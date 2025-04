Joaquín descubre el diseño del carnet de la temporada 2023-24, con su imagen

Sorpresa y homenaje inolvidable para Joaquín Sánchez en el acto 'Siempre verdiblancos' celebrado en el Benito Villamarín con los 3.000 socios más antiguos de la entidad verdiblanca. El mítico capitán, retirado en la última campaña, no sólo acudió a la velada y se dirigió a los socios de manera emotiva, sino que también fue el centro de una de las noticias de la noche.

Tras su discurso, el club le hizo descubrir un cartel en el que se mostraba el diseño de los carnets y abonos de la próxima temporada 2023-2024, con la sorpresa de que la imagen será la del propio Joaquín.

Junto al vicepresidente, José Miguel López Catalán, Joaquín quitó el velo a un carnet gigante que desde el escenario se le mostraba a los socios verdiblancos. En el mismo se ve a Joaquín aplaudiendo a la grada en un partido de la 2023-24. El capitán bético se retiró hace una semana y el club ha tenido este gran detalle de recordarle. «Otra vez me vais a hacer llorar. No me voy a retirar nunca. El otro día le llamé a Pellegrini y le dije eso», señalaba Joaquín entre risas.

«Solamente tengo palabras de agradecimiento para vosotros. Sois el escudo, el sentimiento que llevamos todos por dentro, ustedes mejor que nadie lo representan, con esa manera de sentir y de sufrir, que es diferente y hay que llevarla con orgullo«, dijo Joaquín a los socios.

«Me voy, pero me voy feliz, porque mi pasión por el Betis es lo más grande que he tenido. Por eso me he movido y eso ha marcado mi carrera deportiva. Os doy las gracias, voy a seguir a vuestro lado como un bético más, sufriendo, animando y luchando por seguir creciendo. Este club no crece por años, sino por momentos. Gracias a todos y ¡viva el Betis!», concluyó Joaquín Sánchez.