Cambio a tiempo

El Real Betis volvió a ganar en un momento clave de la temporada. Después de seis empates consecutivos, el equipo dirigido por Pellegrini se reencontró con el triunfo en el campeonato regular. Los tres puntos conseguidos ante el Granada permiten a los verdiblancos dar un paso importantísimo en su objetivo de estar la próxima temporada en competición europea. Cuando apenas quedan tres encuentros para completar el calendario, el Real Betis queda en la sexta plaza con 56 puntos, a dos de la Real Sociedad, que se encuentra en la quinta posición, y con dos más que el séptimo, el Villarreal. Además, el octavo, el Celta, conjunto al que se enfrentará el Real Betis en la última jornada en Balaídos, queda a siete puntos.

Triunfo que permite dar un paso más que importante en la tabla tras un encuentro complicado . Hubo momentos, antes del primer gol de Borja Iglesias y después del 1-1 firmado por Machís, en los que el asunto no estuvo muy claro para los de Heliópolis. El Granada había generado remates entre los tres palos. El Betis llegaba por los extremos, sacando centros con peligro que no fueron a más. Unas veces aparecía el portero del Granada para despejar o atajar. En otras, simplemente no había un futbolista verdiblanco en el lugar adecuado para dar con la tecla y encontrar la portería. Sí lo hizo Borja Iglesias en el tramo final de la primera parte. El delantero no marcaba desde el primero de los seis empates consecutivos del Real Betis. El 4 de abril transformó un penalti en Elche y anoche volvió a abrir el marcador. Miranda envió desde su campo un balón en largo buscando la posición de Aitor, que de nuevo partió desde el costado izquierdo en el dibujo del once inicial. El futbolista catalán dio continuidad a la acción y encontró a Borja Iglesias. El gallego, de espaldas a la portería y con la presencia cercana de Germán, se giró para rematar y superar a Aarón.

Tomaba ventaja un Betis que tuvo en su guardameta a uno de los destacados. Casi al cuarto de hora de partido, cuando el Granada ya había realizado su primera sustitución por la lesión de Montoro, Claudio Bravo intervino para despejar un remate cercano de Fede Vico tras un despeje de Bartra hacia su propia portería. Poco después, Guido Rodríguez perdió un balón, Luis Suárez remató, el balón despejado por Bravo pegó en el poste y el rechace lo mandó Machís a la red. Pero el gol no subió al marcador al señalarse fuera de juego.

El equipo de Pellegrini volvió a ganar y lo hizo en un final trepidante. Tras el descanso, el Granada había obligado al portero verdiblanco a intervenir de nuevo tras un cabezazo de Puertas. No era un dominio abrumador el del Granada pero se notaba que el Betis no estaba cómodo a pesar de contar con ventaja en el marcador. Y fue en un error de Bartra cuando el partido se le complicó de verdad a los verdiblancos. La cesión del defensa a su portero no fue correcta y Machís, tras regatear al propio Bravo, no desaprovechó la oportunidad para empatar. El Betis notó el golpe aunque consiguió volver al partido. Pellegrini abrió la vía de los cambios y dos de los que entraron, Lainez y Rodri, aportaron una movilidad que los verdiblancos necesitaban. Aparecieron algunos espacios en el camino hacia el área del Granada. Aarón intervino para despejar un remate de Borja Iglesias dentro del área y otro posterior de Guido desde lejos. Y a cuatro minutos del 90 llegó la acción que decidió el partido. El árbitro señaló cesión al portero de Gonalons tras un despeje de Aarón a remate de Guido. La barrera del Granada quedó bajo palos, Canales sacó en corto y Borja Iglesias remató. Puertas despejó y el gallego aprovechó el rechace para marcar y sellar un triunfo fundamental para el futuro inmediato del Betis.