenemos el reto y la obligación de lograr el equilibrio en la economía para competir a largo plazo. En el consejo claro que hay que seguir creciendo y para ello tenemos buen plan», señalaba.

En este sentido hablaba del nuevo Villamarín que está «en el proceso final para elegir el proyecto ganador del concurso de ideas y el objetivo es que sea una referencia en Europa y que esté a la altura del Betis y de los béticos». También destacó el trabajo en la cantera y el desarrollo de la nueva ciudad deportiva y los valores que representa la entidad. «No hagamos caso a los que sólo quieren ver cosas negativas o aguar la fiesta. Los béticos tenemos que disfrutar del momento actual del Betis, hay mucho que celebrar», insistía.

De los datos se había encargado previamente Alarcón, quien aprovechó la intervención que había preparado para exponerla en el Senado sobre la vertebración territorial del club. Destacó que el Betis es el club más popular en Andalucía, el número de socias femeninas, que 29.000 de los abonados son de Sevilla y el resto de fuera, que hay un 40 por ciento de bonificados y que 14.000 accionistas son los dueños de la entidad, con casi un 55 por ciento. También el número de peñas (561) en todas las provincias de Andalucía y 31 en el resto de España, sobre todo Cataluña. Que el Betis es el cuarto club de España en audiencia, asistencia, socios e impacto en redes sociales y que 1.500 niños aprenden del Betis en las 21 academias que tiene repartidas el club por el mundo. Y un dato importante fue la previsión de crecimiento de los ingresos por explotación de los 120 a los 130 millones de euros.