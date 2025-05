Betis - Huesca, en directo: resumen, resultado y gol (1-0)

El Betis superó al Huesca por 1-0 gracias al gol de Borja Iglesias de penalti tras la falta que sufrió el propio gallego en el área oscense. El gol fue en el minuto 56, tras validar el VAR la acción. El Huesca hizo cambios para buscar la igualada pero el Betis pudo sentenciar al final con ocasiones muy claras de Fekir, Loren y Guido Rodríguez que no acabaron en gol. El triunfo garantiza matemáticamente que el Betis estará entre los siete primeros tras la conclusión del campeonato. Ahora depende de sí mismo en su visita al Celta en la jornada final, mientras que el Villarreal jugará ante el Real Madrid. El Betis y el equipo castellonense están igualados a puntos.

Al descanso en el encuentro que el Real Betis está disputando en el Benito Villamarín frente al Huesca correspondiente a la 37ª jornada de LaLiga Santander , con el empate a cero inicial. Ha tenido más y mejores llegadas al área defendida por Álvaro Fernández, pero no ha concretado ninguna de forma clara, aunque el portero visitante ha tenido más trabajo que Claudio Bravo . Malos minutos de Joaquín , que fue novedad en el once inicial, y también de Fekir , que no se encontró en el terreno de juego pese a una asistencia de magia a Borja Iglesias en la última acción para los verdiblancos en el primer tiempo. Rodri fue una de las novedades en el once titular y uno de los jugadores béticos más entonados sobre el césped del Villamarín.

El empate del conjunto de Pellegrini le sirve a los heliopolitanos para confirmar su billete europeo , pero el Villarreal le gana al Sevilla y accedería a la sexta posición . Para la quinta plaza, la Real Sociedad golea al Valladolid 4-0 al tiempo de asueto, así que los txuriurdines se pondrían con tres puntos más que los béticos, con la diferencia de goles ganada en favor de los pupilos de Imanol Alguacil.

Europa ya se ve. El Betis quiere agarrar hoy su plaza en competición continental, y podrá hacerlo si vence al Huesca a partir de las 18.30 en el último partido como local en un estadio Benito Villamarín que ya puede ir despidiendo el eco de los abrazos que nunca se olvidan. Los que nunca se dieron. Quizá sea hoy el último partido del equipo verdiblanco, en su condición de local, que juegue sin el beticismo en sus gradas tras el inicio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Un gran número de aficionados béticos han acompañado a la llegada del equipo verdiblanco para darle su apoyo de cara a este partido, que es el último del Benito Villamarín esta temporada.

Ya se conocen las alineaciones oficiales. Por parte del Real Betis saltarán al campo Bravo; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Canales; Joaquín, Fekir, Rodri; y Borja Iglesias .

Por el Huesca jugarán de inicio Álvaro Fernández; Vavro, Pulido, Siovas; Maffeo, Ferreiro, Seoane, Mikel Rico, Javi Galán; Rafa Mir y Sandro.

Tendrá que esperar, no obstante, a ver camisetas verdiblancas en su graderío más allá de las once que salen de inicio. Algo que quizá ocurra en la próxima temporada, en la que el Betis querrá celebrar el regreso de los que nunca fallaron volviendo a jugar en Europa . Hoy tiene la oportunidad de sellar el gran pase. Firmar el gran objetivo por el que llevan trabajando todo un año.

Porque si el Betis vence al equipo oscense o, aunque pierda, el Celta de Vigo no consigue ganar en el Camp Nou, el equipo de Manuel Pellegrini garantizará su clasificación europea. Y, por otro lado, para atar su presencia en la Liga Europa, sólo debe igualar esta jornada y la última contra el Celta los resultados del Villarreal, al que le supera en el golaveraje . De perder el conjunto de Unai Emery esta tarde frente al Sevilla, y ganar los verdiblancos en el Benito Villamarín, tendrán acceso directo a la Liga Europa siempre por el camino más corto.

El cuadro heliopolitano ha facilitado la lista de convocados para el partido de esta tarde, ya con horario unificado en la 37ª jornada del almanaque. Y es la que sigue, con la presencia de William Carvalho , que se perdió el duelo en Eibar por un problema personal. La relación de citados la conforman Claudio Bravo, Joel Robles, Emerson, Mandi, Bartra, Víctor Ruiz, Sidnei, Miranda, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Guardado, Canales, William Carvalho, Nabil Fekir, Joaquín, Yassin Fekir, Rodri, Lainez, Tello, Juanmi, Loren y Borja Iglesias. Sólo son bajas, tal y como anunció Pellegrini en la comparecencia previa, Paul Akouokou, Camarasa, Dani Martín y Martín Montoya.

20:28 ¡Final! ¡Final! ¡Final! Victoria del Betis que le mete en competición europea el año que viene. Depende de sí mismo para agarrar su plaza en la Liga Europa en la última jornada del campeonato tras las victorias de Villarreal y Real Sociedad. 94' Min. 94 (1-0): Roja directa a Escriche tras una peligrosísima entrada sobre Andrés Guardado. Pudo haberle mucho daño al mexicano. 90' Min. 90 (1-0): Se jugarán siete minutos más en el Benito Villamarín. 85' Min. 85 (1-0): Amarilla para Ferreiro tras una falta clara sobre Juan Miranda. 85' Min. 85 (1-0): Fuera de juego de Loren, que se había plantado solo frente a Álvaro Fernández. 82' Min. 82 (1-0): Nuevas sustituciones en el Betis: entran Loren y Guardado y salen Canales y Borja Iglesias. 80' Min. 80 (1-0): Pacheta agita aún más su banquillo: sale Siovas y entra Mosquera. 78' Min. 78 (1-0): ¡Uy! Gran robo de Fekir en el carril del ocho, que supo cocinarse una buena conducción y probó el disparo posteriormente con el exterior. No encontró portería el intento del francés. 77' Min. 77 (1-0): Entramos en el tramo final del partido. Quiere el Betis sellar el segundo gol que encarrile la victoria. 72' Min. 72 (1-0): Se detiene el encuentro por un golpe fortuito entre Siovas y Guido Rodríguez en una pugna aérea. 72' Min. 72 (1-0): Pellegrini mete a Tello; sale Rodri. 70' Min. 70 (1-0): Últimos 20 minutos de partido más lo que estime sumar González Fuertes. Vence el Betis por la mínima gracias al gol de penalti convertido por Borja Iglesias. 64' Min. 64 (1-0): Disparo de Miranda desde fuera del área. El lateral probó suerte pero su chut se fue muy por encima de la portería de Álvaro Fernández. 61' Min. 61 (1-0): Triple cambio en las filas del Huesca. Se van Javi Galán, Mikel Rico y Nauzet; y entran Sergio Gómez, Pedro López y Escriche. Antes, Lainez ingresó por Joaquín. 56' Min. 56 (1-0): ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOL del Betis!!!!! ¡GOL de Borja Iglesias! Transformó la pena máxima el delantero gallego, que mete al Betis de lleno en la lucha por Europa. 53' Min. 53 (0-0): ¡PENALTI a favor del Betis! Borja Iglesias luchó por un balón y recibió la patada de Gastón Casas. La jugada fue ratificada por el VAR. 48' Min. 48 (0-0): ¡¡¡¡¡Uyyyyy!!!!! ¡La ha tenido Rodri! Disparo raso del talayuelano, tras la cesión de Joaquín, que se marchó desviado. Ha sido la mejor ocasión del Betis hasta ahora. 19:35 Comienza la segunda mitad en el Benito Villamarín. Sin cambios en ninguno de los dos equipos. El Betis quiere acercarse al gol y llevarse el triunfo. 19:18 Final del primer tiempo. Jugadores a vestuarios. Empatan Betis y Huesca sin goles en un primer tiempo con pocas ocasiones para ambos conjuntos. El Betis tiene el balón, pero carece de profundidad para hacer gol. 45' Min. 45 (0-0): Se añaden tres minutos a la primera mitad. 38' Min. 38 (0-0): Acercamientos del Betis sobre la meta oscense. Borja Iglesias recibió el pase de Fekir y buscó el disparo, pero lo taparon rápidamente. Lo intentó luego Guido Rodríguez con un cabezazo flojo en el saque de esquina posterior. 30' Min. 30 (0-0): Pausa de hidratación en el Benito Villamarín llegada la primera media hora de juego. Sin goles en el Benito Villamarín. 28' Min. 28 (0-0): Ve la amarilla ahora Javi Galán tras un pisotón a Emerson en el flanco diestro. Segunda amarilla para el Huesca. 24' Min. 24 (0-0): Falta lateral botada por Joaquín que terminó en las manos de Álvaro Fernández. 16' Min. 16 (0-0): Primera tarjeta amarilla para el Huesca. La vio Mikel Rico tras barrer a Miranda en una falta en el centro del campo. 12' Min. 12 (0-0): Sin ocasiones importantes en el Benito Villamarín, de momento. Rodri toma el mando en la medular con un buen centro que despejó Álvaro Fernández. 6' Min. 6 (0-0): Primer contratiempo para el Huesca. Un problema muscular impide que Vavro, defensa central, pueda continuar en el partido. Entra Gastón Silva por el eslovaco. 5' Min. 5 (0-0): Primeros compases de partido sin un dominador claro en Sevilla. El Betis tendrá que dosificar sus esfuerzos e hidratarse bien por las altas temperaturas. 18:31 ¡Comienza el fútbol en el Benito Villamarín! Si el Betis vence al Huesca, asegurará su plaza en competición continental la temporada que viene. 18:19 ¡Pocos minutos para que comience el fútbol en Heliópolis! 17:30 ¡Una hora para que arranque el Betis - Huesca! 17:00 Convocatoria de apoyo al Betis en los aledaños del Villamarín Convocatoria de apoyo al Betis en los aledaños del Villamarín 16:30 ¡Sólo quedan dos horas para que comience el partido! 16:30 William Carvalho vuelve a la lista para el Betis - Huesca William Carvalho vuelve a la lista para el Betis - Huesca 15:30 ¡Tres horas para que ruede el balón en el Benito Villamarín! 15:30 Sólo tres veces llevaba el Betis menos goles recibidos en el siglo XXI Sólo tres veces llevaba el Betis menos goles recibidos en el siglo XXI 14:30 Las cuentas del Betis para cerrar hoy su pase europeo Las cuentas del Betis para cerrar hoy su pase europeo 13:30 La previa del Betis - Huesca: Europa, por méritos propios La previa del Betis - Huesca: Europa, por méritos propios 12:30 ¡Buenas tardes! 