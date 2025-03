Joaquín bromea sobre su renovación: «Me quiero ir pero no me dejan»

El Real Betis anunció esta misma semana la renovación de Joaquín Sánchez hasta 2023 y el capitán ya ha hablado varias veces sobre este movimiento que él mismo anunció en la celebración de la Copa del Rey en el estadio Benito Villamarín. Pero de nuevo ha sido preguntado, esta vez ante los micrófonos de DAZN, mientras estaba con sus compañeros Borja Iglesias y Marc Bartra en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

«Sí, me quiero ir pero no me dejan. No hay manera de que me vaya. Estoy feliz porque ha sido un año muy importante para todos nosotros después de mucho tiempo sin poder disputar un título y ahora haberlo ganado y disfrutado con los béticos. Feliz y a por otra temporada ilusionante, competitiva y que va a tener también mucho trabajo», señalaba Joaquín desde Austria.

¡Momentazo de @joaquinarte cuando le preguntamos por su renovación con el @RealBetis!



Los jugadores del Betis aprovecharon el día de descanso, en el que además se reincorporarán varios compañeros a la concentración, con la idea de refrescar la mente tras los primeros días de pretemporada y encarar una semana más exigente en lo físico que culminará el sábado con el amistoso ante el Grödig, tras el cual la expedición volverá a Sevilla.